Как делать утреннюю зарядку?

Каждому человеку знакомо состояние утренней слабости, когда единственным желанием становится вернуться ко сну. Умывание и душ помогают проснуться и ощутить себя немного бодрее, но для полнейшего пробуждения необходима утренняя зарядка, она настраивает мышцы и суставы на рабочий ритм. Наибольшую пользу приносит регулярная утренняя зарядка, но даже разовая тренировка принесет ощутимый прогресс — избавит от вялости и повысит жизненный тонус.

По утрам организм человека отличается высокой восприимчивостью к нагрузкам, поэтому зарядку нужно делать даже тем, кто регулярно занимается спортом. Зарядка — это не тренировка, после тренировки организму нужно отдыхать и восстанавливаться, а зарядка не дает столь высокого напряжения, она заряжает энергией и бодростью. Многие стремятся включить в свою зарядку силовые упражнения, их должно быть немного, так как работа с весом не предполагает прилива сил и бодрости.

Если проводить утреннюю зарядку под энергичную музыку, то эффект от нее будет намного выше.

Хоть зарядка и не относится к тренировкам, начинать ее нужно с разминки, по утрам телу нужно какое-то время на пробуждение. Разминка готовит к работе мышечную систему и сердце, не допуская перенапряжения. Для разминки ног и мышц таза можно использовать ходьбу на месте и перекаты с носочков на пятки, далее нужно делать упражнения на несколько крупных групп мышц, к примеру, на вдохе поднимать руки через стороны вверх над головой и одновременно подниматься на носочки, делать хлопок руками над головой, на выдохе опускать руки через стороны вниз и становиться на всю стопу. Обязательно должна присутствовать разминка для шеи, это круговые движения головой в одну и в другую сторону.

После разминки можно переходить к самой зарядке, будет лучше, если она тоже будет происходить снизу вверх. Для зарядки подойдут самые простые упражнения: для ног — приседания, во время их выполнения спина должна оставаться прямой, а руки — вытягиваться вперед параллельно полу, для мышц туловища отлично подойдут скручивания, для того, чтобы пробудить тело ото сна будет достаточно 25-50 скручиваний.

Если в планах имеются силовые упражнения, то их нужно выполнять после скручиваний, вес гантелей не должен превышать килограмм, число повторов — не более 15-20. Зарядка не является силовой тренировкой, она не должна прорабатывать мышцы и вызывать усталость, поэтому будет вполне достаточно 2-3 силовых упражнений в 1-2 подходах. Этого минимального набора упражнений будет достаточно для полноценной зарядки всего тела, если имеется желание, зарядку можно разнообразить другими упражнениями на свой вкус, к примеру, подключить растяжку в завершающей стадии занятия.

В хорошую погоду проводить зарядку можно не дома, а на улице. Поступление свежего воздуха усилит эффективность от упражнений, если нет возможность выйти на улицу, то можно открыть окно для проветривания помещения. Состояние бодрости после проведения зарядки не может не нравиться, поэтому утренние занятия быстро входят в привычку и становятся частью образа жизни.

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