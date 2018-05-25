Целлюлит: в чем причина, как бороться, рецепты и советы

В наши дни так называемый «эффект апельсиновой корки» должен быть одним из самых уничижительных терминов, связанных с современной женщиной. Мы можем принять и полюбить многое: кривые ноги, густые брови, плохие черты лица, но не целлюлит. Хотя многие эксперты и врачи и заявляют, что не существует такого диагноза как целлюлит, но 80-90% женщин, по-видимому, будут придерживаться иного мнения. Просто потому, что целлюлит не указан в медицинском словаре, это не значит, что его следует рассматривать как миф. Вам просто нужно открыть любой журнал со знаменитостями, там чуть ли не в каждой статье можно увидеть фотографии пятых точек знаменитостей, снятых с самых нелепых ракурсов. И нам нравится смотреть на такое, мы чувствуем себя удовлетворенными от того, что знаменитости такие же простые люди с простыми проблемами. Многие народные методы часто вводят женщин в заблуждение (органические масла не удаляют целлюлит!). Природа возникновения и медицинские способы избавления от целлюлита могут вас по-настоящему удивить. Но сначала нам нужно понять, что такое целлюлит, что вызывает его, а затем, конечно, что мы можем сделать, чтобы навсегда избавиться его. МедикФорум собрал советы и рецепты.

Что такое целлюлит, что его вызывает?

Верите или нет, журнал Vogue впервые придумали и использовали это слово. В конце 1960-х годов они опубликовали его в своем журнале, и оно быстро разлетелось по миру: «Как быстро мигрирующая рыба, слово „целлюлит“ внезапно пересекло Атлантику. Спасибо за это, Vogue. Новый термин, оценивающий качество женской внешности, стал расстраивать женщин, которые в то время становились все более и более эстетически осведомленными, а также одежда на них становилось все более показательной.

Целлюлит может начать формироваться у женщин после полового созревания (одно из первых признаков того, что взросление приходит вместе со многими проблемами). Он чаще всего встречается на заднице и бедрах, но также проявляется в области живота и верхних плечах. Сигналом об обнаружении этого состояния может послужить эффект ямочки на коже; кожа очень белая, а сама кожа холодна на ощупь (области с целлюлитом имеют плохое кровообращение).

В чем причина появления целлюлита?

Помимо того факта, что целлюлит непривлекателен для глаз, это еще один способ, которым наши тела говорят нам, что что-то не так. Ваше тело говорит вам, что у него есть накопление токсинов и присутствует удержание жидкости, что неестественно и плохо для организма. Звучит довольно устрашающе, если его не лечить, это может привести к более серьезным проблемам, а именно к артриту или постоянному удержанию воды. Несомненно, целлюлит можно лечить. Все женщины вне зависимости от расы формируются примерно одинаково, так почему же большой процент британских женщин страдает от целлюлита, при том что французские женщины, имеющие схожую генетику, практически не болеют этим недугом. Причина в том, что он поддается лечению, и эти женщины являются свидетельством этого! Отходы и токсины являются основной причиной целлюлита. Курение, алкоголь, кофеин, продукты с высоким содержанием жиров и отпускаемые по рецепту лекарства — это все, что наши тела плохо воспринимают, поэтому организм будет стараться перемещать их как можно дальше по направлению к внешней части кожи. В связи с этим гормон эстроген является значительным фактором, влияющим на возникновение целлюлита, особенно он играет роль во время полового созревания, беременности и менопаузы. Работа эстрогена заключается в том, чтобы отправлять отходы из жизненно важных органов в районы, где они будут потенциально безвредными (для получения и воспитания эмбрионов). Таким образом, оральная контрацепция способствует образованию целлюлита. Однако мужчины не страдают целлюлитом. Зато „пивные животы“ или „человеческие сиськи“ (извините, не было другого подходящего описания!) могут развиться из-за высокого уровня эстрогена в хмеле (найденного в пиве и элях).

Все эти факторы способствуют плохому кровообращению и вялой лимфатической системе, что дает вам один результат — целлюлит.

Что мы можем сделать против целлюлита?

Возвращаясь к тому, что было сказано раньше, целлюлит — это накопление отходов, которые лежат в эпидермисе и соединительной ткани под кожей. Подумайте о слове отходы. Отходы — это не то, что организм производит сам по себе. Отходы — это то, что мы сами впускаем в наши тела, и организм определяет, что отходы не имеют питательной ценности, поэтому отталкивает их, а не поглощает. Я не говорю, что вы получите целлюлит, если курите, пьете кофе и алкоголь, не тренируетесь или из-за плохой диеты; но вы гораздо с большей вероятности его получите, если не будете обращать внимания на эти факторы. Курение Молодые девушки демонстрируют признаки целлюлита из-за курения. Курение снижает потребления кислорода, жизненно важной функции, необходимой для стимуляции и очистки крови. Если вы являетесь подростком и думаете: „Должен ли я? Разве я не должен? Все мои друзья это делают. “ Пожалуйста, подумайте о том, что курение приведет к последствиям на вашем теле и на коже намного быстрее, чем вы думаете. Вы когда-нибудь задумывались, почему у чрезвычайно тощих знаменитостей все еще есть целлюлит? Большинство из них курят, вот почему! Кофеин Кофе является одним из самых очевидных веществ, связанных с целлюлитом, из-за большого количества кофеина и пестицидов он очень негативно влияет на организм. Слишком много адреналина поглощается системой, оставляя ее истощенной и напряженной, что приводит к плохой отчистке организма от шлаков. Так же уровень токсинов в кофе очень высок. Алкоголь Алкоголь увеличивает нагрузку на печень и почки, эти органы перегружаются очень быстро. Большинство органов плохо борется с токсинами, содержащимися в алкоголе, вследствие этого организм быстро зашлаковывается. Диета Печень и толстая кишка очень эффективны для переваривания и усваивания чистых натуральных продуктов; они не эффективны при переработке искусственных продуктов, поэтому отходы снова поглощаются обратно в организм. Целлюлит будет продолжать ухудшаться из-за плохой диеты, потому что циркуляция веществ в организме замедляется. Основными продуктами, которые трудно переваривать, являются сахар, молочные продукты, мясо, переработанные, копченые и консервированные продукты. Детоксикация или наличие диеты с высоким содержанием антиоксидантов является самым быстрым способом устранения всех токсинов. Вода Забудьте про газированные напитки, они только зашлакуют ваш организм и приведут к ухудшению целлюлита! Вода — это единственный напиток, который будет регидратировать тело, вымывать токсины и любые накопленные отходы из системы. Вам необходимо пить по меньшей мере 1-2 литра воды в день, в зависимости от массы вашего тела. Упражнения К сожалению, многие из современных работ заключаются в сидении весь день, что может значительно ухудшить кровообращение. Без достаточной циркуляции лимфатическая система с трудом может избавиться от отходов, а также снабдить организм достаточным количеством кислорода, чтобы он функционировал должным образом. Упражнения в течение 20 минут в день будут накачивать кровь вокруг вашего тела и устранять эти токсины.

Я знаю, о чем вы думаете, как насчет всех этих чудесных кремов, массажей и оберток, о которых я слышу? Все, что увеличивает кровообращение, лимфатический дренаж и помогает удалять отходы и токсины, поможет вам разжечь ваш целлюлит, но нет никакого смысла тратить много денег на любой из этих методов, если вы не заботитесь о себе дома. Вам понадобится много, много и много методов лечения, чтобы увидеть заметное и продолжительное изменение в упрямом целлюлите, накопленном на протяжении многих лет.

Итак, кто женщина, у которой нет целлюлита?

Подводя итог, женщина, которая не курит, не пьёт кофеин, не злоупотребляет алкоголем и хорошо питается, которая упражняется в течение 20 минут ежедневно, выпивает достаточное количество воды и ест полезные продукты может рассчитывать на здоровое и подтянутое тело без намека на целлюлит. Звучит не так уж и сложно, не правда ли? Ранее ученые одобрили наличие целлюлита.