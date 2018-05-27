Весна и детское здоровье — как укрепить здоровье и снизить риски весенних заболеваний

После долгой и холодной зимы, весну мы ждем с нетерпение. И тогда, подставляя лицо яркому солнцу и теплому ветру, мы понимаем: действительно, весна! Но что же она принесла нам? В первую очередь — перемены: в погоде, в одежде, в делах и планах, а еще — в самочувствии и здоровье. Именно весной нашему здоровью требуется немного повышенного внимания, причем это относиться не только ко взрослым, но и к детям. МедикФорум собрал советы по созданию благоприятных условий для детей.

Здоровье малышей весной: что происходит в организме?

Изо дня в день маленький ребенок делает множество новых открытий. Мир малыша полон ярких красок, интересных дел и приключений. Но с приходом весны детскому организму непросто справиться с сезонными изменениями без неприятных последствий для здоровья. Из-за недостатка солнечного света и снижения содержания витаминов в овощах и фруктах детский неокрепший организм не получает достаточного количества микро— и макроэлементов. Возникает витаминная недостаточность (начальная форма гиповитаминоза), которая проявляется снижением иммунитета, уменьшением физической и умственной работоспособности, общим ослаблением организма.

Зимой ребенок большую часть времени проводил в закрытом помещении и относительно мало двигался, и вот в результате с наступлением весны снижается устойчивость организма к нагрузке, уменьшается способность кровеносных сосудов к регуляции тонуса и адаптации к резким изменениям внешних условий. Перенесенные за зиму ОРВИ и частые контакты с возбудителями инфекций истощают иммунитет ребенка, снижаются активность защитных реакций и устойчивость к инфекциям, растет риск обострения аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Как укрепить здоровье ребенка весной?

В качестве источника витаминов весной лучше использовать не оставшиеся с прошлого года овощи и фрукты, а замороженные, в которых витамины сохраняются гораздо лучше. Также можно купить семена быстрорастущей зелени (кресс-салата, рукколы, шпината и т. д.) и устроить на кухонном подоконнике мини-грядку, которая будет исправно снабжать всю семью природными витаминами. Если малыш стал вялым, капризным или часто болеет, необходимо проконсультироваться с педиатром и по его рекомендации начать принимать витамины, предпочтительно специально разработанные для детей поливитаминные комплексы.

Весной особенно важен режим дня. Если ребенок каждый день ложится спать, просыпается и кушает примерно в одно и то же время, его организму будет проще адаптироваться к сезонным изменениям биоритмов. Возможные ушибы, падения и травмы Как правило с приходом весны дети дольше гуляют на улице и больше двигаются. В результате повышается риск травматизации и ушибов. Еще большую угрозу представляет лед, который не до конца растаял на тротуарах и образующиеся по краям крыш сосульки. Позже растет число падений во время игр на детской площадке, катания на велосипедах и самокатах. ОРВИ Переменчивая весенняя погода и ослабленный за зиму иммунитет создают благоприятные условия для развития ОРВИ и инфекционных заболеваний лор-органов (отитов, синуситов, тонзиллитов). Причем инфекции могут быть как вирусными, поскольку в начале весны все еще продолжается сезонная эпидемия ОРВИ, так и бактериальными, если на фоне переохлаждения и сниженной работоспособности местного иммунитета активизируется обитающая в дыхательных путях микрофлора. В группу повышенного риска в этот период попадают малыши с хроническими заболеваниями (гайморитом, аденоидитом, фарингитом и т. д.) и часто болеющие дети. Аллергия Как правило первые симптомы сезонной аллергии возникает уже в раннем детстве: поллиноз, сезонный аллергический ринит и конъюнктивит. Поэтому, как только начинается цветение деревьев, родителям нужно внимательно следить за состоянием ребенка, чтобы не пропустить первые симптомы аллергии. Поначалу их очень легко принять за проявления простуды, так как у малыша появляются насморк, сухой кашель и слезотечение. Полноценные ежедневные прогулки (не менее 2 часов в день) помогут малышу быстрее восстановиться после зимы. Становящиеся все более ласковыми солнечные лучи и активное движение на свежем воздухе оказывают закаливающее и укрепляющее действие на детский организм. Главное — правильно одевать ребенка. Одежда должна быть легкой, не стеснять движений и не допускать перегревания.

Весна и здоровье подростков

Для подростка весна, пожалуй, самое напряженное время года. Повышенная активность весеннего солнца и сезонное изменение биоритмов оказывают огромное влияние на происходящие в подростковом организме гормональные изменения, которые начинают идти еще более активно. Это может отрицательно повлиять и на самочувствие, и на поведение подростка. Волнения и переживания подростком часто связанны с концом учебного года, сдачей экзаменов и годовыми контрольными. Учебная нагрузка и объем новой информации резко увеличиваются, а учителя и родители требуют от подростка активной работы. При этом из-за накопившейся психологической усталости мотивация к учебе у многих резко снижается, нарастает нервное напряжение. Стрессовые ситуации в школе, активные гормональные изменения, бурный рост организма на фоне переменчивой весенней погоды провоцируют развитие вегетативной дисфункции. Подросток часто жалуется на головную боль, слабость, учащенное сердцебиение, плохой сон и быстро устает. Стресс сезонной адаптации Весной организму приходится приспосабливаться к переменам климата, колебаниям температуры воздуха и атмосферного давления, повышенной солнечной активности. Если здоровье и иммунитет ослаблены, может произойти срыв адаптации, который будет сопровождаться признаками метеозависимости. Это в полной мере касается подростков с их возрастными особенностями развития. Переохлаждение Из-за чувства внутреннего протеста против гиперопеки родителей и желания следовать современной моде подростки весной очень часто одеваются слишком легко и потом страдают от последствий переохлаждения. Даже кратковременное, но частое переохлаждение может привести к развитию циститов у девушек, уретритов и простатитов у юношей, а также к респираторным и лор-инфекциям. Травмы С наступлением весны подростки начинают вести гораздо более активный образ жизни, больше времени проводят на улице со сверстниками. Подростковые компании нередко собираются на строительных площадках, крышах многоэтажек, в заброшенных зданиях и на других объектах повышенной опасности. Школьный невроз Высокая школьная нагрузки, особенно в старшихклассах, предстоящие государственные экзамены и психологическое давление со стороны учителей и родителей становятся непростым испытанием для неустойчивой детской психики. У подростков с низкой стрессоустойчивостью это может привести к переутомлению нервной системы, развитию астенического синдрома, а в самых неприятных случаях — к развитию невроза. Чем помочь организму? Нормализовать режим дня. Полноценный восьмичасовой сон — один из лучших методов поддержки для подросткового организма. Если есть проблемы с засыпанием, необходимо проконсультироваться с врачом и попробовать решить эту проблему с помощью безрецептурных седативных препаратов.

Дать подростку возможность снять накопившееся нервное напряжение: купить абонемент в бассейн или тренажерный зал, найти место и время для велопрогулок и т. д. Конечно, необходимо предварительно посоветоваться с самим подростком и уточнить, какой вид активности ему более интересен. Использовать возможности безрецептурных препаратов и БАД на основе экстрактов растений-адаптогенов (лимонника, женьшеня, элеутерококка). Посоветоваться с врачом и при необходимости начать курс ноотропных препаратов, повышающих устойчивость нервной системы. Ранее сообщалось, что морепродукты могут укрепить женское здоровье.