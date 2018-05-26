Пять признаков того, что у вас проблемы с печенью

Проблемы с печенью беспокоят многих людей. Это связано с неправильным питанием и увлечениемвредными привычками. Печень один из тех органов человека, который быстро восстанавливается, достаточно бережно относиться к нему и не нагружать чрезмерно. Отказавшись от жирной пищи, вредных привычек и сделав питание дробным, можно достичь чудес — уже скоро печень «придет в себя». Однако, иногда у человека могут быть проблемы с печенью даже в случаях, когда он не догадывается об этом. Недомогание, проблемы с пищеварением и боли в животе могут говорить о том, что существуют проблемы с работой этого органа и, может быть, уже требуется медикаментозное лечение. МедикФорум решил выяснить, как же выяснить, что ваша печень требует внимания.

Желтые глаза — признак проблем с печенью

Многие слышали, что при гепатите становятся желтоватыми белки глаз и поверхность кожи. Однако этому признаку часто также не придается значение. Но деле, действительно, желтушность кожи и белков глаз может быть признаком проблем с печенью. Не обязательно это говорит о гепатите. Также не обязательно гепатит сопровождается этим симптомом — легкие формы могут не провоцировать появление желтого оттенка кожи и глаз. Но в большинстве случаев нездоровый желтый цвет глаз — это повод бить тревогу и бежать проверять печень. Скорее всего, ей не очень хорошо, возможно, что изменения еще обратимы, если обратиться к врачу достаточно оперативно и не затягивать с этим.

Причина желтизны в том, что печень перерабатывает билирубин — эта субстанция желтого цвета. При нормальной работе органа он выводится из организма. А если с печенью проблемы, что уровень билирубина растет, что и приводит к тому, что белки желтеют. В крайних случаях может желтеть и кожа.

Вздутие живота — сигнал бить тревогу

Спровоцировать вздутие живота может множество проблем. Это могут быть проблемы с поджелудочной или кишечником, а могут быть проблемы с печенью. Проблемы с печенью в этом случае, пожалуй, самые опасные. Если вздутие никак не проходит даже при правильном питании, при отказе от провоцирующих метеоризм продуктов, то стоит обратить внимание на печень. Стоит обратиться к врачу, поскольку повышенное давление внутри кровяных сосудов, окружающих печень, может приводить к накоплению жидкости в животе. Только врач сможет в этом случае определить в чем именно проблема и избежать негативного развития.

Постоянный зуд — проблема внутри?

Принято считать, что кожный зуд — это проблема, вызванная каким-то внешним раздражителем. Это может быть реакция на слишком агрессивное солнце или на какой-либо аллерген. Кроме того, считать виновником зуда принято синтетическую одежду. На самом деле, причина может быть и внутри. Это неподтвержденный факт, в настоящий момент проводятся исследования, чтобы установить, как проблемы с печенью могут провоцировать раздражение на коже. Предположительно, причины в солях, содержащихся в желчи.

Желчь — это субстанция, производимая печенью. При нормальной работе органа она необходима организму и не раздражает внутренние органы человека. При этом, у людей с первичным желчным циррозом желчь может накапливаться в организме, как следствие может появляться зуд. Однако, обнаружить причину может только опытный врач. Стоит отметить, что прежде, чем обнаружить проблемы с печенью, стоит исключить все другие возможные проблемы, которые все-таки являются более распространенными причинами. Но в случае, когда первоисточник зуда найти невозможно, стоит задуматься о проверке печени.

Хроническая усталость признак проблем

Уже долгое время врачи бьются над решением проблемы хронической усталости. Этот недуг может появляться в разных формах, в разном возрасте и у разных людей. При этом, его главные признаки в том, что человек не может отдохнуть и даже после полноценного сна и отдыха чувствует себя по-прежнему разбитым и усталым. Принято считать, что это психическое расстройство. Работа психики в этом вопросе играет важную роль, однако не единственную. Физиологические процессы также могут влиять на состояние организма и вызывать чувство усталости, от которого невозможно избавиться.

Хроническая усталость практически всегда является признаком тех или иных проблем в вашем организме. Чтобы избавиться от этой проблемы стоит искать первопричину. В том числе, важно проверить состояние внутренних органов. Также стоит проверить печень. Нарушение в работе этого органа может угнетать общее состояние организма, влиять на гормональный фон и вызывать как следствие хроническую усталость и другие, казалось быть, психологические недуги. Если проблему не получается победить, на всякий случай проверьте, в каком состоянии находится ваша печень. Возможно, что причина плохого самочувствия и общего недомогания кроется именно в нарушениях работы этого небольшого, но такого значимого органа.

Слишком много пить опасно

Все советуют пить как можно больше воды. Этот лозунг стал буквально ключевым у всех врачей и диетологов. А, между тем, не всегда чрезмерная жажда — это хорошо. Понятно, что в жару человек будет пить больше, кроме того, захочется пить больше во время спортивных тренировок. Однако, если человеку хочется пить больше без всякой на то причины, то это повод для беспокойства. Во-первых, это может быть признаком сахарного диабета. Во-вторых, это может говорить о нарушении в работе печени. Особенно это касается тех, кто любит употреблять алкоголь. В этом случае печень вынужденна всегда работать в слишком интенсивном режиме. Это может вызывать чувство сильной жажды. Чтобы избежать опасности, вам нужно отказаться от злоупотребления спиртными напитками и изменить свой образ жизни на более осознанный. Также стоит проверить работу органа, поскольку жажда может говорить о серьезных изменениях в структуре печени, которые могут требовать уже медикаментозного вмешательства. Ранее эксперты рассказали о признаках начинающихся проблем с печенью.