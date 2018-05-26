Срочно к доктору: 7 опасных симптомов при беременности

Беременность — самое чудесное состояние женщины, это, можно сказать, отдельная жизнь, когда от ее состояния зависит не только собственное самочувствие, но и состояние растущего в утробе нового, такого родного человека. В этот волшебный период все, что происходит в организме беременной женщины, имеет прямое влияние на правильные рост и развитие плода. Поэтому она должна чутко прислушиваться ко всем процессам, происходящим в теле и, при отклонениях от нормального ритма, соответствующим образом реагировать на них — оперативно обращаться к врачу, ведущему беременность. Можно выделить несколько опасных признаков, с которыми визит к врачу во время беременности откладывать ни в коем случае нельзя. МедикФорум собрал эти симптомы.

Кровянистые выделения при беременности — опасно ли?

Этот признак может свидетельствовать об угрозе выкидыша, самопроизвольном выкидыше, замершей беременности (в первом триместре), позднем выкидыше или начале преждевременных родов, а также о течении иных нехороших процессов в организме беременной женщины. На последних неделях беременности такие выделения могут означать, что произошло очень опасное событие — отслойка плаценты (встречается гораздо реже иных причин) — серьезная опасность для жизни женщины и ее ребенка.

Появление кровянистых выделений может проходить безболезненно или сопровождаться болью в животе. Чаще всего кровотечения встречаются в самом начале и в завершительном этапе беременности — в первом и третьем триместрах. В любом триместре кровотечения могут быть связаны с миомой или эрозией шейки матки у женщины, чрезмерными физическими нагрузками, стрессами и чересчур активными сексуальными контактами. Следует указать, что не во всех случаях появление крови в выделениях означает что-то плохое, но они — безусловный повод для скорейшего обращения к врачу.

Подтекание околоплодных вод у беременных, чем грозит?

При нормальном протекании беременности амниотическая жидкость, или, как они называются чаще, околоплодные воды, должны отойти во время родов, на определенном их этапе. Преждевременное излитие или подтекание амниотической жидкости — серьезный риск преждевременного родоразрешения. Поэтому важно понимать, что происходит — простые выделения или отходят воды. Признаки отхождения вод — выделяемое имеет жидкую консистенцию, прозрачны (выделения более густые), отхождение жидкости проходит интенсивнее при изменении положения тела или при движении; если случился сильный разрыв плодного пузыря — жидкость течет струями по ногам, остановить ее усилием женщина не может; если на пузыре имеются микро — трещины, определить являются ли выделения околоплодными водами можно в женской консультации — нужно сделать тесты или сдать мазок на анализ. Сейчас существуют также различные средства для определения излития вод самостоятельно в домашних условиях, например, прокладки. В любом случае, если выделения беспокоят будущую маму и отличаются от обычных, нужно сообщить об этом врачу. Даже при самых негативных признаках современная медицина в силах минимизировать последствия патологических явлений.

Опасны ли беременным отеки и давление?

Плохое самочувствие, сопровождающееся отеками, повышением артериального давления, болью в затылочной области головы, головокружением, «мушками» перед глазами, тошнотой и/или рвотой. Во второй половине беременности эти симптомы могут свидетельствовать о состоянии, называемом гестозом, резкое ухудшение такого состояния может привести к досрочному родоразрешению в связи с угрозой здоровью матери и ребенка, связанному с негативным влиянием повышенного давления на сердце, почки и мозг женщины и кислородным голоданием младенца.

Высокая температура у беременной, что это значит?

Повышение температуры, сильный кашель, озноб, слабость, одышка — могут свидетельствовать об остром вирусном заболевании.

Такие состояния чреваты на различных этапах беременности выкидышем, пороками развития, нарушением питания будущего ребенка, гипоксией.

Толчки и движение в животе у беременной

Поведение ребенка слишком отличается от обычного — либо шевеления отсутствуют в течение продолжительного времени, либо шевеления слишком активны. Причиной этого может быть недостаток кислорода у плода. В такой ситуации нужно сразу обратиться к врачу для того, чтобы прослушать сердцебиение плода и провести кардиомониторирование (КТГ).

Боли в животе при беременности, что делать?

Боли в центре внимания во время беременности — животе — могут быть как нормальными, обусловленными физиологическими процессами (растяжение связок, удерживающих матку, сжатие органов, факторы, не связанные с беременностью), так и свидетельствовать о развитии ряда заболеваний и патологических происшествиях, в числе которых — самопроизвольный выкидыш. Поэтому, если боль беспокоит, не проходит значительный промежуток времени, нарастает, появляется вновь, визит к врачу откладывать нельзя.

Головокружения, обмороки — норма ли при беременности

Главная причина головокружений, часто сопровождающих беременность, и обмороков — это недостаток кислорода, поступающего в головной мозг. Среди причин следует также назвать изменения в сосудистой сети малого таза (в самом начале беременности), большой перерыв между приемами еды, резкие движения, духота, токсикоз и др. Обмороки во время беременности нужно предотвращать, ведь в их результате могут возникать кровотечения и недостаток кислорода у плода. В отсутствие кого-либо рядом с беременной женщиной во время обморока, она может получить серьезные травмы, а также может не выйти из состояния обморока своевременно, результатом этого может стать потеря ребенка. Обратиться к врачу для устранения причин обморока нужно в обязательном порядке, особенно если такие инциденты происходят неоднократно. Обратиться к врачу стоит и при наличии других беспокоящих женщину симптомах — изжога, трудности с походом в туалет, появление или обострение геморроя и других.

Прислушиваться к тому, что сообщает организм, особенно важно и нужно при беременности. Оперативное обращение за помощью к компетентным специалистам поможет избежать негативных последствий развития этих тревожных признаков. В любом случае, если состояние беременной женщины вызывает у нее хоть малейшее беспокойство, она должна иметь возможность быть постоянно на связи с наблюдающим беременность врачом. Переживать одной то, что происходит и беспокоит, ни в коем случае нельзя, ведь даже если беременность протекает нормально, и ничего плохого в этих симптомах нет, женщина просто «перебеспокоилась», нужно в этом убедиться. Ранее врачи назвали пять самых главных симптомов рака.