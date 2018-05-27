Полным людям худеть бесполезно

У людей с избыточным весом жировые клетки обновляются чаще, что заставляет их организм вновь набирать массу после похудения. Используя методику радиоактивных маркеров, ученые Каролинского института в Стокгольме установили, что тучные люди отличаются более высокой скоростью замены адипоцитов — клеток, из которых состоит жировая ткань. Адипоциты характеризуются способностью накапливать в своей цитоплазме резервный жир. Оказалось, что в организме толстяков эти «ячейки для жира» гораздо быстрее чем у стройных распадаются и вновь заполняются жиром. Согласно научным данным, процессы распада и образования новых адипоцитов в человеческом теле происходят на протяжении всей жизни.

«Как показало исследование, скорость замены адипоцитов у людей с избыточным весом в 2 раза больше, чем у людей с нормальным весом», — заявили авторы проекта.

По их словам, это позволяет лучше понять, почему после успешного похудения жировая масса набирается вновь. Вес возвращается к людям в большинстве случаев, это подтверждается статистикой. Но у некоторых людей его набор не драматичен, в то время как есть и такие, которые после похудения полнеют еще больше, чем были когда-то. У генетически полных людей (то есть, полных с рождения) после окончания диеты и возвращения к более калорийному питанию потерянные килограммы возвращаются в особо интенсивном темпе, потому что их адипоциты, заполняющиеся жиром, обновляются значительно быстрее, чем у остальных, считают шведские специалисты. Но исследование в этом направлении еще не закончено. Ранее МедикФорум писал о том, как можно похудеть с помощью обычной воды.