Женщины с лишним весом выбирают одежду в горошек

Выбирая цвет одежды, люди часто ориентируются на свои внутренние ощущения. Как оказалось, наши предпочтения зависят не только от вкуса, но и от психологического состояния.

Ученые из университета в Токио провели исследование и сообщили, что цвет одежды человека является одним из симптомов имеющихся у него психологических проблем.

Так, женщины, которые склонны к полноте, выбирают цветастую одежду, принты в горошек и ткани с изображением цветов. Вместе с тем они часто предпочитают темные и приглушенные оттенки. Крупные мужчины чаще выбирают брюки черного или белого цвета.

Ученые собираются представить результаты исследования на ежегодном Европейском конгрессе по борьбе с ожирением в Вене. А пока исследователи предлагают использовать полученные данные для того, чтобы анализировать покупки пользователей онлайн-магазинов. При необходимости людей можно будет аккуратно предупреждать об опасности лишнего веса.

Но успех такой идеи крайне сомнителен, поскольку реакция пользователей на предупреждения вряд ли будет положительной.

Ранее исследования показали, что цвет одежды многое говорит о личности владельца и может сигнализировать о психологических проблемах. Выбор определенного паттерна также может заранее указывать на приближающиеся проблемы с весом.