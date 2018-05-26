Фитнес без фитнеса: как привести себя в форму без спортзала и диет

Эффект бабочки

Чтобы быстрее проснуться и зарядиться хорошим настроением, прислушайтесь к советам восточных мудрецов и сразу после пробуждения представьте, что каждая часть вашего тела — это крыло бабочки. Начинайте хлопать ресницами, как будто порхаете. Затем переходите к рукам и ногам. Эта техника быстро избавит от сонливости и подарит ощущение легкости — а это то, что нужно с утра.

Растяжка вместо зарядки

Зарядка для многих из нас равносильна подвигу — ведь всегда лучше поспать подольше. Если не получается делать гимнастику, фитнес-тренеры советуют ограничиться растяжкой. Делать полноценный комплекс стрейчинга не надо, достаточно от души потянуться, расправив позвоночник и суставы, сделать наклоны корпусом: вперед-назад, влево-вправо. И мягко размять шею, чтобы восстановить кровообращение после сна. Это, к тому же, поможет избавиться от отеков лица.

Душ и массаж

Контрастный душ хорошо повышает тонус кожи. Чтобы активизировать кожу и мышцы, дополните водные процедуры массажем. Используйте для этого специальные перчатки или массажеры. Проработайте бедра, верхнюю часть спины, икроножные мышцы, поясницу и руки. Движения должны быть активными. Если делать такой массаж каждый день, можно довольно быстро избавиться от выраженного целлюлита. Для закрепления результата после душа используйте тонизирующий крем или гель.

Дробное питание

При дробном питании вы не мучаетесь чувством голода, не переедаете и снижаете риск перехватить печенье или кусок торта между приемами пищи. Чтобы выработать такую привычку, разбейте дневную порцию еды на 5-6 частей и разложите по контейнерам. Поставьте будильник на соответствующее время приема пищи — организм вскоре привыкнет и будет вовремя напоминать вам, что пора поесть.

Если вы ходите в кафе или офисную столовую, заказывайте половину порции одного блюда вместо комплексного обеда или бизнес-ланча. Помните, скоро вы опять поедите, так что набивать желудок впрок не стоит. Результаты такого подхода не заставят себя долго ждать.

Быстрый перекус

Часто мы перекусываем сладостями, потому что устали или расстроены. Избавиться от этой привычки, которая вредит фигуре и сводит на нет все фитнес-достижения, очень просто. Перед тем как съесть печенье или конфету, отвлеките себя от этой мысли на несколько минут: пройдитесь по офису, разомните шею и плечи, сделайте 10 глубоких вдохов-выдохов или на минуту прикройте глаза руками и расслабьте лицо.

Скорее всего, после этого желание поесть исчезает. Если же чувство голода не покинуло вас, перекусите яблоком или морковкой, сухофруктами, порцией орешков без соли или коктейлем-смузи. Организм скажет вам спасибо.

Темп ходьбы

Обычная ходьба помогает укреплять мышцы и сбросить вес. Чтобы точно знать, сколько вы проходите в день, используйте фитнес-трекер или мобильное приложение, которое считает шаги и пройденные километры. Врачи и тренеры рекомендуют делать не менее 10 000 шагов в день. Если вы хотите не только похудеть, но и укрепить мышцы ног, чтобы они выглядели подтянутыми и красивыми, увеличьте темп ходьбы.

Для того чтобы быстро отдохнуть и привести в порядок нервы, наоборот, снизьте темп. Шагайте очень-очень медленно, ощущая, как стопы соприкасаются с землей. Расслабьте плечи, верхнюю часть спины, дышите животом и медленно идите, переступая с ноги на ногу. Уже через 5 минут такой прогулки вы почувствуете себя другим человеком. А жгучее желание съесть пирожное, чтобы заглушить стресс, улетучится само собой.

Незаметный фитнес

Для поддержания мышц в тонусе напрягайте и расслабляйте их, стоя в транспорте или сидя в офисном кресле. Такой незаметный постороннему глазу фитнес позволит укрепить мышцы ног и рук, подтянуть живот.

Вместо того чтобы скучать в автобусе, слушайте зажигательную музыку в наушниках и проводите тренировку: на вдохе втяните и напрягите мышцы рук, пресса или ног, на выдохе — расслабьте. Повторите 15-20 раз. Сделайте как минимум 2-3 подхода на каждую часть тела или сколько успеете до вашей остановки. Через неделю таких занятий можно увеличить нагрузку.

Прогулка с собакой

Если у вас есть собака, превратите рутинную прогулку в тренировку — играйте со своим питомцем, активно ходите или бегайте. А те, у кого своей собаки нет, могут проводить больше времени на улице, выгуливая чужих собак. На сервисах вроде «Собака-гуляка» вы без труда найдете такие заказы и, к тому же, сможете немного заработать.

Активный отдых

Выделите один выходной день для активного отдыха. Поиграйте в теннис или бадминтон, организуйте эстафеты с детьми, устройте велопрогулку в парке или сходите на танцы. Если в одиночестве это делать скучно, позовите родственников и друзей. Вы отлично отдохнете, зарядитесь хорошим настроением и укрепите мышцы и дыхательную систему.

Уборка дома

Домашняя уборка — это серьезная физическая нагрузка, которая с успехом заменит поход в спортзал. Воспринимайте ее не как бытовую рутину, а как возможность навести чистоту и в то же время потренироваться.

Во время уборки старайтесь активно двигаться и приседать, включите музыку для настроения и устраивайте танцевальные паузы. Для дополнительной мотивации сделайте витаминный коктейль, фруктовый салат или киш с овощами, чтобы утолить голод после уборки-тренировки.

Начните системно питаться, больше ходите и регулярно выполняйте простые упражнения, не отвлекаясь от основных занятий. Полезные привычки не займут много времени, а окружающие будут думать, что вам очень повезло с фигурой — ведь в спортзал вы не ходите.