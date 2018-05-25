Правильное питание: что есть, чтобы стать здоровым и стройным?

Питание является важной составляющей для развития основных функций нашего организма. В современном мире естественная потребность нашего организма превратилась в одну из самых драматических проблем для современного человека, живущего в условиях цивилизованного общества. За полученные удобства и комфорт цена — наше здоровье. Сегодня не приходится добывать себе пропитание, так как это было необходимо делать еще несколько веков назад. МедикФорум проанализировал, как в последнее время изменилось питание, к чему это привело и как в нынешних условиях питаться правильно.

Проблема избыточного веса в современном мире

Механизация и автомобилизация привели к почти полному исключению мускульного усилия в жизни современного человека. В результате мы начали страдать от недостаточности физических усилий, что в целом и привело к синдрому гиподиномии. Развитые страны достигли высокого продовольственного благополучия.

Но как следствие возникла проблема избыточного веса и ожирения. Наблюдается детское ожирение. Согласно высказыванию док. Дильмана, избыточный вес — это самая опасная модель старения, со всеми вытекающими последствиями. Это снижение устойчивости к углеводам и появление диабета, гиперхолестереномия, а значит ишемическая болезнь сердца и сосудов, метаболическая иммунодепрессия и вероятность злокачественных новообразований... Сегодня борьба за «хорошую фигуру», борьба с избыточным весом, носит актуальный, но скорее эстетический характер. Актуальность проблемы породила огромный рынок различных «теорий», программ, рекомендаций, советов по вопросам «правильного» питания. Эта тема звучит во всех средствах массовой информации, на телевидение, в научно-популярной прессе. Но не всегда подобная информация опирается на обоснованную научную теорию, имеющую определенную общебиологическую базу. Наша точка зрения по проблеме питания, как и по проблеме двигательной активности, исходит из общебиологического содержания нашего организма, т. е. тех процессов, которые определяют состояние организма и жизнедеятельность на протяжении всего периода его существования. Теория основывается на главном биологическом свойстве организма — его индивидуальном развитии и на процессах старения. Старение организма является главным биологическим фоном, на котором и разворачиваются основные жизненные циклы — рождение, рост, стабилизация и увядание нашего организма.

Проблема питания и индивидуальное развитие организма

Обмен веществ, который осуществляется через функцию питания, непосредственно связан с этапами индивидуального развития организма. Известно, что питание младенца отличается от еды взрослого, а особенно стареющего человека. Для каждого возраста характерны изменения в энергетических процессах, затрагивающие все виды биосинтеза.

С возрастом «строительный» материал детского периода переходит в «энергетический» зрелости и затем, превращается в «заместительный» для стареющего организма. Возрастная динамика в структуре обмена веществ — это преобладание жирового обмена в детстве, переход на углеводный в молодости и сдвиг акцента в сторону жирового обмена в средние и поздние периоды нашей жизни. Обзор рекомендаций по питанию в виде различного рода добавок, витаминов, в основном для людей после 50 лет, свидетельствует о движении в правильном направлении, о понимании значения питания для позднего периода жизни человека. Данное направление стали обозначать термином «натуральная или альтернативная медицина». Суть ее заключается в сохранении уровня витаминов и всех необходимых составляющих в организме человека, невзирая на возрастные изменения. Современная пищевая технология «убивает» необходимые для организма ингредиенты. Поэтому в диетологию вошел новый термин «метаболический стресс», а в ассортимент потребительских продуктов — «органический или чистый» продукт. В этой связи следует искать и новое понимание, и новые подходы к решению этой проблемы.

Естественные основы правильного питания

Говоря о питании необходимо помнить, что еда должна быть, прежде всего, источником энергии: мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Необходим возврат к целесообразной и полезной форме питания. Возникает задача вернуть современному человеку давно утраченные естественные формы пищевого поведения. Это означает, что для здоровья стоит отказаться от фаст-фуда, а по возможности, от полуфабрикатов. Для иллюстрации проблемы «Питание-цивилизация» интересен пример из жизни некого племени, проживающего в Австралии. Племя не имеет даже зачатков сельскохозяйственной деятельности, т. е. не производит продуктов питания. Еда добывается аборигенами из естественной окружающей природы. Люди этого племени не выглядят дистрофичными. В данном случае дефицит питательности не приводил к витальному кризису их существования. Их питание заведомо полезное и, очевидно, покрывает все основные потребности организма. Наука полностью подтвердила биологическую естественную основу правильного (австралийская форма) питания. Пища должна быть низкокалорийной и полноценной по своему составу. Было доказано, что «правильная» пища и «правильная физическая активность» являются естественными факторами, которые необходимы для сохранения жизни и ее полноценности. Это не означает вернуть человека к борьбе за выживание, но призывает сделать выводы для нового поведения человека по отношению к вопросам питания. Не стоит увлекаться слишком доступной едой, а отдавать предпочтения той пищи, которую пришлось бы добывать в естественной среде. Согласитесь, гамбургеры не растут на деревьях и даже корова их не производит.

Основные выводы по вопросу питания

Учитывая факт, что человек утрачивает с возрастом устойчивость основных нормативов во всех функциях организма, в системе обмена веществ, а также нарастающий дефицит необходимых ингредиентов в возрасте 40-50 лет, необходимо компенсировать их недостаток за счет биодобавок, витаминов, питательных комплексов. Предлагаем несколько путей решения задачи по «правильному питанию»:

общий, генерализованный (не индивидуальный) подход. Вы осознаете естественную утрату того или иного набора составляющих, необходимых для организма, компенсация которых жизненно важна для сохранения Вашего здоровья. Применяя биодобавки или комплексные витамины с наиболее полным набором субстратов, организм сам отберет и утилизирует дефицитные для него ингредиенты. Главный критерий — это доверие к качеству продукта и Ваше осознанное решение применять его на регулярной основе. Ваш «правильный принцип» питания добавляется пищевыми добавками, исключая всевозможные диеты;

индивидуальный подход. В данном случае Вы можете пойти по пути индивидуальной оценки дефицита того или иного витамина, ингредиента или комплекса того и другого, для направленного их восполнения;

комбинированный подход, сочетающий первые два.

Чтобы вы не выбрали, отказ от заведомо вредной пищи в пользу более натуральной скажется положительно на состоянии здоровья. А добавки в виде витаминов и/или продуктов, содержащих необходимые вещества, сделают питание еще более сбалансированным. Ученые выяснили, какое питание делает стройным.