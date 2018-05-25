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Какие продукты «отменяют» действие лекарств
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Какие продукты «отменяют» действие лекарств 

Домашний очаг 25 мая 2018
Фото: Домашний очаг
Когда по какой-либо причине вам приходится принимать лекарства, важно в точности соблюдать режим приема: не пропускать таблетки, пить их в точности с назначением — до или после еды. Но есть кое-что еще, о чем нас не предупреждает даже врач: некоторые привычные продукты могут свести на нет все лечение, если сочетать их с лекарствами.
Мы предлагаем вам список продуктов, от которых лучше воздержаться до полного выздоровления — так оно точно наступит скорее!

Грейпфрут и грейпфрутовый сок

Очень полезный фрукт, богатый антиоксидантами, благотворно влияющий на печень, кожу, мозг — но очень опасный при приеме любых лекарств. Дело в том, что определенные соединения, содержащиеся в грейпфруте, способны блокировать действие ферментов печени и кишечника — и в итоге даже принимая нормальную дозировку лекарства, вы можете столкнуться с эффектом передозировки. Если уж пьете таблетки, то никаких грейпфрутов!

Капуста

От этого овоща лучше держаться подальше людям с больным сердцем, которые принимают препараты для разжижения крови. В капусте очень много витамина К, а он в свою очередь способен блокировать действие препаратов, препятствующих образованию тромбов. И все лечение окажется бесполезным, увы.

Сыр твердых сортов

Вещество тирамин, которого много в твердых сырах, прекрасное средство для сужения сосудов. И если вы принимаете препараты против гипертонии или антидепрессанты, употребление сыра может снизить или даже вовсе отменить их эффективность. Лучше купите немного моцареллы или творога!

Бананы

Один из самых богатых калием фруктов — именно по этой причине от бананов лучше отказаться, если вы принимаете препараты от гипертензии. Один из побочных эффектов таких препаратов — накопление калия в крови. В сочетании с бананами это может привести к усилению эффекта и нарушению сердечного ритма.

Апельсины

Ни в коем случае нельзя есть апельсины и пить апельсиновый сок, если вы принимаете аспирин. А также мандарины, лимоны и другие цитрусовые: сочетание этих фруктов с ацетиловой кислотой способно вызвать сильнейшее раздражение слизистой желудка. Это особенно опасно для людей, страдающих гастритом.

Молоко

Если вы принимаете антибиотики, не пейте молоко: оно способно полностью отменить эффект этих препаратов. Дело в том, что кальций, которым богаты молочные продукты, связывает антибиотики и «протаскивает» их через кишечник, не позволяя всасываться. В итоге лечение может оказаться совершенно бесполезным.
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