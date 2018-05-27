Причины и лечение зуда кожи головы

Причины зудящей кожи головы различны, и включают в себя кожные заболевания или системные расстройства. Типичным является зуд головы от перхоти, но иногда, когда кожа головы шелушится, вы можете подозревать микоз. Постоянный зуд и выпадение волос бывают признаком псориаза. Если сильный зуд появляется у ребенка, можно заподозрить вши. Случается, что сухая кожа головы шелушится, печет и раздражается, в результате неправильного ухода, и хорошим способом устранения этой проблемы, является, например, смена шампуня. МедикФорум собрал советы по борьбе с этой проблемой.

Причины зуда головы?

Такой зуд вызывается раздражением нервных окончаний, расположенных в коже. Это состояние может быть вызвано рядом факторов, как внешних, происходящих из окружающего среды, так и внутренних, т. е. образующихся в организме. Причиной зуда чаще всего являются болезни кожи головы.

Распространенной проблемой является сильный зуд головы и перхоть, которая дает вам ощущение зуда, а почёсывания, только раздражают кожу, вызывая ее жжение.

Когда кожа чешется, а волосы становятся жирными и выпадают, у вас может быть себорейный дерматит

Бывает, что себорея встречается со вшами или блохами, которые часто несут ответственность за постоянный зуд у детей

Однако зуд также возникает, когда у человека сухая кожа головы.

Причиной зудящей кожи головы бывает кроме того, атопический дерматит или воспаление волосяных фолликулов.

Раздражение и зуд нередко появляются из-за аллергической реакции (например, аллергия на шампунь), хотя более серьезным фактором, вызывающим стойкие симптомы зуда — грибковая инфекция кожи. Её иногда путают с псориазом, при котором чешется голова, а также начинают выпадать волосы.

Зуд также может быть связан с системными заболеваниями. Кожа чешется во время желтухи или гипотиреоза. Зуд также может сопровождаться вирусными заболеваниями, такими как ветряная оспа.

Причиной зуда также является воздействие раздражителей, дыма, влаги и токсинов.

Царапины, независимо от причины зуда, приводят к дальнейшему раздражению кожи и образованию небольших ранок, через которые происходит бактериальное заражение, что может привести к опасным осложнениям.

Грибковая инфекция кожи

Одной из распространенных причин сильного зуда на голове является, несомненно, перхоть. Жирная кожа чешется и чрезмерно шелушится, а царапание увеличивает эксфолиацию эпидермиса. На волосах и темной одежде очень часто можно увидеть крошечные, белые «хлопья». Поэтому перхоть также является эстетической проблемой, и этот фактор часто заставляет нас принимать решение о лечении. Зуд головы и перхоть, могут быть следствием заражения кожи головы грибами из группы дрожжей. Кроме того, его появление благоприятствует отсутствию цинка в рационе, неправильной гигиене кожи головы, включая злоупотребление косметикой для укладки волос, а также в комнатах с кондиционером (тогда кожа головы пересушена). Однако лечение перхоти и зуда относительно просто, хотя проблема имеет тенденцию к повторению. Во многих случаях идеальным решением является применение шампуня от перхоти, предпочтительно содержащий противогрибковые соединения. Причина перхоти с ассоциированным зудом — высокая активность сальных желез. Мы говорим о себорейном дерматите. Болезнь заключается в чрезмерной секреции кожного сала в железах, расположенных в волосистой части головы. Это приводит не только к неприглядному внешнему виду, жирным волосам, но также к раздражению кожи головы и чрезмерному отшелушиванию эпидермиса. Волосы обычно истончаются, и их состояние ухудшается.

Зуд и выпадение волос — это псориаз?

Псориаз головы является относительно распространенным аутоиммунным заболеванием, состоящим в развитии аномального воспалительного ответа на собственные антигены, обнаруженные в коже, и формирование характерных красных и чешуйчатых пятен на коже (в этом случае видны пятна на коже головы). Псориаз следует лечить из-за стойкой зудящей кожи, но также и системных осложнений, прежде всего — псориатического артрита. В терапии, для раздраженной кожи головы, используются жидкости и мази с отшелушивающим эффектом. Следующим этапом является лечение, которое уменьшает воспаление и увлажняет кожу головы, в основном с использованием кортикостероидов. Зуд кожи головы иногда может быть вызван атопическим дерматитом, который является врожденной предрасположенностью кожи к чрезмерной воспалительному ответу на различные факторы. Как правило, он проявляется уже в детстве. Такая кожа требует особого ухода, иначе появляется раздражение, покраснение, шелушение, а также зуд. Заболевание сравнительно редко распространяется на кожу головы, тем не менее такие случаи происходят.

Что означает зуд головы и расчесы, ведущие к раздражению?

Вопреки расхожему мнению, паразитарные заболевания — это все еще актуальная проблема, несмотря на передовое развитие цивилизации и высоких санитарно-гигиенических стандартов. Вши и блохи — это насекомые, питающиеся кровью млекопитающих. Яйца вшей (гниды) прилепляются к основанию волос, а заражение происходит в больших коллективах, например, в детских садах, школах, санаториях и т. д. Поэтому, если вы увидите, что ребенок часто чешет голову, стоит проверить, что причиной зуда не являются именно эти насекомые.

Чесотка, в свою очередь, вызвана паразитом, принадлежащим к клещам и, в отличие от предыдущих, питается клетками эпидермиса, точит в нем коридоры, в которых откладывает яйца, вызывая неприятный зуд кожи головы. Однако, как правило, он любит располагаться между пальцами и на сгибах. Лечение зуда головы, вызванного паразитными заболеваниями направлено на устранение тягостных симптомов, но и предотвращение распространения заболевания. В аптеках имеются шампуни, лосьоны и кремы, предназначенные для удаления блох, вшей, а также чесотки.

Способы устранения зуда

Очень важной частью ежедневной гигиены, позволяющим избавиться от надоедливого зуда, является правильное увлажнение этих районов, а также соответствующий уход.

Много популярных косметических средств, например, моющих средств, вызывает раздражение кожи, жжение, зуд и шелушение эпидермиса. Самый простой способ избавления от зуда, в этом случае, является исключение раздражающих факторов.

Как и зуд всего тела, зуд кожи головы может быть результатом сухости кожи. Чтобы предотвратить раздражение и чрезмерное шелушение кожи, необходимо соответствующее ее увлажнение. Ежедневно нужно употреблять 2 литра жидкости.

В случае паразитарных заболеваний — вшей и чесотки, — принимаются специальные шампуни с антипаразитарной активностью, например, содержащих перметрин или кротамитон.

При себорейном дерматите применяются в основном: мази, лосьоны для втирания в кожу головы, содержащие стероиды, которые являются наиболее эффективными препаратами, уменьшающими воспаление кожи головы. Часто пациентам рекомендуется дополнительно принимать противогрибковые препараты.

При псориазе используются мази и лосьоны, содержащие: мочевину, салицилаты, цигнолин или дёготь. Лечение также часто включает: стероиды, иммунодепрессанты, производные витамина А, метотрексат или современные биологические лекарства. В лечении псориаза применяется также фототерапия.

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