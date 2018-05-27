Каких тренажеров стоит опасаться новичку?

Бесконтрольные занятия на первом попавшемся тренажере не принесут никакой пользы организму, и с большой вероятностью могут привести к серьезной травме. Такие «опасные» тренажеры лучше обходить стороной, пока не достигнут определенный результат, и не накоплен опыт обращения с подобным инвентарем. Пусть и выглядят они на первый взгляд безобидно, но для неподготовленного человека представляют серьезную опасность. Попробуем разобраться к каким тренажерам лучше подходить под наблюдением тренера.

Разгибание ног сидя

Любимый тренажер девушек, ведь выполнять в нем упражнения достаточно легко и просто. Но не редко бывает так, что чем проще действие, тем оно менее эффективно. И это именно такой случай.

Данный тренажер направлен на тренировку только верхней поверхности бедра, и утверждение, что он способствует укреплению всех групп мышц ног, в корне не верно. Давно занимающиеся спортсмены уже могут корректно дозировать нагрузку, но для начинающего, бесконтрольное использование такого инвентаря, может закончиться травмой.

Вместо этого

При необходимости придать рельеф ногам лучше всего использовать приседания — это гораздо эффективнее и менее опасно.

Кроме того, при выполнении приседаний включаются мышц пресса, а при желании наскучившее упражнение можно разнообразить, используя дополнительный вес или другую технику выполнения.

Разведение и сведение ног На этом тренажере заниматься тоже довольно легко. Некоторые, даже, с воодушевлением будут представлять, как на глазах таят лишние сантиметры с бедер, а ноги приобретаю привлекательный рельеф. Вот только многие профессиональные спортсмены считают этот тренажер и вовсе бесполезным. Он хорошо подходит для укрепления мышц и поддержки тонуса, однако, для активной их проработки нагрузка будет недостаточной.

Еще одна проблема заключается в положении. Сидя крайне сложно должным образом выполнять упражнения на ноги, в итоге не подготовленный человек справляется с выставленной на механизме нагрузкой рывками. Такая техника недопустима и скорее будет способствовать увеличению объемов бедер.

Вместо этого

Лучший выход в такой ситуации «плие». Упражнение сродни приседаниям, вот только ноги необходимо расставить по шире параллельно полу. Спину при выполнении данного упражнения нужно держать прямо. При таком подходе в работу включаются бедра и ягодицы, давая возможность равномерно проработать мышцы.

Пресс на уклонной скамье

«Что же тут может быть опасного?» — Спросят многие. Вроде бы стандартный тренажер и никаких тебе сложностей. Опасность таится в неправильной технике выполнения. Делая подъем корпуса на скамье с наклоном округляется спина, вследствие чего позвоночник получает дополнительную ненужную нагрузку. Особой опасности подвергают себя те, кто использует утяжеляющие элементы.

Вместо этого

Если правильная техника выполнения скручиваний на наклонной скамье пока еще недоступна, лучше отдать предпочтение упражнению «планка». Подобное статическое напряжение в течение 30 секунд позволит равномерно нагрузить необходимые мышцы.

От эксперта

Специалист по тренингу и реабилитационным программам Вера Иванова , поделилась с нами своим мнением по поводу этого вопроса. «Скручивания на скамье с наклоном многие выполняют неправильно. По привычке корпус подтягивается к тазу и происходит прогиб в пояснице. От этого в пояснице появляется некомфортное чувство напряженности, которое на следующий же день может обернуться ноющими навязчивыми болями.

Правильное выполнение упражнения подразумевает плотный контакт поясницы с опорой в процессе всего цикла выполнения. Допускается немного округлить спину, а таз подать чуть в перед».

Тренажер «Смита». Приседания

Звучит устрашающе, не правда ли? Однако, такая машина знакома многим спортсменам и позволяет выполнять приседания в строго определенной технике с утяжелением, жим штанги в наклонном и лежачем положении. Привлекает машина «Смита» кажущейся легкостью работы с утяжелением. Суть состоит в том, что гриф совершает движения по размещенным на платформе металлическим пластинам.

Основная ошибка «пионеров» тренажерного зала — мнение, что приседания на таком девайсе гораздо безопаснее работы с весом в свободной форме. Однако, машина «Смита» является основной причиной большинства проблем со здоровьем, у активно занимающихся. Начинать тренировки на ней, без контроля наставника, строго противопоказано.

Тренажер требует выполнения приседаний в строго вертикальном положении, чего по своей природе человек в принципе делать не может. Отсюда неправильная техника выполнения и, как следствие, проблемы с когда-то здоровой спиной. Перечислять возможные осложнения от неправильного использования этого тренажера можно бесконечно, но мы побережем нервы читателя.

Вместо этого

Безопаснее всего выполнять классические приседы со штангой. Но и в этом случае не стоит забывать о соблюдении техники, о чем сразу лучше уточнить у тренера. Напомним, что базовым правилом выполнения приседов со штангой является угол расположения бедер к полу 900.

От эксперта

Чемпион мира и Европы по жиму штанги лежа среди ветеранов Александр Петров утверждает, что среди спортсменов по сей день ведутся ожесточенные споры связанные с жимом веса из-за головы в вольной форме. При этом совершенно не важно выполняется упражнение лежа на опоре или сидя. Он также убежден, что подобные нагрузки крайне опасны и даже небольшая оплошность, допущенная при выполнении по незнанию, может привести к очень серьезной травме. Приемлемей всего, чтобы обезопасить спину и суставы, увеличить количество повторов, но не сам вес.

Жим платформы из положения лежа

Во многом аппарат для жима из положения лежа не так уж и страшен и по праву считается здоровой альтернативой классическим приседаниям. Все так, но всегда есть это предательское «но». Несоблюдение техники неизбежно приводит к травмам суставов и позвоночника.

Нередко, выполняя это упражнение, тренирующийся сгибает колени до упора, почти касаясь ими подбородка. При таком положении таз неизбежно отрывается от скамьи, спина округляется и позвоночник получает лишнюю нагрузку. Правильной считается техника, при которой весь плечевой пояс и спина имеют соприкосновение с опорой. Выжимая платформу, также следует учесть, что колени не должны выпрямляться до упора, лучше сохранить в суставе незначительный угол. Это нагрузит исключительно группы мышц, минуя опасное давление на суставы.

Вместо этого

Куда безопаснее для начала выполнять обычные приседания. Если эта нагрузка слишком мала, можно использовать различные утяжелители или менять технику выполнения. Крайне эффективными считаются приседания на мысках или с одной ногой на опоре.

Тренажер с верхним жимом на дельты

Подобные тренажеры используются как альтернатива обычному жиму стоя со штангой, при наличии у атлета противопоказаний, касающихся здоровья спины. Чаще всего используется тренажер по завершении тренировки, чтобы обеспечить «прокачку» трапециевидной и дельтовидной мышц.

Однако, у женщин и девушек такой тренажер может стать причиной травмы плеча. Причина в том, что большинство станков, подразумевающих работу с большим весом, не подходят для новичков. Руки у женщин стандартной комплекции при работе с тренажером расположены достаточно широко, поэтому тренировка может закончиться травмой сустава плечевого пояса.

Вместо этого

Даже при незначительной доли неуверенности в своих силах при работе с таким тренажером, лучше просто начать с гантелей. Жим от плеча, с правильно подобранным весом и при соблюдении техники, будет не менее эффективным и куда более безопасным.

От эксперта

Успешный фитнес-блогер и персональный тренер Ксения Мартиросова имеет свое мнение на счет опасности и безопасности тренажеров. «Опасен каждый тренажер и Все тренажеры безопасны — две стороны одной медали. Разница лишь в том „какой стороной повернуть“. Все дело в правильном подходе к выполнению упражнения и если было найдено хотя бы одно соответствие с перечисленными ниже условиями, то от использования тренажеров без строжайшего тренерского контроля лучше воздержаться:

Использование тренажера не по назначению. Бывает и так, и это крайне распространенное явление. Например, случалось наблюдать, как в машине „Смита“ выполняют жим ногами.

Неправильная техника выполнения. Лично я не рекомендую подходить к многосуставным тренажерам новичкам спортивного зала. Подобные устройства требуют практически идеальной техники, чего на начальном этапе добиться почти невозможно.

Некорректно подобрана нагрузка. Необходимо правильно рассчитывать свои силы, иначе можно выдохнуться уже к середине тренировки или, напротив, получить недостаточную нагрузку.

Отсутствие концентрации. Никогда не стоит забывать, зачем ты пришел в зал. Лучше отложить на время тренировки телефон и полностью погрузиться в процесс.

Моя основная рекомендация: не бойтесь спросить совет.

Приходя в тренажерный зал впервые, не пренебрегайте консультацией тренера.

Он проведет подробный инструктаж и расскажет, как правильно использовать имеющийся инвентарь.

В заключение

Наверное, уже каждому стало понятно, что любой тренажер будет опасен, если не правильно выполнять упражнения. Впервые отправляясь в тренажерный зал, не стоит забывать о нескольких ключевых правилах:

Заниматься лучше стренером.

При неуверенности в правильности техники, лучше уточнить или вовсе исключить упражнение.

Никакого большого веса, для начала лучше брать малые нагрузки.

Если чувствуется боль при выполнении упражнения, лучше спросить совета у специалиста.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Все, что нужно знать о тай-бо Разминаемся правильно

Спортивные упражнения при гастрите