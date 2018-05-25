Эффективны ли тренировки EMS?

Тренировки EMS кажутся очень привлекательными, так как они работают без усилий со стороны человека. Электромиостимуляция — это импульсы, которые заставляют мышцы сокращаться аналогично тому, как это происходит при силовых нагрузках. На тело человека надевается специальный костюм для подачи импульсов, нередко используются локальные тренажеры, к примеру, пояс для EMS. Продавцы тренажеров для электромиостимуляции и салоны, предоставляющие такую услугу, обещают обретение стройного тела с красивыми мышцами, по их заверениям тренировки будут занимать не более получаса в неделю и не требовать никаких дополнительных усилий. Не удивительно, что желающие похудеть и подкачать мышцы склонны верить в такие обещания, но какие результаты они получают в итоге? Приобретение тренажера для EMS обойдется потребителю в несколько сотен тысяч рублей, стоимость занятий в специализированном центре будет более доступной, но она в несколько раз превышает цену за проведение тренировок другого формата. Идея использования слабых электрических импульсов для воздействия на мышечную системы появилась еще в 18 веке, когда было обнаружено, что мышцы сокращаются под воздействием электрического тока. Максимальное распространение эта идея получила сейчас, в 21 веке, причина повышенного внимания заключается в популяризации здорового образа жизни и физической красоты тела человека.

Наибольшим спросом пользуются EMS тренажеры для области пресса, эта зона является проблемной практически для всех людей с лишним весом. Производители тренажеров рисуют в воображении потребителя картинку, как он будет избавляться от лишнего веса прямо на диване перед телевизором, прикладывая усилий и не потея в спортивном зале. На самом деле для большинства людей такой процесс окажется безрезультатным, стимуляция слабым током будет эффективной для парализованных людей, но для физически здорового человека она окажется слишком слабой. Для формирования красивого пресса необходимо придерживаться правильной системы питания в сочетании с интенсивными упражнениями, направленными на укрепление мышц пресса и сжигание подкожного жира. Другие тренажеры для электромиостимуляции показывают такие же результаты, точнее практически полное отсутствие результатов. Применения EMS целесообразно только в той ситуации, когда человек не может поддерживать полноценную физическую активность по медицинским причинам. Более того, использование электромиостимуляции имеет ряд противопоказаний, к ним относятся болезни с нарушениями кровообращения и сбоями в работе желудка и кишечника, печеночная и почечная недостаточность, наличие кардиостимуляторов и других приборов для контроля над сердечным ритмом, а также повреждения на коже и наличие переломов костей в прошлом. Читать далее

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