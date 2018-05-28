Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью

По причине удобства или красоты человек способен носить одни и те же вещи длительное время, даже не подозревая, что таким образом медленно наносит вред своему здоровью. В некоторых случаях последствия могут оказаться плачевными, поэтому данные предметы гардероба лучше не надевать ежедневно.

Вьетнамки

В летнюю пору это достаточно актуальная и удобная обувь, особенно для похода на пляж. Исследования ученых из США, представляющих Университета Обурна, доказывают, что вьетнамки заметно меняют походку, ведь из-за необходимости их удерживать человек выворачивает стопу и напрягает пальцы, передвигаясь мелкими шагами. Кроме того, ношение такой обуви чревато растяжениями, отеками, возникновением шпор и другими проблемами.

Джинсы скинни

Такие штаны достаточно обтягивающие, и в долгосрочной перспективе это грозит множеством проблем. В частности, у поклонников такой одежды могут наблюдаться нарушения кровообращения, отеки и даже трудности с пищеварением, поскольку оказывается давление на брюшную полость. Также среди рисков имеется онемение кожных покровов.

Стринги

Преимущество этой вещи не только в сексуальном виде, но также в том, что ее практически не видно под другой одеждой. Однако стринги ощутимо повышают риск возникновения у девушек болезней половых путей. Поскольку изготавливают такое белье чаще из синтетики, оно хорошо удерживает тепло и влагу, выступая благоприятной средой для развития опасных бактерий.

Утягивающее белье

Еще один популярный предмет женского гардероба, который серьезно сдавливает живот. В итоге у дам возникает изжога, а также вздутие. Если же корректирующее белье носить постоянно, последствия могут включать боли в спине, тромбоз или даже рак желудка. Из-за своей воздухонепроницаемости такой наряд способен провоцировать высыпания и раздражение.

Сумки

Сумки на одно плече особенно популярны среди женщин, однако дамы предпочитают класть туда множество вещей. В итоге нагрузке подвергается чаще одно плечо, из-за чего нарушается осанка. Кроме того, возможны головные боли и тяжесть в мышцах шеи. Лучше либо чаще менять плечо для сумки, либо перейти на рюкзак для распределения веса.

Бюстгальтер

Речь прежде всего идет о таком белье с пуш-апом, поскольку оно может передавливать протоки и ткани молочной железы, а также замедлять процесс циркуляции крови. В долгосрочной перспективе это чревато возникновением опухолей. Нельзя носить такой бюстгальтер более 12 часов или, что еще хуже, отправляться в нем спать. Кроме того, после снятия лучше сделать массаж груди.