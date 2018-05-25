10 ошибок в уходе за кожей, которые совершают все

«Я умываюсь только вечером, чтобы смыть остатки макияжа», «Для очищения я использую только мицеллярную воду», «Для ухода за жирной кожей и борьбой с высыпаниями я всегда использую спиртовой лосьон» и другие заблуждения, которые часто слышит косметолог.

Ошибка №1: «Зачем умываться водой? Я очищаю кожу молочком и тоником».

Некоторые девушки считают, что вода якобы сушит кожу лица. Это огромное заблуждение! Умывание — важный и незаменимый этап в уходе и очищении абсолютно любого типа кожи. Исключение может быть только одно: если у вас гиперчувствительная или атопичная кожа, в этом случае способ очищения назначается лечащим врачом-дерматологом. Почему умываться так важно? Потому что никакие, даже самые качественные средства для демакияжа не смогут так же хорошо очистить поры, как это сделают очищающие средства с водой. Ощущения сухости и стянутости никогда не возникнут, если подбирать средства для умывания по типу кожи и не пренебрегать следующим этапом ухода — тонизацией.

Ошибка №2: «Я умываюсь только вечером, чтобы смыть остатки макияжа».

Очищать кожу нужно два раза в день. Вечером, — для того, чтобы избавиться от загрязнений, которые скопились за день, и для того, чтобы очистить лицо от макияжа. А утром, — для того, чтобы смыть загрязнения, которые скопились за ночь, ведь даже в закрытом помещении на коже оседают частички пыли. К тому же, когда мы спим, сальные железы вырабатывает гораздо больше кожного сала, чем в течение дня. Его избыток служит патогенной флорой для размножения бактерий. Утреннее умывание не менее важно, чем вечернее. Эта простая процедура дает коже дополнительную эксфолиацию, делает цвет лица свежее и ровнее, а самое главное, — увеличивает активность проникновения всех компонентов из кремов и сывороток, которые вы наносите после умывания.

Ошибка №3: «Тоники и лосьоны мне не нужны! После очищения я сразу наношу крем».

Этап тонизации — важный этап в уходе за кожей, которым нельзя пренебрегать. Подбирать тоники или лосьоны нужно строго по типу кожи или для решения той косметической проблемы, которая вас беспокоит. И, конечно, лучше это делать с профессиональным косметологом. Например, для лечения акне и воспалительных элементов подходят одни средства, а для дополнительной эксфолиации и борьбы с гиперпигментацией — совсем другие. Кроме того, использование тоника увеличивает активность проникновения полезных веществ в кожу, а значит и эффективность средств ухода.

Ошибка №4: «Косметику по уходу я выбираю самостоятельно или прислушиваюсь к советам консультантов в магазинах».

Самая большая ошибка — это самостоятельный подбор косметики для ухода «методом тыка». Если вы действительно заботитесь о красоте и молодости кожи, выбирать косметику нужно строго с вашим косметологом! Когда у вас болит желудок, вы же идете к врачу, а не занимаетесь самолечением. И с кожей также. Сухость или, наоборот, слишком активная работа сальных желез, появление первых морщин, акне, снижение упругости кожи, — в каждом случае необходимо индивидуально подходить к решению проблемы. Общих рецептов красоты и универсальных средств, которые подходили бы всем не существует.

Новый крем, который идеально подошел подруге, в вашем случае может усугубить текущую проблему или спровоцировать новую. «Масла в огонь» подливают и консультанты магазина, ведь они не имеют никакого отношения к дерматологии, их задача — реализовать товар.

Ошибка №5: «Я сама могу определить, какой у меня тип кожи. Это элементарно, для этого к косметологам не ходят».

Подбор любого косметического средства осуществляется по типу кожи. И если вы ошиблись с типом кожи, то неизбежно ошибетесь и с выбором средства. Самостоятельно разобраться с этим вопросом так, как это сделает дерматолог, невозможно. Определение типа кожи основано на медицинских градациях, знании врачебных и дерматологических классификаций. Многие девушки думают: «О, блестит лоб, значит кожа жирная», «шелушится лоб, значит у меня сухой тип кожи». Но кожа может казаться сухой и шелушиться, например, из-за себореи, а гиперактивная работа сальных желез появиться из-за неправильно подобранных средств ухода. Временная сухость, также, как и жирность, и чувствительность кожи могут быть вызваны тысячей медицинских причин, а не типом кожей. Хотите здоровую и красивую кожу? Не поленитесь и для определения типа кожи сходите к врачу-дерматологу или хотя бы специалисту среднего звена — косметологу-эстетисту.

Ошибка №6: «Для ухода за жирной кожей и борьбой с высыпаниями я всегда использую спиртовой лосьон».

Это огромное заблуждение, для ухода за жирной кожей нельзя использовать спиртовые лосьоны, они сушат кожу и нарушают ее PH. Чем больше вы пересушиваете жирную кожу спиртом, тем активнее сальные железы будут вырабатывать кожное сало. Спиртовые лосьоны для лица вообще лучше никогда не использовать. Даже локальное применение таких средства на воспалительном элементе оставляет сильное пост-воспалительное пятно, которое долго заживает.

Ошибка №7: «Для очищения я использую только мицеллярную воду».

Мицеллярная вода обычно используется для ухода за атопичной или гиперчувствительной кожей вместо умывания водой. Это частные случаи с медицинскими показаниями. Но, если у вас нормальный тип кожи, это косметическое средство вам в принципе не нужно. Оно не дает той степени очищения, как другие средства для умывания (гель, пенка, молочко), такой уход становится незавершенным. О важности правильного очищения кожи уже было сказано.

Ошибка №8: «Увлажнение и питание — это же одно и тоже!»

Увлажняющие средства принципиально отличаются от питающих. Первые работают на верхние слои эпидермиса, а вторые — на более глубокие. В зимний период из-за агрессивного воздействия холода и сухого воздуха кожа нуждается и в увлажнении, и в питании. В летнее время лучше не перегружать кожу и сделать акцент на увлажнении.

Ошибка №9: «От частого применения скрабов хуже не будет. Чем чаще кожа обновляется, тем моложе она становится».

Некоторые девушки используют скрабы или другие эксфолианты почти каждый день, не понимая, как сильно они травмируют кожу. Ежедневное скрабирование нарушает гидролипидный барьер эпидермиса, что провоцирует раздражение кожи и снижение ее тонуса. Этап эксфолиации кожи очень важен, и на сегодняшний день существует множество пилингов, гоммажей, химических растворов кислот, полирующих масок, скрабов с крупными и мелкими абразивными частицами. Но эти средства необходимо подбирать с косметологом, который знает ваш тип кожи и понимает ее индивидуальные особенности. Частота их применения зависит не только от самого средства, но и от косметических проблем, которые вы на данный момент хотите решить.

Ошибка №10: «Чем раньше начать использовать средства с активными компонентами, тем быстрее кожа отвыкнет вырабатывать полезные вещества сама».

Во-первых, никакие кремы, сыворотки и лосьоны даже с самыми активными компонентами не замещают естественные функции и обменные процессы кожи. Во-вторых, адекватный косметический уход необходим коже в любом возрасте и игнорировать его нельзя. Странно слышать, когда взрослая женщина говорит: «Мне 40 лет, и я пользуюсь только детским кремом», преждевременное старение кожи в таких случаях неизбежно. Мы живем в 21 веке и возможности современной косметологии позволяют нам существенно продлевать красоту и молодость кожи. Так почему бы их не использовать?

Текст: Вероника Шур