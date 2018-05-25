6 лучших советов врачей для здоровья позвоночника

Медики рассказали, как сохранить позвоночник здоровым на долгие годы. Мало кто из современных людей к 40 годам может похвастаться тем, что у них ни разу не болела спина. Медработники утверждают, что в большинстве случаев причина таких болей, вызванных различными деформациями в позвоночнике, — это сам человек, точнее его образ жизни и привычки. По словам специалистов, есть несколько правил, следование которым надежно защищает от крайне болезненных проблем со спиной. Не поднимайте тяжести. Какого бы героического поступка не требовала ситуация, помните: ваш позвоночник — это то, на чем держится все тело, и угрожающие его целостности действия могут в целом лишить тело возможности нормально функционировать. Особенно это правило касается женщин, так как у них позвоночник намного слабее, чем у мужчин. Осанка. В положении сидя и стоя держите спину прямой — благодаря этому нагрузка правильно распределяется по всему позвоночнику, предупреждается его искривление. Старайтесь не полнеть. Ожирение является дополнительной нагрузкой на позвоночник, а он у человека как у существа прямоходящего и без того постоянно испытывается гравитацией на прочность. При больших скоплениях жира вполне реальны деформации позвоночных дисков. Ешьте продукты, обогащенные кальцием. Этот микроэлемент идеален для здоровья костей, так что налегайте на творог, сыр и другие молочные продукты. Ходите только в удобной обуви. Высокие каблуки, узкая обувь, сдавливающая стопу, а также плоская, абсолютно лишенная любого подъема подошва — это то, что «убивает» стопы и позвоночник. Тренируйте мышцы. Плотный мышечный «корсет» надежно поддерживает позвоночник, делает его менее уязвимым перед повреждениями. Упругие тренированные мышцы — одно из самых лучших средств защиты от болей в спине. Ранее МедикФорум писал о том, какие 6 «золотых» правил помогают защититься от возникновения инсульта.