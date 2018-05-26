Занятия спортом во время беременности

Чем полезен «беременный» спорт?

Как минимум, тем, что сделает беременность ярче и интереснее, ведь любые занятия — это уже приключения, а женщина в период ожидания малыша может позволить себе не так уж и много. Вреда маме и малышу спорт не наносит, если нет соответствующих противопоказаний, зато обеспечивает целый ряд преимуществ:

женщина меньше набирает вес за время беременности, так как активные занятия не позволяют ей толстеть; за девять месяцев можно привести мышцы в определенный тонус, поэтому после родов будет куда легче похудеть и восстановить прежние формы; снижается риск развития гестационного сахарного диабета; меньше времени остается на стресс, различные страхи и переживания, которые так свойственны беременным; снижается вероятность развития гестоза, то есть позднего токсикоза; уменьшаются боль в спине и суставах, тяжесть в ногах.

Конечно, как и во всем остальном в период беременности, в спорте необходимо быть осторожной, не только избегая чрезмерных нагрузок, но и постоянно консультируясь по поводу своих занятий с врачом. В организме беременной женщины происходят существенные изменения, которые стоит учитывать: например, растет масса тела и смещается центр тяжести, как следствие — проблемы с координацией, увеличенная нагрузка на суставы и так далее. Нельзя брать на себя такие же нагрузки, как до беременности, и тем более — начинать тяжелые тренировки, если раньше таковых вообще не было. Также при занятиях спортом стоит учитывать следующие особенности «положения»:

по-другому начинает работать система кровообращения, поэтому беременным не подходят некоторые статичные асаны в йоге и упражнения, где необходимо долго лежать на спине;

тренировки беременным даются тяжелее, в первую очередь, из-за изменений в органах дыхания. Стоит остановиться, если во время упражнения не хватает воздуха или появляется одышка;

беременной нельзя перегреваться, поэтому заниматься нужно в просторной дышащей одежде и в хорошо проветриваемом помещении;

будущая мама на время тренировки должна обеспечить себя достаточным количеством питьевой воды, жажду испытывать нельзя.

Занятия спортом в 1 триместре

Период, в котором стоит руководствоваться принципом: «Если не занималась раньше, лучше не начинать» и отложить занятия физкультурой до благоприятного второго триместра.

Это время, когда стоит быть наиболее внимательной с физической активностью и, возможно, даже отказаться от занятий спортом, если это посоветует сделать врач-гинеколог. В самом начале беременности формируются все органы и системы плода, поэтому любые перегрузки для организма опасны. Как только вы узнаете о своей беременности, придется на время отказаться от марафонов, тренировок с отягощением и экстремальных видов спорта. Теперь необходимо правильно рассчитывать силы и учитывать при нагрузках своего маленького «пассажира».

В первом триместре отказаться стоит от любых видов тренинга, которые активно задействуют мышцы живота — это всевозможные наклоны, упражнения на пресс, становая тяга и другие. Перенапряжение мышц живота чревато внезапным прерыванием беременности.

Завязать на время со своим любимым видом спорта в первом триместре и до родов придется фигуристкам и любительницам кататься на роликах, так как эти занятия опасны возможными столкновениями и падениями. Бег, даже не на длительные дистанции, придется отложить до второго триместра, так же, как и большой теннис.

Зато в первом триместре очень полезны занятия в бассейне — заниматься аквааэробикой и плаванием можно с первого дня беременности вплоть до самих родов. Главное, устраивать себе тренировки спустя полтора-два часа после еды и ни в коем случае не на голодный желудок.

Занятия спортом во 2 триместре

Середина беременности — самое приятное время для занятий спортом. Только необходимо сначала обсудить вид занятий и их регулярность с врачом, который ведет беременность и знает ее особенности. Оптимальные нагрузки для будущих мам — три тренировки в неделю длительностью 30-60 минут, с разогревом, основной частью и расслаблением в финале. При этом занятия должны доставлять только положительные эмоции и ощущения, а не усталость, боль в мышцах и повышение артериального давления. Если негативные последствия после тренировки есть — необходимо снизить интенсивность и нагрузку. Признаками переутомления также являются желание спать после тренировки, излишняя потливость, учащенный пульс в течение пяти минут после окончания занятий.

Во втором триместре придется окончательно отказаться от всех упражнений, выполнять которые необходимо на спине или животе. Ни в коем случае не стоит стараться скорректировать фигуру, урезая питание и увеличивая интенсивность тренировок, даже несмотря на прекрасное самочувствие — спорт во время беременности нужен исключительно для здоровья мамы и малыша. Самое время обратить внимание на специальные занятия для беременных в зале или бассейне, а также домашние тренировки. Завязывать пора с танцами — ощущение тряски не пойдет подрастающему ребенку на пользу.

На протяжении всей беременности, но особенно начиная с последних недель второго триместра, когда активно уже не позанимаешься, специалисты рекомендуют длительные прогулки на свежем воздухе. Не меньше часа в день, так как кислород начинает интенсивно усваиваться организмом только через полчаса после начала прогулки. Умиротворенное настроение мамы и свежий воздух оценит и малыш в утробе, он даст вам это знать своим спокойным поведением.

Занятия спортом в 3 триместре

Самое время приводить в тонус мышцы, которые будут участвовать в процессе родов. Конечно, в этот важный момент трудиться будут абсолютно все системы и мышцы женщины, но большую часть работы возьмут на себя мышцы промежности, брюшной полости и тазового дна. Подобрать правильные упражнения помогут врач-гинеколог или опытный тренер. Вот почему в третьем триместре актуально посещать специальные занятия для беременных, а не заниматься самостоятельно. На тренировках для будущих мам отрабатывается и техника дыхания во время родов. Если довести ее до автоматизма, терпеть схватки, тужиться и сохранять спокойствие в «день икс» будет намного легче.

С 28 недели беременности, если вы не сделали этого раньше, стоит забыть про прыжки, бег, махи ногами и даже подъем рук вверх, так как это может вызвать тонус в мышцах пресса. Заметно выросший живот изменил ваш центр тяжести, поэтому многие асаны в йоге и статические упражнения будут теперь казаться невыполнимыми. С конца восьмого месяца врачи рекомендуют отказаться от степ— и аквааэробики — эти занятия слишком подвижны для такого срока. На замену должны прийти упражнения, направленные на расслабление и развитие гибкости. Успешными будут и аккуратные занятия растяжкой, так как под действием гормонов связки женщины расслабляются, делая тело очень послушным. Возможно, именно на этом сроке вы познакомитесь с медитацией и освоите эту таинственную практику.

Вообще в финале беременности стоит пересмотреть свое отношение к занятиям спорта. Последние недели срока настолько непредсказуемы и индивидуальны, что, если тренировки даются уже нелегко, лучше заменить их на прогулки на свежем воздухе и не мучиться.

Когда заниматься спортом нельзя

Еще раз отметим, что прежде, чем приступать к любым спортивным занятиям, стоит проконсультироваться со специалистом, потому что в спорте, как и везде, для беременных есть определенные ограничения.

Тренировки для будущей мамы должны быть приятными, а не изнурительными. Существует даже такое понятие, как «разговорный тест»: нагрузка для женщины в положении считается посильной до тех пор, пока в перерывах между упражнениями она может вести беседу свободно. Как только дыхание начинает сбиваться — пора снизить обороты. Также будущей маме во время тренировок необходимо много пить, потому как обезвоживание недопустимо. Медики выделяют ряд тревожных признаков, которые сигналят: тренировки стоит прекратить немедленно:

кровянистые выделения; подозрение на то, что подтекают околоплодные воды; схваткообразные боли в животе или пояснице; головная боль; внезапно появившаяся одышка в спокойном состоянии; боль в области груди; судороги в мышцах; боль в икрах или явные отеки ног.

Впрочем, врач может и запретить беременной женщине заниматься спортом. Это может быть связано со следующими факторами:

разрывы плодных оболочек; угроза преждевременных родов; угроза выкидыша; многоплодная беременность; предлежание плаценты; наличие ранее нескольких выкидышей.

Относительные противопоказания — анемия, аритмия, сахарный диабет, избыточный вес, кровотечения, пережитые ранее преждевременные роды или замершая беременность. В остальных случаях врач, вероятнее всего, выступит в поддержку спорта в жизни беременной женщины. Главное, понимать, что пока тренировки даны будущей маме для улучшения здоровья, а не ради спортивных достижений. Об этом можно будет подумать вскоре после родов!