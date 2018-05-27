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3 важных факта о детоксе
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3 важных факта о детоксе 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
До лета всего неделя — объявляем полную боевую готовность и расспрашиваем основательницу сети Fresh Ирину Азарову о том, что такое грамотный детокс.
Как правильно подготовиться?
Именно от подготовки зависит, как будет проходить сама детокс-программа. Как правило, количество подготовительных и завершающих дней равняется половине от общей длительности детокса. То есть, если вы выбрали пятидневную программу, желательно подготовиться 2-3 дня. В это время рацион должен состоять из свежих овощей и фруктов, нужно питаться 2-4 раза в день и, конечно, пить много воды — за 30 минут до еды и спустя 30-40 минут после. Важно исключить жирное, жареное, мучное, сладкое, соленое и при возможности даже продукты животного происхождения. Помимо подготовки пищеварительной системы, неплохо подготовить еще и свое тело — это благоприятно скажется на дальнейшем прохождении детокса.
Самый нелепый миф о детоксе?
Самое нелепое — это считать, что на детоксе ты обязательно, быстро и в больших объемах похудеешь. Запомните: детокс — это очищение организма от токсинов и шлаков, от всех гадостей, которые накопились со временем. Это не очищение организма от жира. Прежде всего выходит лишняя вода, очищается пищеварительная система. После детокса классно пересматривать свою систему питания. Кстати, нелепо полагать, что это сложно. При соблюдении всех рекомендаций, которые мы даем, при правильной подготовке никаких трудностей не возникнет.
Как правильно выходить из программы?
Завершение должно быть плавным. Первый день должен быть максимально «сыроедным», то есть больше свежих овощей и фруктов, второй день должен включать продукты с термической обработкой.
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