Проблемы с щитовидной железой отражаются на детях всю жизнь

Ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН выявили, как кратковременная нехватка тиреоидных гормонов (гормонов щитовидной железы) у беременных и кормящих млекопитающих сказывается на здоровье их потомства уже после того, как оно вырастает. Оказалось, что у самок крыс с нарушенной на протяжении всей беременности и двух недель после родов выработкой тиреоидных гормонов рождаются детеныши с нарушенным кровоснабжением скелетных мышц. Несмотря на то, что дефицита гормонов щитовидной железы у таких крысят нет, артерии, питающие мышцы их ног, остаются менее развитыми, чем у их сверстников, даже после полового созревания. Научная статья опубликована в журнале Pediatric Research.

Известно, что недостаток у беременных млекопитающих гормонов щитовидной железы, в первую очередь трийодтиронина (T3), сказывается на их детенышах. Проявляется это в том, что у них слишком активен фермент Rho-киназа, контролирующий сокращения гладких и поперечнополосатых мышц. Из-за этого возрастает способность гладких мышц в стенках артерий сокращаться в ответ на внешние сигналы, а именно изменение концентрации ионов кальция. А излишняя возбудимость стенок артерий служит одним из факторов риска артериальной гипертензии и других патологий сосудистой системы. Однако действие дефицита T3 у матерей на артерии потомков в случае крыс пока обнаруживали только у двухнедельных крысят, а в более старшем возрасте его не исследовали.

Этот пробел в информации о действии нехватки тиреоидных гормонов на детенышей грызунов восполнили авторы новой работы. Они взяли девять беременных самок крыс. Пяти крысам на протяжении всей беременности и две недели после родов в воду для питья добавляли 0,0007-процентный раствор 6-пропил-2-урацила. Это вещество подавляет образование трийодтиронина из тироксина (T4). В поилках у остальных четырех самок (контрольной группы) была обычная вода.

Через две недели после родов из каждого выводка взяли по детенышу и измерили у него концентрацию и соотношение гормонов щитовидной железы в крови, а также способность их артерий сокращаться. Артерии вырезали из трех принципиально разных органов: кишечника, скелетной мышцы (части голени) и кожи. У остальных крысят-самцов те же параметры проверяли на 10−12 неделях жизни. Чтобы установить, влияет ли на работу исследованных артерий Rho-киназа, в половине случаев возбудимость гладких мышц сосудов тестировали в присутствии ее ингибитора — Y27632.

У двухнедельных крысят, родившихся от матерей, пивших раствор 6-пропил-2-урацила, уровень и соотношение гормонов щитовидной железы в крови отличались от детенышей, рожденных от матерей, пивших чистую воду. Это соответствует ранее полученным результатам. У детенышей возрастом 10−12 недель, то есть уже после полового созревания, концентрация и относительное содержание трийодтиронина и тироксина было одинаковым независимо от того, давали ли их матерям 6-пропил-2-урацил или нет.

Гладкие мышцы артерий кожи и кишечника у них также не различалась. Однако у крыс, родившихся от матерей с нехваткой гормона T3, была повышена возбудимость гладких мышц артерий, питающих мышцы голени — как и у их двухнедельных братьев, обследованных ранее. Кроме того, на этот параметр существенно влияло наличие ингибитора Y27632. В его присутствии стенки артерий, снабжающих кровью мышцы голени, сокращались в ответ на более сильный приток ионов кальция, чем без Y27632 — то есть становились ближе к норме.

Получается, что недостаточная выработка гормонов щитовидной железы в организме беременной влияет на организм ее потомков и уже после достижения ими зрелости. Дефицит трийодтиронина во время эмбрионального развития и в течение двух недель после него приводит к излишней активности Rho-киназы, а она повышает способность к сокращению у стенок артерий, питающих скелетные мышцы. Этот эффект сохраняется и у взрослых особей, несмотря на то, что уровень гормонов щитовидной железы у них в крови соответствует норме.