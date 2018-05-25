Витамины для восстановления гормонального фона

Работа женского организма напрямую связана с реализацией одной из ключевых функций, заключающейся в способности к деторождению. К беременности организм готовится ежемесячно. Для того чтобы образовалась яйцеклетка, необходимо, чтобы мозг дал соответствующий сигнал. Этот сигнал появится, если женщина находится в спокойном состоянии, а ее склонность к стрессу минимальна. В противном случае мозг сделает выводы о том, что сейчас наступили неподходящие времена для появления потомства. Излишняя нервозность, плохое питание и отсутствие необходимых витаминов — факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье и подрывающие правильную работу всех систем. Можно ли девушкам и женщинам подстраховаться и включить в свой рацион вещества, которые приведут к восстановлению гормонального фона?

С какого возраста нужны витамины?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, когда гормональное состояние меняется. Первые явные перемены наступают в промежутке с 30 до 50 лет. Эстроген и прогестерон вырабатываются в меньших количествах — так начинается постепенная подготовка к менопаузе. В связи с тем что процесс отключения детородной функции является постепенным, о профилактике следует подумать заранее. Следить за гормональным фоном следует с 20 лет, а принимать профилактические меры — начиная с 25 лет. И это в случае, если у вас нет дополнительных нарушений. В настоящее время это встречается редко. На девушек действуют стрессовые факторы, а их питание нередко оставляет желать лучшего. И это значит лишь одно: думать о витаминах никогда не поздно и никогда не рано.

Какие витамины принимать?

Витамины — это органические соединения, которые отличаются друг от друга своей химической природой. В человеческом теле они практически не синтезируются, являясь частью окружающей среды. Их дефицит приводит к негативным последствиям, поэтому мы прислушиваемся к рекомендациям знатоков витаминологии и добавляем в свой рацион продукты, богатые определенными витаминами, или принимаем витамины в чистом виде, в виде специальных препаратов. При гормональных сбоях и в целях их профилактики необходимо принимать несколько видов витаминов.

Витамины группы В Они содержатся в мясе, молоке, моллюсках, яйцах, сыре и печени. Регулярное употребление этих органических соединений поможет восстановить эмоциональное состояние, выйти из стресса, набраться сил. Без В1 не проходят многие окислительные процессы и синтез различных ферментов, без В2 будет затруднен энергообмен, а без В5 — обмен веществ. В6 участвует в иммунном восстановлении организма и углеводном обмене, В9 снижает уровень холестерина и активно участвует в образовании лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. В12 участвует в работе нервной системы — принимая его, вы снизите риск возникновения нервных заболеваний.

Есть много жалоб, касающихся неэффективности группы В. Как правило, они поступают от девушек, которые не знакомы с определенными правилами. Не все знают, что усвоение организмом всей группы В будет сведено к минимуму в случае приема алкоголя, никотина, кофеина, большого количества сахара. А ведь мы очень часто совмещаем несовместимое. Если желаете позаботиться о гормональном фоне, выбирайте что-то одно.

Витамин D Это уникальное органическое вещество, которое вырабатывается под воздействием солнечных лучей. Но как быть, когда летний сезон завершен и естественная выработка существенно снижена? Тогда следует употреблять больше грибов, жирной рыбы, мяса и яиц. Таким образом вы позаботитесь о гормональном фоне и позитивном настроении. Отдельно хочется добавить, что подобная «диета» будет профилактикой остеопороза.

Как еще позаботиться о гормональном фоне?

Говоря о здоровье женщин, сложно делать акцент только на одних веществах. Витамины, безусловно, улучшат ваше состояние здоровья, но данный способ — не единственный, чтобы держать себя в тонусе. Каждой женщине за 30-40 лет, которая следит за своим здоровьем, наверняка известны эти элементы. Они отлично заботятся о гормональном фоне и помогают сохранить молодость, красоту и отличное самочувствие.

Омега-3 Добавьте в свой рацион сельдь, скумбрию, лосося, льняное семя или купите жирные кислоты омега-3 в аптеке. Их рекомендуется принимать в течение 1-2 месяцев ежедневно, а затем сделать передышку. Эти вещества сделают ваше настроение хорошим, а также обновят кожу и помогут избавиться от высыпаний на лице.

Протеин

Нейромедиаторы — химические вещества, без которых импульс от нервной клетки к мышце не передается. Отсюда слабость, заторможенность, проблемы со сном, повышенная раздражительность. Мозг нуждается в протеинах, для того чтобы создавать нейромедиаторы. Обязательно включите в свой рацион миндальное молоко, киноа, рыбу и мясо индейки. Тогда вы можете быть спокойны за свое самочувствие и настроение даже в самые непростые времена.

Магний

Восстановление организма невозможно без определенной дозы магния. Этот минерал наравне с цинком и селеном участвует в образовании нейромедиаторов, о которых говорилось выше. Магний расслабляет мышцы, снижает уровень стресса и заботится о гормональном фоне. Женщинам его рекомендуют принимать в таблетках или добавить в рацион орехи, бобы и какао.

Клетчатка

Для того чтобы избежать перепадов настроения, нужно, чтобы эстроген проник в клетки. Но есть множество веществ и элементов, которые препятствуют этому. Например, инсулин. Инсулин — это гормон, который вырабатывает поджелудочная железа с целью нормализовать уровень сахара в крови. Чем больше инсулина, тем интенсивнее сахар из крови проникает в клетки внутренних органов — так приходит чувство сытости и образуется энергия в организме. Чтобы инсулин не вырабатывался в больших количествах и не препятствовал эстрогену, нужно отказаться от быстрых углеводов (мучное, сладкое) и переключить внимание на продукты, богатые клетчаткой: овощи, бобы, овсяная крупу.

Противовоспалительные продукты

Говоря о гормональном фоне женщин, не следует забывать о противовоспалительных продуктах: чесноке, имбире, куркуме, скумбрии. Эти продукты помогут избежать инсульта и нарушения баланса, касающегося гормонального фона.