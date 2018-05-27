SOS! 10 признаков того, что у вас проблемы с гормонами

1. НЕРЕГУЛЯРНЫЙ ЦИКЛ В норме цикл здоровой женщины может составлять от 21 до 35 дней. Главное, чтобы он был регулярным. Если у вас часто бывают задержки месячных или в какой-то период времени их может не быть вообще, причина чаще всего в гормональном сбое. Не откладывайте визит к врачу!2. РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСА Важно понимать, что гормональные причины лишнего веса стоит подозревать только в том случае, если лишние килограммы появляются без объективных причин. То есть вы двигаетесь так же, как и раньше, едите так же, как и раньше, ведете такой же образ жизни — и при этом неуклонно поправляетесь. Если рядом с домом открылась отличная кондитерская и вы стали регулярно заглядывать в нее по дороге с работы, гормоны здесь не при чем. Или если вы теперь работаете из дома и вам не приходится полтора часа добираться до офиса, а вот холодильник — всегда под рукой, волноваться о гормонах тоже не стоит. А вот когда образ жизни остался прежним, а лишние килограммы появляются один за другим, есть смысл записаться на прием к эндокринологу. Возможно, дело в неправильной работе щитовидной железы или повышенном уровне гормона стресса кортизола, который вызывает сильное чувство голода.3. СНИЖЕНИЕ ЛИБИДО Снижение сексуального влечения тоже может быть одним из признаков гормонального дисбаланса и у мужчин, и у женщин. Если в данный момент вы не испытываете физических и эмоциональных перегрузок и вдруг стали равнодушны к сексу с любимым мужчиной, стоит записаться к врачу.4. ПОСТОЯННОЕ ЧУВСТВО УСТАЛОСТИ Если вы достаточно спите (не меньше 7-8 часов) и при этом просыпаетесь с чувством усталости, не игнорируйте этот симптом. Начните с небольших изменений. Попробуйте ложиться на полчаса раньше, больше времени проводите на свежем воздухе, утром делайте зарядку, ешьте больше овощей и фруктов. Если через 3-4 недели вы не заметите изменений в самочувствии, смело идите к врачу.5. ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ Перепады настроения, раздражительность, беспокойство и депрессия — это симптомы, которые нельзя игнорировать. Если у вас в жизни все в порядке и нет объективных причин для печали и сильных волнений, обратитесь к специалисту.6. НАРУШЕНИЯ СНА За качество сна отвечает гормон эстроген. Поэтому если вы долгое время страдаете от нарушений сна (долго засыпаете, часто просыпаетесь по ночам и не можете заснуть, встаете с чувством усталости), есть смысл проверить уровень эстрогена.7. ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТООТДЕЛЕНИЕ Усиленное потоотделение (особенно во сне) может быть симптомом сбоев в работе эндокринной системы, которые вызваны нарушениями секреции гормона серотонина.8. ГОЛОВНЫЕ БОЛИ У вас бывают приступы мигрени, которые чаще всего происходят в определенные дни цикла? Скорее всего, у головной боли гормональные причины.9. ВСЕ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ СЛАДКОГО Давайте будем объективными: время от времени всем нам хочется шоколада и пирожных. Но если тяга к сладкому очень сильная, возможно, виной тому нарушение обмена инсулина и серотонина.10. ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС Гормоны влияют на многие ткани и системы организма, в том числе и на волосяной покров. Например, гормональный фон резко изменяется в период полового созревания у девочек-подростков, при менопаузе у женщин, во время беременности и грудного вскармливания. Уровень гормонов меняется даже в определённые периоды цикла — например, перед месячными и во время них волосы выпадают сильнее. Считается, что в норме можно терять около 100 волосков в день. Если волосы выпадают очень интенсивно, стоит обратиться к эндокринологу. Фото: fotoimedia / Ingram.

Признаки нарушения гормонов