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Фитнес-тренер: надо ли отказываться от тренировок в Рамадан
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Фитнес-тренер: надо ли отказываться от тренировок в Рамадан 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Фитнес-тренер Виктория Эльмас поделилась советами правильного питания и режима тренировок для тех, кто держит соблюдает пост в священный месяц Рамазан (Рамадан).
Главная задача тренировок в этот период — поддерживать форму и работать в комфортном и безопасном режиме. По времени тренировок оптимально подходит вечернее время перед завершением поста.
"Можно прийти домой после работы, выпить воды и немного перекусить. Желательно есть такую еду, которая быстро усваивается или дает быструю энергию, к примеру — финики или шоколад. Быстрая глюкоза даст энергию для занятий. Перед тренировками лучше не наедаться", — сказала в беседе со Sputnik Казахстан Виктория.
В период Оразы главное прислушиваться к своему организму и при необходимости уменьшить количество и интенсивность тренировок. При проблемах со здоровьем от тренировок стоит воздержаться.
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