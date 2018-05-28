Ученые: чай для похудения не снижает вес

Чай для похудения не способствует снижению веса. К такому выводу пришла группа ученых из Университета общественного здоровья и профилактической медицины США во главе с доктором наук Кеном Харви.

Специалисты изучили имеющиеся на рынке предложения от производителей, которые реализуют огромное количество различных чаев для похудения. Выводы оказались неутешительными.

«В мире не существует ни одного чая, который нацелен на снижение веса. Просто пить чай и худеть? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — цитирует Харви Vistanews.ru.

Согласно гипотезе ученых, есть лишь два варианта, при которых человек может похудеть, употребляя в пищу чай с эффектом похудения. Первый — банальный эффект плацебо. Второй — сочетание подобного напитка со сбалансированным питанием и занятиями спортом. В этом случае снижение веса не зависит от самого чая и связано со сторонними факторами — режимом питания и физическими упражнениями.

Ученые порекомендовали отказаться от покупки бесполезных чаев и потратить средства на фрукты и овощи.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что чай в пакетиках плохо влияет на здоровье людей, которые его часто употребляют. Ученые отметили, что так называемый чай в пакетиках имеет мало общего с обычным напитком. Во время его изготовления используются старые листья, в которых содержится большое количество фторидов. Поэтому такой чай, прежде всего, опасен почкам и костям. Помимо этого, эпихлоргидрин, который имеется в составе бумажного пакетика, при взаимодействии с водой становится смертельно опасным, так как он может вызвать рак.

Новости по теме: Ученые: из-за горячего чая может возникнуть рак пищевода