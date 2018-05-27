Спортивные упражнения при гастрите

Без вреда для здоровья

Укрепление организма возможно при помощи спортивных тренировок. Если имеются хронические заболевания, то следует быть осторожным. Многие специалисты говорят о том, что при наличии патологий желудка как гастрит необходимо воздержаться от силовых видов спорта, направленных на повышение выносливости.

Известно, что каждый второй спортсмен имеет проблемы и страдает недугами, связанные с расстройствами ЖКТ, особенно при ведении неправильного образа жизни. Только некомбинированные и несложные упражнения способны не навредить здоровью.

Спорт и гастрит: можно или нет Если активность тела повышена, то как реагирует на это наш организм? Любая тренировка не может нести положительный эффект на организм, а тем более на желудок, пораженный язвой или с имеющейся эрозией. Но все-таки спорт может положительно влиять:

Физические нагрузки полезны и способствуют улучшению работы пищеварительной системы.

Их регулярность избавляет от неприятных симптомов за счет увеличения тока крови к клеткам и тканям, ее циркуляции.

Секретная моторика нормализуется. Появляется ощущение легкости после выполнений упражнений. Это позволяет правильно запускать внутренний организм.

Наличие халикабактерных инфекций становится причиной сильных болей или жжений в желудке. Занятия спортом усиливают работу иммунитета, что ведет к гибели инфекции и укреплению организма.

Происходит трофика желудка при подвергании тела физическими нагрузками, что улучшает общее состояние и способствует затуханию признаков проявления болезни.

Прилив крови — это причина, по которой происходит заживление эрозий желудка. То есть происходит самозаживление.

Учащение дыхания ведет к поступлению большего количества кислорода к клеткам, что приводит к их регенерации.

Существует определенный список видов спорта, разрешенных при гастрите:

плавание;

спортивная хотьба;

футбол и коньковые виды спорта;

пробежки, бадминтон, теннис;

йога, стретчинг.

Запрещенные виды спорта

Рассматривается определенный список видов спорта, от которых следует отказаться:

единоборства в виду получения травм;

легкая атлетика;

тяжелая атлетика по причине напряжения на нижнюю часть тела;

экстремальные виды спорта.

При пренебрежении советами и рекомендациями можно получить серьезные последствия, такие как новообразования, грыжи или камни.

Что нужно знать

Совместимы с гастритом только легкие и обычные нагрузки на тело. Следует соблюдать правила поведения при наличии заболеваний такого характера. Если все-таки обострения дали о себе знать, то необходимо:

Прерывание тренировок. Перерыв носит временный характер и варьируется от недели до двух. Только после того, как синдром затихает, можно поэтапно возобновлять нагрузки.

По прошествии двух недель следует ограничиться кроссфитом. Запрещено применение силовых нагрузок.

Обязательно необходимо ввести в курс дела своего инструктора по поводу наличия проблем в ЖКТ.

Если хочется заниматься активными видами спорта, но нельзя, какую применять альтернативу? Необходимо придерживаться нескольких советов:

При слабовыраженных болях рекомендовано обратить внимание на йогу или похожие восточные практики. Это способствует снятию стресса и приведению организма в состояние покоя. Со временем происходит нормализация пищеварения и улучшение настроения. Полезными позами при гастрите считаются: кобра, верблюд, саранча.

Если болезнь находится в стадии обострения, то разрешаются пешие 30-минутные прогулки, щадящие виды аэробики или гимнастика дома.

Занятие во время гастрита

После проведенных исследований ученые пришли к выводу, что степень нагрузки никак не влияет на кислотность, поэтому необходимо соблюдать некоторые советы. При повышенной кислотности:

проведение упражнений медленно и без рывков;

наличие разминки убережет от нежелательных скачков кислотности;

чередование силовых упражнений с расслабляющими или с позами йоги;

систематичность благотворно влияет на состояние здоровья и при длительных тренировках;

идеальными вариантами занятий считаются пилатес и йога.

Специалисты рекомендуют выполнять упражнения в первой половине дня за 30 минут до обеда, так как в это время желудочный сок не обладает высоким уровнем содержания соляной кислоты. Вечер рекомендовано посвятить отдыху и расслаблениям.

При пониженной кислотности:

преимущественно проведение тренировок с раннего утра;

повторения упражнений, темп и интенсивность необходимо снижать.

Язва. Упражнения

Такое заболевание как язва желудка не предусматривает скручивания или качание пресса, так как влечет его обострение. Их необходимо полностью исключить из списка разрешенных.

Известное упражнение «вакуум живота» полезно в применении после родов, но для язвенников является запрещенным. Это основывается на сильном притоке крови к стенкам желудка. За счет этого самочувствие может резко ухудшиться. Рекомендовано предварительно проконсультироваться у врача.

Упражнения прокачивания пресса применимы для ремиссионного периода. В остальное время они будут доставлять дискомфорт и сильную боль, реже кровотечения.

Язва двенадцатиперстной кишки служит в качестве особой причины для разрешения качания пресса спустя определенный период времени после ее затягивания. Даже по прошествии двух недель не разрешается выполнять упражнения в полную силу.

Необходимо полностью исключить добавки, которые применяют профессиональные спортсмены, если имеется подозрение на обострение язвы.

Такие добавки, взаимодействуя со стенками желудка, провоцируют появление ее и эрозий.

При ее удалении тренировки можно возобновить только после реабилитационного периода. Поднимать вес не более 5 кг разрешается через три месяца. Врачи советуют применять послеоперационную гимнастику для насыщения клеток кислородом и обновления тканей.

Профилактика гастрита при помощи упражнений

Именно наличие активного образа жизни способствует предотвращать многие хронические заболевание. Риски их возникновения снижаются, а корректировка нагрузки выполняется за счет самочувствия больного и степени его заболевания.

Советы:

Для быстрого преодоления заболевания необходимо заниматься физкультурой и легкой атлетикой. Достаточно ежедневно добавлять к привычному образу жизни непродолжительные пробежки, скандинавскую ходьбу или подвижные игры.

Соблюдение режима дня и диеты способствует оздоровлению организма. Продукты должны отличаться качеством, свежестью и соответствием диетическим требованиям.

Для приведения в норму пищеварительного тракта следует включать в упражнения посильные нагрузки.

Наличие полноценного отдыха после активных упражнений — это основное условие для людей, имеющих проблемы с ЖКТ.

Для того, чтобы понимать свой организм, нужно уметь к нему прислушиваться. Советы врача способствуют не провоцировать организм на осложнения, а дозировка нагрузок поможет избежать обострений или болезненного протекания заболевания.

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