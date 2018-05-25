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В Мексике врачи подтвердили беременность 70-летней женщины
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В Мексике врачи подтвердили беременность 70-летней женщины 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Мексике врачи подтвердили беременность 70-летней женщины — местной жительницы Марии де ла Луз, передает сайт argumenti.ru.
Пожилая женщина обратилась к медикам и рассказала, что ее уже несколько месяцев мучают приступы тошноты, головокружение и боли в ногах.
Сама она призналась, что подозревает беременность на шестом месяце. Но врачи сразу не поверили. В ходе обследования на беременность более десяти тестов показали положительный результат.
Медики предположили, что бабушка могла прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения. О ее супруге и семье ничего не сообщается. Теперь мексиканке придется рожать с помощью операции кесарево сечение.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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