Представители НАСА поделились правилами здорового сна на Земле и в космосе

Сотрудники НАСА опубликовали советы, которые помогают астронавтам заснуть в некомфортных условиях. По словам ученых, их методика применима как в космосе, так и на Земле. Рекомендации американцев могут помочь людям, страдающим бессонницей, и просто тем, кто хочет качественно высыпаться.

Распорядок дня Сотрудники НАСА советуют ложиться спать и просыпаться по заранее составленному расписанию. У астронавтов есть особый график, по которому они начинают жить за несколько дней до отправки в космос, а затем продолжают на орбите. Это правило свяхано с тем, что астронавты на орбите за сутки наблюдают восход и закат 16 раз, то есть каждые полтора часа. Чтобы их привязанные к Земле биологические часы не сбивались, необходимо тщательно соблюдать распорядок дня.

Подготовка ко сну В ожидании сна астронавты уменьшают нагрузку на организм. За час до того, как лечь спать, они откладывают в сторону все электронные устройства, а также легко ужинают, чтобы сон был спокойным и безмятежным.

Пространство для сна Важно, чтобы в помещение, где вы спите, не проникали посторонний свет и звук. Астронавты спят в отдельных каютах без иллюминаторов. В этих помещениях установлена комфортная температура, и есть шумоизоляция.

Освещение

Незадолго до того, как отойти ко сну, лучше сделать свет в помещении теплым и приглушенным. При ярком холодном свете гормон усталости мелатонин уменьшается. Такое освещение лучше подойдет для утра или пика рабочего дня.

Упражнения

Перед сном астронавты делают специальные психологические упражнения, которые помогают им отвлечься от тревожных мычслей и успокоить нервы. Сотрудники НАСА советуют не пренебрегать такими практиками и на Земле.

Лекарства

На случай возможных проблем со сном у астронавтов в аптечке есть три типа лекарств: те, что помогают настроить биологические часы, успокоительные и препараты, которые способствуют поддержанию бодрости. Перед тем, как употреблять их, необходимо проконсультироваться с врачом.