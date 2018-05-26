Как ухаживать за лицом после 40 лет: советы косметологов

Женщина может быть красивой в любом возрасте. Красота не исчезает, но омоложение лица после 40 лет часто становится необходимым, потому что время меняет даже его основные черты. Свой отпечаток накладывает характер человека, образ его жизни в юности, недосыпание, несбалансированное питание, длительное пребывание под открытыми солнечными лучами, плохая экология и множество иных факторов. Внешность может изменяться даже под воздействием определенного восприятия мира. Так, жизнерадостного человека всегда, что называется, видно издалека. Весьма негативный отпечаток откладывают на лице постоянные стрессы и склонность к депрессиям. Злого и черствого человека всегда выдают характерные морщины. Единственным «зеркалом души» остаются глаза. Именно они не меняются на протяжении всей жизни, хотя цвет глаз может со временем потускнеть, а блеск — исчезнуть. МедикФорум выяснил, как сохранить кожу молодой как можно дольше.

Как ухаживать за кожей с ранних лет?

Каждая юная девушка должна начинать заботиться о себе заранее — заниматься спортом, ухаживать за кожей, не злоупотреблять алкогольными напитками и декоративной косметикой, высыпаться, не переедать, исключить жирную и жареную пищу, а также навсегда отказаться от курения. В молодости кажется, что красота никуда не исчезнет. В определенном возрасте лицо остается свежим даже утром после недосыпания и застолья. Но уже через 15-20 лет последствия столь бурной юности наглядно проявляются. Кроме того, по-настоящему мудрая женщина будет заботиться не только о своей внешности, но и о внутреннем мире, обогащая себя духовно и интеллектуально. Ведь душевное состояние отразится после 40 лет на лице не меньше, чем состояние организма. Оставаться привлекательной в этом возрасте очень непросто даже тем, кто всегда блистал своей красотой. Проблемы с кожей у многих начинаются уже к 30 годам.

И, тем не менее, это наиболее интересный и удивительный период в жизни каждой женщины — период зрелости и ощущения полноты жизни. Многие женщины отмечают, что они словно заново рождаются после 35-40 лет. Именно поэтому столь важной является забота о своем лице.

Советы по омоложению лица после 40 лет С древности до нас дошли рецепты по уходу за собой с использованием трав и натуральных продуктов. Клеопатра подарила миру идею омоложения морской солью, молоком и медом, до сих пор успешно применяемую многими женщинами. В частности, уже учеными доказано то, что мед полезнее для кожи, чем 25 иных косметических средств. Царица также использовала яичные желтки. Жозефина, жена Наполеона, делала более простые маски — из отварного картофеля. Сегодня мы уже знаем о том, что этот овощ очень полезен для использования в косметических целях. К тому же она выпивала натощак стакан воды с лимоном, что практикуется и многими современными женщинами для очищения организма от шлаков. Маркиза де Помпадур каждое утро протирала свое лицо лимонным соком, а после — оливковым маслом. От природы она обладала очень сухой кожей, однако эти продукты помогали сохранять ее лицу свежесть на весь день.

По достижению 40 лет каждая женщина должна пересмотреть все свои привычки по уходу за кожей. Во-первых, мыло или гель для умывания должны быть заменены на что-то более щадящее — например, отвар из ромашки и тысячелистника. Кроме того, косметические средства также должны быть рассчитаны на нужный возраст (пометка «40+») и содержать активные питательные компоненты. В любом случае теперь уход за лицом становится более последовательным и включает в себя не только защиту и увлажнение, но и восстановление.

Почему кожа начинает увядать после 40 лет?

Это связано с тем, что из нее уходит влага, а состояние коллагена, отвечающего за упругость, кардинальным образом меняется. Возрастные изменения начинаются еще с 25 лет; восстановление липидного баланса уже протекает медленнее. С 35 лет к этому добавляются гормональные перестройки женского организма, которые готовят его к наступлению будущей менопаузы. С 45 лет не только истончаются все слои дермы, но и снижается функция сальных желез (почти в 3 раза). На клеточном уровне это колоссальные изменения, пронаблюдав которые, можно сделать выводы о том, насколько увядающей коже необходим уход. Ночной крем с пометкой «40+» должен в обязательном порядке содержать витамин А (ретинол), который будет способствовать восстановлению клеток. Он будет бороться с расширенными порами.

Чтобы справиться с хрупкостью волос, нужно прекратить любые воздействия на них — окрашивание дешевыми красками, высушивание феном, выпрямление и укладку. В составе шампуня и кондиционера для волос обязательно должны быть липиды, аминокислоты и витамины, которые сохраняют здоровье также коже головы. Еще одной распространенной проблемой является возрастное истончение губ. Обязательно использование гигиенической помады с гиалуроновой кислотой, а также солнцезащитного крема. Следует знать о том, что вредное воздействие ультрафиолетовых лучей значительно повышает скорость распада коллагена. Помада должна содержать защиту от УФ-излучения, а также увлажняющие компоненты. Темные оттенки лучше исключить. Вместо этого вполне подойдут яркие и персиковые тона помады. Несколько лишних лет могут добавить слишком тонкие брови. Не стоит выщипывать их в тонкую линию, поскольку это визуально старит лицо. Ну а чтобы брови не истончались, их можно укреплять питательной сывороткой на основе пептидов.

Методики омоложения лица после 40 лет Итак, чтобы взгляд на себя в зеркало не приносил одни лишь разочарования, следует тщательно следить за своим здоровьем и внешним видом. Современная медицина предлагает омоложение лица после 40 лет с использованием средств аппаратной косметологии. Как правило, эти процедуры безболезненны и совершенно безопасны, а противопоказаний к ним не имеется. Самыми эффективными считаются следующие процедуры: лазерное омоложение, мезотерапия и различные химические пилинги. Еще одной действенной методикой считают инъекционное омоложение (к примеру, инъекции ботокса), хотя последствия этого могут быть различны. К сожалению, аппаратная косметология и инъекционное омоложение доступно не всем и не всегда. Многие предпочитают именно эти средства, поскольку они не требуют оперативного вмешательства (как пластическая хирургия). В домашних условиях можно выработать у себя следующие полезные привычки: 1) выпивать каждое утро стакан чистой теплой воды с медом и лимоном натощак; 2) на завтрак есть овсянку; 3) утром протирать лицо кубиком льда из отвара ромашки и других трав; 4) принимать витамины; 5) выпивать не менее двух литров чистой воды без газа в день; 6) ежедневно ухаживать за кожей лица; 7) укреплять иммунитет. Ранее эксперты рассказали, что делать с расширенными порами.