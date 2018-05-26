Почему человек не запоминает свои сны?

Кто-то говорит о том, что видит яркие, «живые» сны, кто-то — черно-белые, а некоторые утверждают, что вообще не видят снов. Но специалисты успокаивают, что сны видят все, просто не все их запоминают. Плохо ли, если человек не помнит, что ему снилось? Некоторые нейробиологи считают, что это повод для беспокойства.

Почему нет снов?

Новое исследование Рубина Наймана — ученого из Центра интегративной медицины в Аризоне — под названием Dreamless: The Silent Epidemic REM Dream Loss (Без снов: Тихая эпидемия потери сна в фазе БДГ) говорит о том, что современный человек регулярно испытывает как эмоциональный, так и физический стресс, приводящий к потере способности запоминать или даже видеть сны, которые являются важными показателями нашего общего состояния здоровья.

Сны случаются во время фазы быстрого сна (БДГ — быстрое движение глаз), и именно на этом этапе наши сердечные ритмы и уровни артериального давления близки к состоянию бодрствования.

Если человек не запоминает, что приснилось, говорит Найман, то он, вероятно, спит недостаточно качественно. И если вы не испытываете необходимого сна БДГ, у вас повышается риск развития целого ряда эмоциональных и физических проблем со здоровьем, включая раздражительность, депрессию, прибавку в весе, галлюцинации, проблемы с памятью, сбои в иммунной системе.

Как спать правильно?

Как правило, вы испытываете БДГ-сон ближе к утру, так как ночью тело отдает приоритет глубокому, не-БДГ-сну, который нужен для выживания. Но у людей, спящих все меньше и меньше, использующих по ночам гаджеты, часто просыпающихся, есть высокая вероятность того, что мы серьезно прерываем наш цикл БДГ. Это потенциально может привести к любым из перечисленных выше рисков для здоровья.

Решением проблемы может стать улучшение качества отдыха. Причем важно именно оно, а не количество.

Клинически говоря, «спокойным ночным сном» считается тот, что состоит из семи-девяти часов качественного, непрерывного времени отдыха. Он не должен прерываться на простые действия, которые будят нас в течение ночи, например использование туалета, выпивание стакана воды или даже перевертывание с бока на бок.

Чтобы хорошо отдохнуть ночью, важно, чтобы в комнате было темно. Используйте плотные шторы или надевайте на ночь маску для сна. Только в этом случае гормональная система будет работать правильно. Телефон, свет фонарей, ночники, мигающие сигналы бытовой техники — все это нарушает отдых, даже если мы этого не замечаем.

Почему снятся кошмары?

Время от времени всем снятся кошмары. До какой-то степени это нормально. Но если человек просыпается в ужасе чаще двух раз в неделю, это указывает на нарушение в эмоциональном состоянии, хронический стресс или нерешенные проблемы. В канадском Университете Монреаля существует отдельная лаборатория, где специалисты изучают сны и кошмары. Они говорят о том, что в случае с плохими снами снотворные препараты, алкоголь или наркотики могут только усугубить проблему, поэтому лучший способ вернуть себе покой — заняться медитацией, фрирайтингом или посетить психолога.

Если вас не мучают кошмары, но сны странные, необычные — это не повод волноваться. Ночные видения нужны мозгу человека для того, чтобы переварить, понять и структурировать информацию, полученную в течение дня. Поэтому для маленьких детей так важно спать днем, а не только ночью, ведь они постоянно сталкиваются с новыми знаниями и ощущениями.

Добрые и веселые сны, кстати, не всегда являются показателем здорового ночного отдыха. Если человек измотан и «вырубается», едва донеся голову до подушки, он может сразу провалиться в быстрый сон, минуя фазы настоящего отдыха. Часто это ощущение похоже на то, что вы только закрыли глаза, а уже прозвенел будильник.

Что влияет на наши сны?

Сны — это не что-то отдельное от нас. События в течение дня, эмоциональное состояние, здоровье, возраст, тип личности, обстановка в спальне — все это влияет на то, что человек видит ночью.

Специалисты советуют не просто привести себя в спокойное состояние перед тем, как лечь в кровать, но и повизуализировать что-то приятное для того, чтобы настроить мозг на хорошие сны. Это своеобразная вечерняя медитация. Можно включить успокаивающую музыку или звуки природы, устроиться поудобнее и начать рисовать перед глазами картины того, что в данный момент поднимает вам настроение. Это увеличит шансы на то, что вы хорошо отдохнете ночью и благополучно пройдете все нужные фазы.

Сны по заказу

Существует даже целая технология «осознанных сновидений», когда можно заказывать себе «кино» на ночь. Это довольно непросто, но некоторые шаги можно попробовать сделать. Например, каждое утро как можно тщательнее записывать, что вам приснилось, с максимальным количеством деталей. Это нужно для того, чтобы натренировать мозг запоминать и идентифицировать сны. Вечером старайтесь красочно представлять себе то, что вы хотите увидеть. Не расстраивайтесь, если сразу не получится, для этого нужны месяцы или даже годы тренировок. Во сне, если получится, попробуйте осознать себя — подойти к зеркалу, посмотреть на свои руки, попробовать сделать что-то нереальное, например взлететь. Управление снами — не просто баловство. Многие специалисты считают, что это своеобразный фитнес для подсознания, позволяющий во время бодрствования использовать мозг более продуктивно.