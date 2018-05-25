На родине лучшей диеты живут самые толстые дети

Фрукты, овощи, рыба и оливковое масло — ключевые компоненты «средиземноморской диеты», делающие ее, как уверяют медики, наиболее полезной для человека. Однако дети из Испании, Италии и Греции почему-то страдают от ожирения куда сильнее, чем их сверстники из других, не средиземноморских стран. Неужели диетологи ошибались?

В настоящее время 43% юных жителей Кипра в возрасте девяти лет либо имеют избыточный вес, либо прямо страдают ожирением. В Греции, Испании и Италии этот показатель также превышает 40%. Страны средиземноморского региона, в честь которого названа знаменитая диета, считающаяся самой здоровой в мире, сталкиваются с самой острой проблемой детского веса в Европе. И виноваты в этом продукты.

— Сладости, нездоровая пища и газированные напитки вытеснили традиционную диету, основанную на фруктах и овощах, рыбе и оливковом масле, — заявил глава европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда (Joao Breda) газете The Guardian . — Средиземноморской диеты для детей в этих странах больше нет, она исчезла и мы должны ее вернуть.

По словам эксперта, сегодня даже в холодной скандинавской Швеции дети чаще едят рыбу, оливковое масло и помидоры, чем в Южной Европе. Что касается маленьких обитателей Средиземноморья, то они сосредоточились на коле и других газировках, чипсах и сладостях. Они употребляют в пищу слишком много соли, сахара и жира, почти не двигаясь, что только усугубляет ситуацию.

— Физическое безделье — одна из наиболее важных проблем в странах Южной Европы, — продолжает доктор Бреда. — В 60-е годы жители острова Крит, например, тратили по 3500 калорий в день, потому что им приходилось много ходить по горам, подниматься и спускаться своими ногами.

Тревожные данные о состоянии детского веса в странах Европы были получены в рамках программы Всемирной организации здравоохранения, продолжающейся с 2008 года и охватывающей более 40 стран. Последний набор данных, ставший предметом обсуждения на проходящем в Вене Европейском конгрессе по ожирению, датируется интервалом между 2015 по 2017 годами.

Global Look Press/Oleksandr Rupeta

Лефке, Северный Кипр

Согласно представленной информации, лучше всего с детским ожирением дела обстоят в Таджикистане, Туркменистане и Казахстане. Однако и здесь уже дети находятся под угрозой, постепенно переходя с традиционного на западный тип питания. В Таджикистане, например, молодое поколение уличили в активном употреблении большого количества сладких безалкогольных напитков.

Более-менее неплохая ситуация складывается во Франции, Норвегии, Ирландии, Латвии и Дании, где количество детей с ожирением составляет 5-9%. Британия не предоставляла ВОЗ соответствующих сведений, но по некоторым данным к 11 годам каждый третий британец уже имеет избыточный вес или ожирение. Хорошая новость заключается в том, что власти европейских держав, похоже, уже всерьез задумались над происходящим. По меньшей мере трое из четырех юных итальянцев сегодня едят свежие фрукты ежедневно или в большинство дней недели. Они признали проблему и пытаются что-то делать, с удовлетворением сообщил Жоао Бреда.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Clara Margais

Школа экологически чистого питания, Испания

Растет популярность средиземноморской диеты и на противоположном берегу Атлантики. Как показали исследования профессора медицины Калифорнийского государственного университета Мейфана Чена (Meifang Chen), наиболее популярна она в прибрежных районах Соединенных Штатов. А вот Юг и Средний Запад пока не оценили заключенных в ней преимуществ. Другие социологические показатели рисуют следующий портрет американского поклонника средиземноморской диеты: это пожилой некурящий чернокожий житель большого города, получивший высшее образование и имеющий средний или высокий семейный доход.

Стоит отметить, что средиземноморская диета действительно способна принести организму немалую пользу. По данным разных авторов, она является самым экономным рационом для желающих похудеть, защищает от вредных воздействий загрязненной атмосферы, помогает избежать старческого слабоумия и возрастных изменений головного мозга, увеличивает содержание полезных кишечных бактерий и даже способна предохранить от потери слуха. Но все это — только при выполнении главного условия, которое, к сожалению, игнорируют юные греки и итальянцы, а именно — средиземноморскую диету надо соблюдать.