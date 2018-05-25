Ещё
Представители НАСА поделились правилами здорового сна на Земле и в космосе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представители НАСА поделились правилами здорового сна на Земле и в космосе 

Вести.Ru 1 час назад
Сотрудники НАСА опубликовали советы, которые помогают астронавтам заснуть в некомфортных условиях. По словам ученых, их методика применима как в космосе, так и на Земле. Рекомендации американцев могут помочь людям, страдающим бессонницей, и просто тем, кто хочет качественно высыпаться.
Распорядок дня  Сотрудники НАСА советуют ложиться спать и просыпаться по заранее составленному расписанию. У астронавтов есть особый график, по которому они начинают жить за несколько дней до отправки в космос, а затем продолжают на орбите. Это правило свяхано с тем, что астронавты на орбите за сутки наблюдают восход и закат 16 раз, то есть каждые полтора часа. Чтобы их привязанные к Земле биологические часы не сбивались, необходимо тщательно соблюдать распорядок дня.
Подготовка ко сну  В ожидании сна астронавты уменьшают нагрузку на организм. За час до того, как лечь спать, они откладывают в сторону все электронные устройства, а также легко ужинают, чтобы сон был спокойным и безмятежным.
Пространство для сна  Важно, чтобы в помещение, где вы спите, не проникали посторонний свет и звук. Астронавты спят в отдельных каютах без иллюминаторов. В этих помещениях установлена комфортная температура, и есть шумоизоляция.
Освещение
Незадолго до того, как отойти ко сну, лучше сделать свет в помещении теплым и приглушенным. При ярком холодном свете гормон усталости мелатонин уменьшается. Такое освещение лучше подойдет для утра или пика рабочего дня.
Упражнения
Перед сном астронавты делают специальные психологические упражнения, которые помогают им отвлечься от тревожных мычслей и успокоить нервы. Сотрудники НАСА советуют не пренебрегать такими практиками и на Земле.
Лекарства
На случай возможных проблем со сном у астронавтов в аптечке есть три типа лекарств: те, что помогают настроить биологические часы, успокоительные и препараты, которые способствуют поддержанию бодрости. Перед тем, как употреблять их, необходимо проконсультироваться с врачом.
Вести.Ru: последние новости
Чудесное спасение кролика из лап кошки завершилось гибелью в когтях совы Оставить от себя половину: истории тех, кто похудел вдвое Смарт-колонку Amazon Echo уличили в шпионаже
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака
47-летняя Наргиз разделась для фото9
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться111
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть17
Фанаты в шоке от звезды «Великолепного века»1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение