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Ключевые сведения о боли в стопах
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Ключевые сведения о боли в стопах 

Fiteria 37 минут назад
Фото: Fiteria
В среднем взрослый человек за день делает от четырех до шести тысяч шагов, неудивительно, что каждый время от времени ощущает боль в стопах. У женщин стопы болят чаще, чем у мужчин, причина в любви к обуви на высоких каблуках и ослаблении мышц стопы. Заболевание с болями в области арки стопы называют подошвенным фасциитом.
Подошвенной фасцией называют связку, которая соединяет пальцы ноги с костью пятки, подошвенный фасциит — это воспаление данной связки. Воспаление проявляется болью в своде стопы при ходьбе в течение длительного периода времени. Нередко боль начинает беспокоить и в состоянии покоя, в запущенном состоянии подошвенный фасциит приводит к развитию пяточной шпоры.
Когда подошвенная фасция терпит повреждение, организм реагирует отложениями кальция для заполнения разрыва, в результате чего развивается костное выпячивание под названием пяточная шпора.
Откуда берется боль в арке стопы?
У неприятных ощущений может быть множество причин, в первую очередь:
Перенесенные травмы;
Чрезмерные нагрузки;
Перенапряжение мышц стопы, в том числе и по причине плоскостопия;
Наличие лишнего веса;
Разная длина ног;
Низкая эластичность мышц стопы;
Ходьба без обуви;
Обувь низкого качества, обувь на каблуке.
Кто более склонен к боли в стопе?
Выделяют несколько факторов, которые усиливают вероятность возникновения болей в стопе:
Возрастной фактор, затрагивает людей в возрасте от 40 до 60 лет, в это время ткани подвержены возрастным изменениям и по этой причине становятся более слабыми и уязвимыми;
Спортивные нагрузки, на тренировках мышцы стоп получают высокую нагрузку, особенно сильно это ощутят те, кто занимается бегом, футболом, баскетболом и теннисом;
Лишний вес, вся нагрузка от лишних килограммов приходится на ноги;
Беременность, аналогичная ситуация, ноги страдают от увеличения нагрузки на них;
Плоскостопие, врожденная деформация свода стопы, вызывающая перенапряжение подошвенной фасции и боли в своде стопы.
Как распознать подошвенный фасциит?
О высокой вероятности воспаления подошвенной фасции говорят следующие признаки:
Дискомфорт и боль в стопах, преимущественно по бокам или в области свода стопы;
Усиление боли при вытягивании ног;
Наличие боли по утрам;
Усиление боли при длительной ходьбе, долгом пребывании в положении стоя или сидя;
Появление боли не на тренировке, а после нее.
Что делать при наличии симптомов подошвенного фасциита?
Заболевание не угрожает жизни и здоровью организма, но оно влечет за собой более опасные последствия. Если боль в ноге появилась по причине перенесенной травмы, то необходимо обратиться за медицинской помощью и обстоятельно описать врачу все симптомы. Если болевые ощущения не связаны с травмой и появились недавно, то избавиться от них можно самостоятельно.
Для избавления от боли в своде стопы следует:
Использовать арочную шину во время сна, чтобы она поддерживала арку стоп в правильном положении;
Приобрести ортопедические подушки для ног, они нужны для равномерного распределения веса тела;
Избавиться от лишнего веса с целью снижения уровня нагрузки на ноги;
Не носить высокие каблуки в течение длительного периода времени;
Выполнять упражнения на растяжку и укрепление мышц стопы;
При ощущении, что ноги опухли, поднять их в вертикальное положение;
При слабой боли наложить на пораженный участок лед и подержать 10-15 минут;
При более сильной боли принять нестероидное противовоспалительное средство, которое имеется в свободной продаже, к примеру, ибупрофен.
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