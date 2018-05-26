Психология похудения: 8 советов, как заставить свое тело сбросить лишний вес

Если вы хотите похудеть, доверьте эту работу своему головному мозгу. Правда, с ним сначала надо договориться. Как это сделать? В этой статье вы найдете советы от эксперта, которые подойдут абсолютно всем — как мамам, набравшим лишний вес за беременность, так и папам, которые годами не могут похудеть.

Сергей Анатольевич Горин , психиатр, психотерапевт, автор монографий по манипуляции сознанием, рекламе, гипнозу и НЛП, создатель русскоязычной модели эриксоновского гипноза, а также постоянный эксперт «Летидора», рассказал нам о том, почему многие люди не могут похудеть.

Сергей Анатольевич Горин

Предыстория

Этот материал основан в том числе на личном опыте специалиста.

Сейчас Сергею Анатольевичу 60 лет. В свои 35 он увлекался психотерапией зависимостей. Частным случаем была зависимость пищевая, привычное переедание.

Лечение методами НЛП оказалось популярным среди пациентов, а разработанную тогда систему работы с пищевой зависимостью Горин первым делом опробовал на себе. Система здесь раскрыта не будет, но психология похудения, по мнению автора, одинакова при любой диете.

И если вы решили худеть, но питаться тем же, чем раньше, только в меньшем объеме, статья будет полезна и вам.

Тогда, в 35-летнем возрасте, Сергей Анатольевич похудел на 27 кг за полтора месяца просто из любопытства.

Ему хотелось узнать на себе, как работает методика. Образ жизни он не менял, в фитнес-клуб не ходил — обычный врач на сидячей работе и на жесткой диете.

Горин периодически повторял курс похудения, поэтому два комплекта одежды (худой — толстый) пришлось держать еще лет десять.

Именно тогда психиатр понял: чтобы сесть на любуюдиету, нужна мотивация, поэтому психологияпохудения должна стоять на первом месте.

Ею мы и займемся в этой статье.

Совет 1: поставьте правильную цель

Вы решили похудеть. Теперь ответьте на вопрос: зачем?

Если, например, ваш ответ: «Хочу быть красивой и стройной, как до родов!» — то он неправильный. И цели вы не достигнете, потому что это не цель.

«У человека есть два мотива поведения: один настоящий и другой, который красиво звучит» ( Генри Форд ).

Так вот, ваш мозг никогда не станет работать над задачей-обманкой, он будет работать только с настоящимимотивами и задачами.

Как мозг отличает настоящую задачу от псевдозадачи? Примерно так: «Она хочет быть красивой, но она и так красивая. Это ей постоянно говорят дети и муж. Да и другие мужчины на нее засматриваются. Пусть нарисует себе ресницы и брови, а эту задачу я серьезной не считаю и в работу не возьму».

Снова: зачемвам это надо на самом деле? Ладно, вас считают красивой сто человек, а будет считать тысяча — и что вы собираетесь делать с этой тысячей? Ответа нет — и мозг считает задачу ложной.

Какую же цель считать правильной?Люди обычно думают, что похудение — это стремление к красоте тела, но это не более чем просто красиво звучащий мотив.

Правильная цель похудения ставится не в образах, а в ощущениях.

Сейчас поясню, что это значит.

Правильная цель — хорошее самочувствие, и только оно. Раньше вы взлетали по лестнице на пятый этаж без одышки, сейчас задыхаетесь на третьем этаже. Правильная цель для вас — детально вспомнить ощущения, как было без одышки.

Раньше вы обожали кататься на велосипеде, да еще и ребенка могли везти, а сейчас даже одному сложно удержаться… Правильная цель для вас — детально вспомнить ощущения, как оно было, когда ноги сходились.

Когда правильная цель поставлена, вы сбросите ровно столько, сколько нужно для достижения цели.

Категорически нельзя пугать себя болезнями вследствие переедания!

Ваша мотивация — вспоминатьте приятные ощущения, которые в разных контекстах сопровождали меньший вес вашего тела (каждое слово — ключевое).

Мотивация будет многократно укрепляться, как только реальность начнет совпадать с воспоминаниями.

Совет 2: правильно мечтайте о достижении цели

Когда цель поставлена, о ней нужно помечтать, это укрепляет мотивацию.

«Да, сейчас я в чем-то себя ограничиваю, но как же будет великолепно, когда я достигну цели!» — так мечтать нельзя. Это в корне опровергает поставленную цель.

Люди не должны мечтать о том, как они будут выглядеть.

Сейчас я вас научу мечтать продуктивно. Но сначала поясню, как работает мозг.

Во-первых, он не делает разницы между реальным образом и придуманным — на оба типа образов он реагирует одинаково.

Во-вторых, мозг ленив, а тело еще ленивее. Если можно не работать, они и не работают. Если они посчитали, что задачи нет — они ее и не решают.

Что происходит, когда вы мечтаете, как будете выглядеть? Вы смотрите фильм с собой в главной роли, вы видите себя, звезду экрана, и зависть на лицах окружающих (обычно так делают женщины). Или подходите к зеркалу и начинаете рисовать свой идеальный образ по живому отражению — вместе с кубиками на животе (это обычная стратегия мужчин).

В этот момент вы совершаете ошибку!

Ваш мозг получил идеальный образ, который сам же и нарисовал, для него главное то, что он уже увидел вашу цель достигнутой! И если вы теперь говорите «Задача — надо похудеть», мозг возражает: «Нет, не надо, я только что видел тебя худой. Здесь нет задачи, работать не буду».

Что же такое качественная мечта с точки зрения НЛП? Дам еще пару терминов: ассоциированный и диссоциированный образ себя.

Первый означает, что в своих мечтах вы видите, слышите, чувствуете окружающую реальность— как если бы вы уже находились в том месте и в той роли, о которых пока только мечтаете.

Второй термин — вы видите себя со стороны, вы как зритель любуетесь собойв том же месте и той же роли.

По аналогии с кинофильмом в первом случае вы герой, и когда вы боретесь с крокодилом, вы видите пасть крокодила. А во втором случае вы зритель, который любуется мускулистым героем, побеждающим крокодила.

Так вот, отправной момент:

плодотворно мечтать можно только в ассоциированном образе, видя и чувствуя ситуацию, а не то, как вы в ней выглядите.

Если вы становитесь зрителем своих достижений, эффекта не будет. Поэтому смотреть надо не в зеркало, а на любимое платье, которое после родов вы так и не смогли ни разу надеть, хотя ребенок уже научился ходить! Или на любимые джинсы (вариант для мужчин), которые вы сейчас пытаетесь натянуть на себя, а они не сходятся на животе!

Начинайте мечтать об ощущениях, которые вы испытывали раньше в этой одежде, и вы снова сможете ее надеть.

Важно: ощущения для мечты должны оформляться в позитиве, а не в негативе. В терминах «пусть будет», а не «пусть не будет», «я помню это ощущение и хочу снова его почувствовать», а не «я хочу убрать ощущение, которое не нравится мне сейчас».

Совет 3: верьте в свой выбор

Самоотречение требует иррациональной психологической подготовки (каждое слово — ключевое).

При чем тут верования и во что надо верить? Сейчас объясню. Любое ограничение себя, любое принуждение себя, любое «хочу, но не буду!» — это самоотречение. И выдерживание диеты, принуждение себя к диете с позиций НЛП ничем не отличается от самоубийственного «подвига».

То есть отличается внутренним содержанием и амплитудой, но не структурой, как бы цинично это ни звучало.

К самоотречению нужна — что? Нет, не мотивация. К самоотречению нужна подготовка.

Возьмем простой пример — религиозные посты. Казалось бы, что нужно русскому крестьянину XVIII века для захода на Великий пост? Пища и так довольно скудная и преимущественно растительная, в году от 178 до 212 постных дней, но нет же — он готовитсяк посту. Он молится.

И в молитве этой нет ничего логически аргументированного: по сути, верующий многократно повторяет себе самому, что ограничения будет выдерживать во имя Бога. То есть самоотречение где-то приближает человека к Господу, но в основном это личная жертва Господу, акция солидарности.

Верующий говорит: «Я выбираю пост».

А обычный человек говорит: «Я выбираю быть на диете».

Самоотречение, самоограничение всегда несвобода, но если человек считает эту несвободу идеологически обоснованной, он получает иллюзию полной свободы.

Как только человек вместо «я вынужден» говорит «я выбираю», он считает свое поведение проявлением именно огромной свободы, а себя — непревзойденно свободным.

Примерно это же делают люди, которые сели на строгую диету — они способны выдержать диету, только если совершат идеологический переворот в своей голове. Иначе даже пытаться не стоит.

Буду краток: во что верить? Не в то, что вы достигнете цели. И даже не в то, что вы можете достичь цель.

Верьте, что вы этого хотите!

Дальше все будет проще.

Три этих начальных позиции — мотивация, мечты, верования — создают базу для похудения.

Укрепляйте свою мотивацию, отмечая все, даже мелкие, случаи совпадения нынешней реальности с воспоминаниями. «Смотри-ка: на вторую ступеньку я захожу уже без одышки! Совсем как раньше!»

Совет 4: выбирайте правильную тактику

В НЛП описана стратегия питания естественно стройного человека.

Главное в ней — различать голод и аппетит, понимать, когда вы уже сыты, и не доедать, если насытились.

Увы, практически всех нас в детстве учили съедать все, что лежит на тарелке, поэтому действие «съел половину бутерброда, больше не хочу, остальное — в холодильник» для многих оказывается чрезвычайно трудным.

Эту стратегию можно установить себе осознанно, а позже я опишу простую технику, которая позволит научиться отличать голод от аппетита.

Пока же постарайтесь не питаться в общепите, там слишком велико искушение доесть все, что на тарелке, — оплачено ведь!

Как питается в столовой человек со стратегией естественно стройного? Салатик, мясо без гарнира — на этом все. Почему так мало? Потому что он вчера взял еще и суп, и было чувство, что переел, сегодня исправляет ошибку.

Есть еще одна важная деталь в этой стратегии: если принимать пищу пять раз в день, то вы по итогу съедаете меньше, чем если едите 2-3 раза в день.

У тех, кто питается дробно и помалу, вес тела в среднем на 20% меньше, чем у тех, кто ест редко и много.

Если есть завтрак и обед как привыкли, а для перекуса брать не бутерброды, а овощи и фрукты, то получится искомое дробное питание.

Ешьте недосоленное и несоленое: соль — сильнейший стимулятор аппетита.

И есть два продукта, которые даже диабетикам можно есть без ограничений, — лук и капуста.

Худеющим тоже рекомендую.

Совет 5: знайте, как работает организм

Объективно к концу дня человек хочет пить, а не есть. В теле нет дефицита питательных веществ, но есть дефицит жидкости, и то, что мы привыкли принимать по вечерам за голод, — это ложный голод. Чтобы его не провоцировать, введите разумный пищевой ритуал: за час до отхода ко сну выпейте стакан сока, молока, кефира.

Поставьте на телефоне будильник на час раньше, чем идете спать, и пейте через не хочу. Тогда вы не ляжете спать с чувством голода.

Каким должен быть ужин и о том, как умерить свой аппетит, вы можете прочитать в статье «Какие продукты нельзя есть на ночь и как обмануть свой голод».

Какую бы диету вы ни выбрали, вот еще две подсказки.

Первая — гомеостаз: организм стремится удержать текущее физическое состояние. На самой голодной диете вы очень легко сбросите первый килограмм, но это распался не килограмм жира, а гликоген печени.

Дальше похудение пойдет скачками: вы по 3-4 дня будете сохранять прежний вес и только потом заметите, что стали на 300-400 граммов легче.

Не разочаровывайтесь, продолжайте диету, это гомеостаз!

Можно ли его обмануть?

На это есть вторая подсказка — приемы быстрого похудения. Они сводятся к выведению воды: баня (парилка), солевые обертывания и солевые ванны.

После процедуры пить нельзя хотя бы час, килограмм веса уходит (если баня с массажем, то полтора килограмма).

Только не принимайте с той же целью (вывести воду) мочегонные и не мучайте себя постоянным ограничением воды.

Сухая голодовка не полезна. На строгих диетах обязательно принимайте поливитаминные комплексы с минералами.

Совет 7: учитывайте возраст

Вы сбросили лишний вес, через полгода он вернулся. Как этого избежать?

Боюсь, что никак. Вес определяется двумя показателями:

• количеством еды,

• интенсивностью обмена веществ, метаболизма.

Для каждого уровня метаболизма организм устанавливает свой уровень гомеостаза, в том числе вес тела. Вы можете поколебать гомеостаз, изменив весь уклад жизни: и физическую активность (она стимулирует метаболизм), и объем пищи.

Только помните, что с каждым годом жизни интенсивность обмена веществ снижается.

Если физическую активность оставить прежней, то вы сможете поддерживать прежний вес только постоянным ограничением в еде.

Совет 8: используйте технику НЛП Как же отличить голод от аппетита и все это — от жажды?

Есть упражнение — несложное, но требующее тщательности в исполнении.

• Поднимите перед собой правую руку ладонью кверху и увидьте на ладони мини-скульптуру себя в состоянии волчьего голода. Детально прочувствуйте все ощущения: и в себе, и в руке. Опустите руку.

• Поднимите перед собой левую руку ладонью кверху и увидьте на ладони мини-скульптуру себя в состоянии «обожралась, сейчас лопну». Снова детально прочувствуйте все ощущения: и в себе, и в руке. Опустите руку.

Важно:если не можете увидеть эти образы, значит, упражнение вам не подходит.

• Начните потирать ладони одна о другую как при умывании. Делайте это до тех пор, пока ощущения в руках не станут абсолютно одинаковыми.

Все. Теперь вы будете четко чувствовать во время еды, когда вы уже сыты.

Но прервать еду в этой точке вы можете только осознанно!

Не прервете — дадите волю аппетиту. Похожим упражнением можно также привить отвращение к любимой калорийной еде (тортики и прочее), но это уже не для самостоятельного исполнения.

Фото: Shutterstock

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