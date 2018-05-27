7 способов сохранить ноги в хорошем состоянии все лето

Лето — жаркое время года. И ваши ноги часто обнажены в это время года, но это также создает проблемы, поскольку ноги нужно все время держать в прекрасном состоянии. Воздействие солнца и горячих поверхностей, таких как песок и бетон, может сделать ваши пятки сухими и грубыми. МедикФорум решил выяснить, как защитить ноги от негативного воздействия, чтобы они оставались идеальными во время всего сезона.

Скрабирование не меньше раза в неделю

Отшелушивание поможет вам избавиться от сухих клеток кожи, сделав пяточки более гладкими и гладкими. Кроме того, ваш увлажняющий крем будет более эффективным, если вы сначала снимете шелушащуюся кожу. Некоторые великолепные скрабы для ног для ног, которые можно попробовать, включают в себя мелкие частицы, позволяющие снять ороговевшие и отмершие частицы. Для сухой кожи выбирайте сахарный скраб вместо скраба на основе соли; хотя соль детоксифицирует и вытягивает примеси, она также может обезвоживать кожу. Правильное скрабирование позволит сохранить кожу более гладкой. Кроме того, важно, чтобы процедура проводилась достаточно часто. Если скрабировать ноги редко, то эффекта никакого не будет. Процедура должна проводиться не реже часа в неделю, но, если есть необходимость в более регулярной процедуре, то стоит отшелушивать кожу ног два-три раза в неделю. Кроме того, последующая обработка кожи также важна, чтобы нежную кожу, с который был снят грубый слой, не повредить. Также скрабы можно использовать магазинные, а можно создавать их самостоятельно, эффективность будет примерно равноценной.

Избегайте чрезмерного пребывания в воде

Вопреки тому, что вы можете подумать, намакание может дополнительно обезвоживать уже сухие ноги. Поэтому вместо того, чтобы замачивать пяточки, нанесите сахарный скраб прямо на сухую кожу и вытрите его влажным полотенцем. В целом, стоит избежать долгих ванн для ног, поскольку это может не только не помочь в борьбе за идеальную кожу, но, наоборот, навредить ногам, сделав их еще более сухими. Единственное исключение — можно использовать ванночки для ног, если в них добавлены средства для увлажнения кожи. Такие ванночки могут питать кожу, а не способствовать обезвоживанию.

Держите пемзу в душевой

Как ни странно, но ничего лучше простой пемзы еще не придумано. Кроме того, сейчас есть химические и металлические альтернативы. Однако, суть одна. Стоит использовать механическую чистку кожи ног, это обязательно делать, если у вас проблемы со ступнями. Механическая обработка позволит избавиться от грубой и сухой кожи.

Используйте пемзу один раз день или один раз через день; просто следите за тем, чтобы прикладывать меньшее давление к мягкой коже и больше к мозолям, когда вы обрабатывайте пяточки пемзой. Для того, чтобы сохранить красоту ног и нежность кожи, держите пемзу под рукой всегда. Регулярный уход в этом деле важен. Однако, использование пемзы должно быть разумным, пемза позволит обрабатывать те участки, с которыми не справляется скраб, поскольку на них более грубая кожа.

Используйте увлажняющие крема

Ваши пятки склонны к чрезмерному потреблению увлажняющих веществ, и, как результат, они, как правило, высыхают быстрее, чем остальные участки ног. Пятка также защищена более толстой кожей, а это означает, что она хуже впитывает полезные вещества, и для фиксации влаги потребуется немного больше усилий. Поэтому так важно подойти к этому вопросу внимательно и ответственно. Эксперты советуют внимательно увлажнять кожу пяток.

Нанесите лосьон или масло сразу же после душа, чтобы сохранить влагу, которую ваши ноги уже впитали. Для получения еще лучшего результата, повторно нанесите увлажняющий крем прямо перед сном. Можно использовать разные крема, чтобы увлажнять кожу, питать и делать ее более мягкой.

Применяйте солнцезащитный крем

Многие люди пренебрегают применять хороший SPF к ногам, но не совершайте эту большую ошибку. Не только кожа на вашем теле нуждается в защите, но пяточки состоят из такой же кожи и поэтому также уязвимы, как кожа на остальных участках тела. Также страдают кутикулы на ногтях на пальцах ног. Их также стоит мазать защитным кремом, поскольку они защищают рост ногтя. Солнце, ветер и песок могут сушить кутикулу и пяточки, что приводит к остановке роста ногтей и к проблемам с кожей пяток. Вы можете избежать этого, проявляя внимание к ногами и используя солнцезащитный крем. Все это небольшие советы, которые кажутся неважными, однако, они позволяют улучшить состояние кожи ног и сохранить ваши ступни от потенциальных проблем.

Ешьте полезные для ног продукты

Верите ли вы этому или нет, но некоторые продукты могут привести к разбуханию ваших ног и раздуванию. Пищевые продукты с большим количеством соли являются наиболее вероятными виновниками появления отеков.

Чтобы ваши ноги выглядели великолепно, избегайте тех продуктов, которые содержат много соли. Сахар также может вызывать отечность ног, поэтому, если вы захотите свести к минимуму риски появления отеков, то откажитесь от вредных продуктов. А вместо этого стоит порадовать себя продуктами, которые содержат достаточное количество витамина А, он полезен для кожи. Кроме того, общее питание также должно быть сбалансировано.

Откажитесь от лака для ногтей

Конечно, уход за ногами подразумевает наличие красивого маникюра. Однако, иногда важно делать перерыв, чтобы ногти могли «дышать» время от времени, чтобы они могли продолжать здоровый рост и избавляться от химического остатка. Ученые говорят о том, что стоит делать перерыв от лака для ногтей раз в месяц в течение нескольких дней в неделю. Это может помочь предотвратить проблемы с ногатями, особенно если вы любите использовать темные лаки для ногтей. Ранее эксперты рассказали, как просыпаться в хорошем настроении каждый день.