Токсикоз у беременных на ранних сроках

Токсикоз — миф или реальность?

Итак, что же принято считать за токсикоз с медицинской точки зрения. Это процесс, возникающий в организме женщины, в связи с появлением плодного яйца. Наиболее часто встречающиеся симптомы токсикоза: тошнота, рвота, утренние недомогания, головокружения, учащенный пульс и сердцебиение. Согласно статистике, ранний токсикоз в большей или меньшей степени встречается у доброй половины будущих мам, так что вышеперечисленные симптомы не должны вас сильно пугать, если вы узнали про свою беременность.

Каковы же причины подобных состояний? Точного ответа у врачей до сих пор нет, однако считается, что во всем виноваты гормоны, которые начинают вырабатываться с раннего срока гестации. В частности, хорионический гонадотропин (ХГЧ), плацентарный лактоген, и прогестерон. Также специалисты полагают, что ранний токсикоз — это всего лишь процесс привыкания организма женщины к новому состоянию — беременности.

Обычно первые признаки токсикоза девушка может почувствовать уже спустя три-четыре недели после зачатия малыша, однако многие будущие мамы отмечают, что чувствовали легкие недомогания, даже не увидев две заветные полоски. Как правило, симптомы токсикоза проходят к концу первого триместра, а у некоторых будущих мам и вовсе состояние стабилизируется на несколько недель раньше.

Стоит отметить, что формы токсикоза тоже бывают разные. Так, рвотные позывы, возникающие не более 3-5 раз в день, не должны вызватьу вас особых опасений. В таком случае будущей маме необходимо не допустить обезвоживания организма, это можно сделать, употребляя побольше жидкости. А если Вы чувствуете приступы тошноты более 15 раз в день, то здесь стоит говорить уже о форме тяжелого токсикоза. В этом случае беременной женщине стоит немедленно посетить врача и сообщить о своем состоянии.

Это вам обязательно поможет

Теперь давайте разберем следующий вопрос: как будущей маме хоть немного можно облегчить свое состояние? Можно ли побороть токсикоз, возникающий на ранних сроках беременности?

Спешим вас обрадовать: сделать это довольно просто. Следует лишь соблюдать список простых рекомендаций:

Во-первых, пересмотрите свой рацион. Для начала разбейте основные примы пищи на несколько перекусов, питайтесь дробно. Еще один важный совет: исключите из своего меню все острое и жирное, отдавайте предпочтение полезным продуктам, приготовленным на пару. Фрукты и овощи также стоит всегда держать на кухне, на первом месте те, которые содержат в своем составе много воды: арбузы, дыни и различные сорта винограда. И обязательно включите в свой рацион сухофрукты и орешки, они помогут быстро справиться с приступами тошноты. Обратите внимание на рекомендации многих специалистов: по утрам не стоит резко вставать с постели. Проснувшись, хотя бы несколько минут полежите и съешьте прямо в кровати что-нибудь питательное, например, банан или мандарин. Старайтесь все движения выполнять плавно: вставая с постели, сначала повернитесь на бок, затем свесьте ноги на пол и только потом принимайте вертикальное положение. Если же все-таки сильное головокружение застало вас, то немедленно лягте, подняв высоко ноги, и обязательно попросите близких или коллег открыть окно, затем медленно выпейте кружку сладкого чая. Также для облегчения состояния беременная женщина должна побольше находиться на свежем воздухе, пешие прогулки, несомненно, пойдут на пользу всем будущим мамам. Также вы наверняка заметили, что с наступлением беременности стали очень чувствительны к различным запахам, поэтому, чтобы лишний раз не провоцировать свой организм, откажитесь от сильного парфюма и сладких гелей для душа. Зачастую приступы тошноты вызывает запах табака. Поэтому нахождение в одной комнате с курильщиками крайне негативно может сказаться на состоянии беременной. Сон — лучшее лекарство. Если сильный токсикоз преследует вас уже не первый день, то обязательно старайтесь больше отдыхать и расслабляться, в свободное время занимайтесь любимым хобби. Удивительно, но в отпуске симптомы токсикоза проходят у большинства беременных. Отметим, что существует целый ряд препаратов, способных облегчить ваши симптомы. Однако таблетки от токсикоза может назначить лишь ведущий вас гинеколог. Препарат выписывают лишь в крайних случаях, поэтому будущей маме ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. Ведь существуют и противопоказания к приему данных лекарственных средств. Отметим еще один важный момент: удивительно, но за первый триместр беременности женщина может не набрать, а даже скинуть несколько килограммов, всему виной острый токсикоз. Так что если за первые двенадцать недель вы потеряли в весе, то не стоит впадать в панику.

Поздний токсикоз — опасно ли это?

Как правило, во втором триместре токсикоз отступает, но после двадцатой недели вас может ждать неприятный сюрприз — поздний токсикоз, или по-другому — гестоз. Вот здесь может крыться настоящая опасность.

Итак, для начала давайте рассмотрим симптомы поздних гестозов у беременных: повышение артериального давления, сильные головные боли, мелькания перед глазами, появление отеков, образование белка в моче. Подобные патологические состояния встречаются лишь у 16% женщин. Принято считать, что в группу риска попадают девушки до 18 лет и женщины после 35 лет, также вызвать тревожные симптомы способны вредные привычки и хронические заболевания.

В случае позднего токсикоза врач-гинеколог назначит подходящую терапию, способную облегчить состояние будущей мамы. К тому же женщинам, страдающим от позднего токсикоза, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Исключить из своего рациона соленые продукты, они способны надолго задерживать жидкость в организме, что в свою очередь вызовет отеки. Также необходимо сократить количество выпиваемой жидкости до одного литра в день, не стоит налегать на чай и фруктовые соки.

Так как поздний гестоз является опасностью для здоровья матери и малыша, в некоторых тяжелых случаях будущих мам направляют для наблюдения на дородовое отделение. Здесь для улучшения состояния им назначают соответствующее лечение, кроме того, специалисты будут осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья мамы и ее крохи.

Также отметим, что при беременности в меру активный образ жизни — лучший способ предупредить поздний токсикоз. Неспешные прогулки на свежем воздухе и специальные занятия в бассейне, безусловно, пойдут на пользу. Немаловажен и полноценный отдых, в третьем триместре на ночной сон должно приходиться не менее восьми часов, при желании можно включить в распорядок дня и дневной сон. К тому же будущим мамам стоит избегать тревожных ситуаций, переживания способны лишь усугубить ситуацию. Побольше думайте о вашем малыше, улыбнитесь, настройтесь на позитив, вы обязательно справитесь с любым токсикозом.