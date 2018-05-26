Фитнес-тренер: надо ли отказываться от тренировок в Рамадан

Фитнес-тренер Виктория Эльмас поделилась советами правильного питания и режима тренировок для тех, кто держит соблюдает пост в священный месяц Рамазан (Рамадан).

Главная задача тренировок в этот период — поддерживать форму и работать в комфортном и безопасном режиме. По времени тренировок оптимально подходит вечернее время перед завершением поста.

"Можно прийти домой после работы, выпить воды и немного перекусить. Желательно есть такую еду, которая быстро усваивается или дает быструю энергию, к примеру — финики или шоколад. Быстрая глюкоза даст энергию для занятий. Перед тренировками лучше не наедаться", — сказала в беседе со Sputnik Казахстан Виктория.

В период Оразы главное прислушиваться к своему организму и при необходимости уменьшить количество и интенсивность тренировок. При проблемах со здоровьем от тренировок стоит воздержаться.