Эксперты назвали продукты, улучшающие здоровье органов таза у женщин

Ученые выяснили, какие продукты помогают сохранить здоровье органов малого таза у женщин. Диетолог Эми Морисс рассказала, как питаться женщинам, которые хотят укрепить общее самочувствие и улучшить сексуальную жизнь.

Первое место в списке занимает пища богатая омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Женщинам советуют налегать на жирную рыбу, грецкие орехи и семена льна.

Улучшить состояние органов малого таза помогут бананы — им досталась вторая строчка в списке. Бананы богаты магнием, который способствует правильной работе нервных и мышечных тканей. Это особенно актуально для женщин, страдающих проблемой недержания мочи.

Третье место досталось авокадо. Он помогает поддерживать сексуальную жизнь на высоком уровне. Четвертое место занимает вода, отвечающая за множество процессов в организме, сообщает Vladtime.ru.

Пятое место в рейтинге отведено не пище, а витамину D, отвечающему за правильную работу скелетных мышц. Чтобы получить его в достаточном количестве, женщинам стоит просто чаще бывать на солнце.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что диетологи рассказали, какие овощи приносят наибольшую пользу для женского здоровья. Австралийские медики провели глобальный эксперимент, который стартовал еще в 1998 году. Выяснилось, что употребление редиса, капусты, брокколи и других овощей из семейства крестоцветных положительно влияет на состояние артерий и значительно продлевает жизнь.

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