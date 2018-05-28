Гид по ощущениям женщины во время беременности

Беременность — время, наполненное не только положительными эмоциями, но и заботами, переживаниями и тревогами. Женщин, которые вынашивают своего первого ребенка, интересует, правильно ли развивается ребенок, являются ли ее ощущения нормой.

Постоянно обращаться к врачу с расспросами не представляется возможным. Поэтому очень удобно иметь под рукой своего рода гид по ощущениям женщины во время беременности и с описанием развития плода по неделям.

1 неделя

В гинекологии принято выделять два срока беременности — акушерский и эмбриональный. Первый используется акушерами (отсюда и название), он базируется на дате последней менструации. Такая практика была введена в связи с тем, что точно установить день наступления овуляции и, соответственно, дату зачатия очень сложно. Придерживаясь акушерского метода исчисления срока беременности, можно понять — на первой недели определить беременность невозможно.

Однако первая неделя, ее течение оказывает большое влияние на сам факт наличия беременности — сможет ли эмбрион закрепиться в матке. А также на дальнейшее развитие плода. Никаких выраженных симптомов беременности не отмечается. Описывая беременности по неделям, гинекологи отмечают — первые семь дней могут наблюдаться выделения, но на развитие плода это никак не отражается. Не отражается явление и на ощущениях женщины.

Если беременность, запланированная и женщина уверена, что зачатие произошло, с первой же недели она должна следовать таким правилам:

отказ от курения, употребления спиртных напитков;

прием медикаментов должен согласовываться с врачом;

уменьшение конфликтных и стрессовых ситуаций;

укрепление иммунитета и количества контактов с больными людьми.

2 неделя

Это время, которое предшествует собственно зачатию. В организме женщины уже есть зрелая яйцеклетка, готовая к оплодотворению. На второй недели акушерского срока характеризуется большим количеством изменений. Главное из них — созревание яйцеклетки. Как и ранее, женщина не испытывает никаких ощущений, говорящих о наступающей беременности.

3 неделя

Период, когда беременность становится реальной. Если произошло зачатие, начинается активное развитие плода. Яйцеклетка активно мигрируя, чтобы как можно быстрее закрепиться в полости матки. Именно на третьей недели она начинает активное деление.

Третья акушерская неделя — первая неделя жизни будущего ребенка. В организме женщины еще не отмечается ярко выраженных изменений. Некоторые могут жаловаться на головокружение, тянущую боль в нижней части живота, набухание грудных желез.

Плод представляет собой шарик диаметром 0,1-0,2 мм Важно! Именно на третьей недели закладываются внутренние органы будущего ребенка.

4 неделя

На четвертой акушерской недели беременность только начинает формироваться. Говорить о развитии плода по неделям и ощущениях женщины еще рано — сохраняется высокий риск внематочной беременности. Это происходит если оплодотворенная яйцеклетка не успевает достигнуть матки, развитие плода начнется в родовых путях. Такие явления встречаются крайне редко.

На четвертой недели наблюдаются признаки наступившей беременности:

задержка менструации;

во время гинекологического осмотра отмечается изменение цвета и структуры шейки матки.

Важно! Перечисленных признаков недостаточно для постановки четкого диагноза. УЗИ проводить нецелесообразно.

Плод активно растет, претерпевает изменения, превращаясь в эмбрион. Ширина его не превышает 1 мм, длина — 0,36 мм. Активно развивается голова будущего малыша. Появляются три слоя, из которых позднее будет сформирован мозг, щитовидная, а также поджелудочная железа, мышцы, скелет.

У женщин могут отмечаться ощущения, которые легко спутать с предменструальным синдромом:

тянущая боль внизу живота;

чувствительность груди;

перепады настроения.

5 неделя

Соответствует третьей эмбриональной недели. Организм будущей матери активно перестраивается, плод продолжает расти и изменяться. Происходит закладка внутренних систем и органов плода.

Именно к пятой недели появляются симптомы, которые говорят о наступившей беременности (хотя тест еще этого не подтверждает):

тошнота, особенно ощущаемая в утренние часы;

увеличение, а также повышение чувствительности молочных желез;

повышенная реакция на запахи;

сонливость, высокая утомляемость.

Кроме того, у женщины могут отмечаться эмоциональные всплески, повышается чувствительность к окружающим событиям. На 5 недели могут отмечаться выделения из влагалища — если они не обильны, не сопровождаются сильной болью, поводов для волнений нет.

Несмотря на то что плод небольших размеров, всего 2 мм, его легко обнаружить во время УЗИ. У плода закладывается дыхательная и нервная система, есть зачаток головного мозга. Клетки продолжают активное деление. Формируются кровеносные сосуды, сердце.

На пятой недели высок риск выкидыша. Поэтому женщине, которая планировала беременность, следует воздерживаться от активного времяпрепровождения.

6 неделя

Если ориентироваться не по акушерским неделям, беременность составляет 4 недели с момента зачатия. Развитие плода и ощущения женщины становятся более интенсивными. К примеру, в организме будущей матери активно вырабатывается прогестерон — гормон, который защищает организм от внешних инфекций. Также он укрепляет стенки матки, что позволяет интенсивнее снабжать плод кровью. Одновременно именно прогестерон «отвечает» за тошноту, вырабатываясь в избыточном количестве.

Женщины отмечают увеличение груди, потемнение сосков. Появляется чувствительность к запахам. На УЗИ можно услышать сердцебиение.

7 неделя

К этому времени начинается активная перестройка организма женщины, изменяется гормональный фон, признаки беременности становятся ярче. У многих отмечается токсикоз. Обычное явление этого периода — сонливость, изменение вкусовых пристрастий, перепады настроения. Для полноценного формирования нервной системы ребенка важно достаточное количество фолиевой кислотой в организме женщины. Повод для беспокойства — кровянистые, слизистые выделения. Это может говорить о развитии гипертонуса матки.

С 7 недели плод называется эмбрионом. Внешне он схож с человеком, активно развивается головной мозг. Примерно на седьмой день появляется половой бугорок — зачаток половых органов. Заметны сформированные конечности, но пальцы не разделились. На лице просматривается рот, ноздри, формируются челюсти. Размер эмбриона 5-13 мм, вес — 0,8 г.

8 неделя

Симптомы наступившей беременности становятся ярче. Уровень гормонов растет, о чем свидетельствует постоянная смена настроения, плаксивость, сонливость. Матка увеличивается в размерах. Учащается мочеиспускание. Выделения, сопровождающиеся болью в пояснице, плохим самочувствием — повод для посещения врача.

Начиная с 8 недели эмбрион начинает получать питание через пуповину. На УЗИ можно определить его размеры — от 1,5 до 2 см, четко заметны ноги, руки. Сердце делится на четыре камеры, в легких формируются разветвления бронхов, появляются почки, половые органы. Нервная система активно совершенствуется. Эмбрион активно двигается, набирает вес.

9 неделя

Матка продолжает увеличиваться, однако, природный лимит растяжения не превышен, поэтому неприятных ощущений не отмечается. Из-за токсикоза вес беременной может снизиться. Нормой является и небольшой набор. Молочные железы увеличиваются, набухают.

У плода активно развивается головной мозг, который уже разделяется на два полушария. Движения становятся более скоординированными. Пальцы на руках удлиняются, перепонки между ними исчезают.

10 неделя

Если ранее отмечались приступы утренней тошноты, к 10 недели они могут усилиться. Нередко появляется изжога, колики, локализующиеся в области пупка. Частые позывы к мочеиспусканию дополняются непроизвольными выделениями мочи при смехе, кашле, чихании. На кожных покровах заметна пигментация.

На 10 недели эмбрион продолжает активное развитие. Сформированы лицо, нижняя челюсть, начинают развитие лицевые мускулы, верхние губы. Сердцебиение составляет 160-170 ударов. Размер плода — 28-33 мм. Вес — 3-4 гр.

11 неделя

У женщин может появиться изжога, запоры из-за роста уровня гормонов. Усиливаются влагалищные выделения, в норме они белого оттенка, кисловатого запаха. Молочные железы вырабатывают молозиво. У некоторых беременных наблюдается повышенная ломкость ногтей и волос.

Размер плода около 6 см, вес — от 8 до 10 г. Активно развивается пищеварительный тракт, появляется реакция на внешние раздражители

12 неделя

Беременные отмечают усиление сердцебиения. Матка увеличивается до 10 см в ширину. Повышается нагрузка на внутренние органы. Отмечаются перепады настроения.

У плода сформированы внутренние органы, есть веки, мочки ушей, ногти. Ребенок умеет открывать и закрывать рот, сжимать кулачки. Мозг разделен на два полушария.

13 неделя беременности

Гормональный фон, сопровождающий беременность, стабилизируется, как и ощущения женщины. Скачки настроения пропадают. Описывая развитие плода по неделям, отмечают его размеры — 7,8 см, а вес — 20 г. Заложены молочные зубы, поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Активно формируются мышцы, костная ткань. Закладывается голосовой аппарат.

14 неделя

Живот слегка приподнимается, внешне выглядит округлившимся. Вес увеличивается, возрастает аппетит. Плод активно растет. У него появились брови, ресницы, мимика совершенствуется. Развиваются вкусовые рецепторы. Половые органы вступают в завершающую стадию развития.

15 неделя

Некоторые беременные начинают жаловаться на увеличение объема выпадающих волос, сухость кожи, ломкость ногтей. Для полноценного развития ребенка и сохранения здоровья матери требуется достаточно железа, кальция.

У плода определяется половая принадлежность. Гипофиз, сальные и потовые железы активно работают.

16 неделя

В ряде случаев беременные ощущают первые движения ребенка. Вес плода достигает 120 г, рост — 11 см. Он может поворачивать голову, сердце активно работает. Печень начинает выполнять пищеварительную функцию. У женщины начинает выдаваться вперед живот.

17 неделя

Матка растет вверх, что сопровождается болезненными ощущениями в области живота, усилением изжоги, отдышки и мочеиспусканием. Нередко обостряется молочница. Усиливается сердцебиение, кровоточивость десен, потоотделение.

У плода начинает работать иммунная система, под кожей появляется жир. У девочек формируется матка. Закладываются постоянные зубы. Ребенок способен слышать голоса родителей, чувствовать мамины эмоции.

18 неделя

Шевеления плода ощущаются все отчетливее. Глаза закрыты, но ребенок уже реагирует на свет. Длина — 14 см, вес — 200 г. Самочувствие матери в норме.

19 неделя

Вес беременной увеличивается, расширяются бедра. Комфортную позу для сна подобрать затруднительно. Из-за того, что матка растет, спать следует только на боку, чтобы избежать передавливания полой вены.

Мозг плода продолжает развитие. Совершенствуется дыхательная система.

20 неделя

У будущей матери активно продуцируется молозиво. Кожа живота сильно растягивается. Плод весит около 260 г, длина его — 16 см. Практически все органы, системы сформированы. Открываются глаза.

21 неделя

Прибавка в весе может составлять 4 кг. У плода активно развивается пищеварительная система, заглатывая амниотическую жидкость, он тренирует пищевод, легкие.

22 неделя беременности

Эмоциональная стабильность будущей матери во многом зависит от поддержки окружающих. Рост плода — около 19 см и больше, вес — 350 г.

23 неделя

Самочувствие беременной нормальное. Время от времени появляется боль в области крестца, в ногах. Вес ребенка достигает 450 г, рост — 20 см. Он может видеть сны, активно интересуется окружающим миром, реагирует на резкие звуки, шум.

24 неделя

Ребенок активно набирает в весе, толчки становятся все ощутимее для мамы. Женщина может ощущать боли в спине, пояснице, поэтому рекомендуется носить бандаж. Усиливается изжога. Органы, системы плода заканчивают формирование. Активно развиваются органы чувств, рефлексы. Вес достигает 400 г, рост — 30 см.

25 неделя

Угроза выкидыша снижается. Быстро набирается вес, прибавка может составлять от 6 до 7 кг. Ребенок занимает правильное положение — головой вниз. Хотя это может произойти и позже. Его вес — 700 г, рост может остаться прежним. Женщина может ощущать как ребенок икает. У ребенка сформированы легкие, активно вырабатывается сурфактант — вещество, ответственное за раскрытие легких после родов.

26 неделя

Из-за роста живота появляется одышка, изменяется походка, самостоятельное обувание затруднено. Прибавка в весе составляет 9 кг. Неприятные ощущения в области поясницы. Плод в росте достиг отметки 32 см, а вес — 900 г. Он активно накапливает жир.

27 неделя

Передвижения, сон, пребывание в сидячем положении затруднительны. Поднявшаяся до уровня ребер матка давит на легкие, кишечник. Следствием этого являются запоры, тошнота, снижение аппетита. Иммунитет ребенка может реагировать на аллергены. Движения становятся еще более разнообразными.

28 неделя

Изменений в самочувствии беременной нет. Вес плода больше 1 кг, а рост — 34 см. Ребенок может моргать, различать кислый и сладкий вкус. Дети, рожденные на этой недели, жизнеспособны.

29 неделя

Многие женщины ощущают бессонницу, боль в спине, тошноту, изжогу. Ребенок накапливает белый жир, прибавляет в весе. У него сформированы зрение, слух, вкус, обоняние. Его вес — 1200 г., рост — 35 см.

30 неделя

Ребенок сжимает кулаки во время сна, морщится, потягивается, пожимает плечиками. Активно растут волосы, выработан ритм сна и бодрствования. Вес может достигнуть отметки 15, кг, а рост — 38 см. Беременные все активнее ощущают движения ребенка. Походка изменяется, повышается обмен веществ, потливость. Матка давит на сердце, из-за чего женщины испытывают одышку, затрудненное дыхание.

31 неделя

Рост ребенка ускоряется, как и набор веса. Вокруг нервных волокон головного мозга образуются защитные оболочки, поэтому скорость передачи импульсов увеличивается. Ребенок может ощущать боль. Клетки поджелудочной железы увеличиваются, орган становится готовым вырабатывать ферменты для расщепления углеводов, жиров и белков. Он активно снабжает организм инсулином. Совершенствуется печень.

Из-за продолжающегося роста матки неприятные ощущения в тазу и грудной клетки беременной могут усиливаться.

32 неделя

Вес ребенка достиг 1900 г., а рост — 42 см. К этому времени внешние изменения плода приобретают черты индивидуальности, напрямую связываясь с наследственностью. Накапливается жировая ткань, кости растут, тяжелеют. У беременных может задерживаться жидкость, из-за чего набухают вены, отекают пальцы и лодыжки. Учащаются сокращения матки.

33 неделя

На языке ребенка сформированы вкусовые сосочки, он способен отличить сладкое от кислого. Иммунная, эндокринная, нервная система вступают в завершающую стадию развития. Части тела становятся пропорциональными. Жировая клетчатка вырабатывается, но ее еще недостаточно для самостоятельного поддержания температуры. Стенки сосудов утолщаются, заканчивается формирование альвеол в легких.

Неприятные ощущения у беременных продолжают сохраняться. Прибавка в весе колеблется от 9,9 до 12,6 кг.

34 неделя

Регулярными становятся схватки Брэкстона-Хикса — подготовка к родам. Объем груди увеличивается, сохраняется тяжесть в пояснице. В случае преждевременных родов ребенок сможет самостоятельно дышать.

35 неделя

Органы и системы ребенка сформированы и функционируют. Он готовится к спуску в область таза. Вес достигает 2,6 кг, рост 47 см. Беременной все также тяжело дышать.

36 неделя

Рост ребенка немного замедляется. У него совершенствуются глотательные, дыхательные движения. Сердце полностью сформировано. Дозревание иммунной, эндокринной и нервной системы завершается.

Прибавка в весе беременной составляет 12 кг. Шейка матки размягчается, укорачивается, готовясь к родам.

37 неделя

Все системы ребенка дозрели, активно вырабатывается гормон кортизон, отвечающий за дозревание легких. Нервы приобретают защитную оболочку. Хрящи носа, ушей твердеют.

У женщины могут начать отмечаться желтоватые выделения с прожилками — так выходит слизистая пробка.

38 неделя

Вес ребенка достигает 3 кг, а рост 50 см. Его питание происходит через плаценту. У мальчиков яички опускаются в мошонку. Женщина все сильнее ощущает схватки. Изменяется ее гормональный фон, тазовые кости раздвигаются.

39 неделя

Ребенок готов родиться. Организм матери также в состоянии готовности. Рост плода продолжается. Вес достигает отметки 3-3,5 кг. Ворсинки в кишечнике полностью сформированы. В желудке вырабатываются ферменты, необходимые для расщепления еды. Женщине становится легче дышать.

40 неделя

Ребенок занимает все пространство матки. У многих женщин в это время может отойти слизистая пробка, начаться схватки.

41 неделя

Ребенок готов к рождению. Органы, системы завершили свое развитие. Плацента продолжает стареть. В самочувствии матери нет изменений.

42 неделя

Беременность считается переношенной. В большинстве случаев на самочувствие ребенка это никак не отражается. Женщина также себя нормально чувствует.