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Что такое мицеллярная вода?
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Что такое мицеллярная вода? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Мицеллярная вода — средство для очищения кожи от макияжа и загрязнений. Сегодня встретить продукт с таким названием можно в линейках многих марок.
При создании этого средства используют вещества, от которых произошло название — мицеллы. Это соединения, образующие поверхностно-активные вещества при смешивании с водой. Производители также наполняют продукт полезными микроэлементами, витаминами, аминокислотами.
Мицеллярная вода хорошо снимает макияж, а вместе с ним излишки жира и загрязнения. Средство не нужно смывать, оно не пересушивает кожу, сохраняя баланс. В составе мицеллярки не встречаются вредные компоненты (мыло или спирт). Средство подходит для всех типов кожи.
Мицеллярная вода Garnier
Мицеллярный раствор Bioderma
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