Опасно! 5 ошибок в похудении, которые сбивают менструальный цикл

Почему вы должны деликатно разговаривать с близкими об их весе и сколько калорий в сутки нужно организму для нормальной работы репродуктивной системы? Врач-диетолог Ксения Селезнева (@seleznevaks) объясняет, как связаны менструальный цикл и диеты, и рассказывает, чего нельзя делать во время похудения.

Жировая ткань — это не главный враг всех женщин, а важный орган, выполняющий массу функций. В ней синтезируются и накапливаются некоторые женские половые гормоны. Жировая ткань участвует в терморегуляции, а еще это важный источник энергии и защитная «подушка» для внутренних органов.

Когда жировой ткани мало, происходит гормональный дисбаланс.

А это влияет на функционирование всего организма, в том числе и на женскую репродуктивную систему. Нарушение менструального цикла — может быть важным сигналом, указывающим на проблемы с весом. При выраженном дефиците массы тела, наступает вторичная аменорея — отсутствие менструации более 3 месяцев.

Но справедливости ради, надо заметить, что избыток жира также негативно сказывается на менструальном цикле. Часто лишний вес — причина бесплодия. У меня было множество пациентов, которые смогли забеременеть только после грамотной существенной редукции массы тела.

Сказать точно, после потери какого количества килограммов пропадет цикл, сложно. Все очень индивидуально. Но зачастую к этому приводит ряд безобидных на первых взгляд ошибок во время похудения.

Вы зациклены на собственном весе

Не обязательно быть врачом, чтобы понять, что у человека проблемы с массой тела и ему хорошо бы набрать несколько килограммов. Обычно проблемы с менструальным циклом возникают у очень худых, истощенных молодых девушек. Я советую близким обращать внимание на их поведение: они зациклены на своем весе, на похудении, хотя очевидных лишних кг нет, переживают, если набрали 100 граммов, постоянно взвешиваются, считают каждую калорию и при этом вечно собой недовольны. Это действительно важные признаки!

В связи с этим прошу родителей следить за тем, что они говорят своим дочерям об их весе. Безобидные фразы в духе «Что-то ты часто подходишь к холодильнику» или «Мне кажется, ты очень поправилась», — могут сыграть злую шутку в подростковом возрасте.

Вы начинаете голодать

Часто перед отпуском девушка срочно решает сбросить пару-тройку килограммов за неделю. Она либо начинает голодать, либо сама себе придумывает очень ограниченный, низкокалорийный рацион. Любое ограничение пищи (то есть и энергии) наш организм воспринимает как большой стресс: включается режим ожидания, замедляется метаболизм. А когда человек возвращается к более менее привычному рациону, на фоне замедленного метаболизма, происходит интенсивный набор массы тела.

Поэтому перед тем, как начать худеть, обратитесь к специалисту, который подберет систему питания, подходящую именно вам. Важно: не диету, а именно систему питания!

Вы урезаете калорийность и существенно ограничиваете жиры или углеводы в рационе

Этого нельзя делать! Для нормального функционирования организму нужны и белки, и жиры, и углеводы, а так же витамины, микроэлементы. Главное, получать их из полезных источников. Суточный калораж рассчитывается индивидуально (в зависимости от возраста, пола, начального веса, роста и активности), но длительный низкокалорийный рацион никому не идет на пользу. Этим грешат многие службы доставки, предлагая клиентам фитнес-меню с калорийностью 800 ккал в сутки. Это очень мало даже для миниатюрной девушки, которая не занимается спортом! Моя рекомендация — не менее 1300-1500 ккал.

Вы быстро сбрасываете большое количество килограммов

Конечно, все зависит от начального веса. Условно, если девушка весит 150 кг, то она без вреда для здоровья сбросит 10 кг в первый месяц. Если же у девушки 5-7 лишних кг, и она хочет за неделю от них избавиться, то это может сказаться на общем состоянии организма и менструальном цикле, в частности.

Безопасный вариант — сбрасывать 5% от исходной массы тела за две недели. Но я рекомендую перед похудением сделать биоимпедансометрию — оценку состава тела, которая показывает, из чего именно складывается ваш вес: сколько жировой ткани, мышц, жидкости.

Это исследование поможет отслеживать качество вашего похудения, определяя, за счет чего вы теряете вес.

Вы запускаете свое здоровье

Если у вас был активный месяц с перелетами, стрессами, резкой переменой климата, цикл временно может сбиться. Эта частая практика, и, если других проблем со здоровьем нет, переживать не стоит. Но если у вас проблемы с циклом в течение нескольких месяцев и вы при этом худеете, то этот факт нельзя оставлять это без внимания. Пройдите обследование у гинеколога, и эндокринолога и обратитесь к диетологу, который составит индивидуальный рацион.