Эффективные упражнения для похудения живота и боков

Есть несколько зон, которые труднее всего поддаются коррекции при помощи физических упражнений. К ним можно отнести живот и бока. Но для женщин разработаны некоторые упражнения для похудения именно живота и боков, которые могут помочь победить нежелательные объемы даже в домашних условиях. Важно тренироваться систематично и соблюдать некоторые правила.

Принципы тренировки для похудения живота и боков

Важно понимать, что для разных людей упражнения и количества повторений будут разниться. Для тех, кто обладает лишним весом, в первую очередь будут важны кардионагрузки, чтобы избавится от внушительного слоя жира. В первый период не следует налегать на силовые упражнения и качать мышцы. На первых этапах будут хороши:

Пешие прогулки в быстром темпе. Плавание. Прыжки на скакалке, если нет противопоказаний (ожирения, проблем с позвоночником). Одновременно с кардионагрузкой, как только масса тела стала близкой к норме, можно подключать силовые упражнения, направленные на тренировку мышц пресса и спины.

Для того чтобы получить желаемый результат — похудение плюс укрепление мышц живота и боков, следует сочетать кардио и силовые упражнения. Это один из принципов тренировок.

Вторым основным моментом будет регулярность занятий. Для достижения результата важно упорно тренироваться и не ожидать ошеломляющих результатов после пары недель занятий. Для каждого организма свое время. Если вы наедали бока и живот годами, глупо рассчитывать на то, что после месяца тренировок талия станет стройной. Живот и бока почти у всех являются самыми сложными зонами, которые худеют в последнюю очередь. Это нужно понимать и не опускать руки, а идти настойчиво к цели.

Следующим важным моментом станет правильное питание. Опытные диетологи и фитнес-тренеры говорят о том, что питание стоит на первом месте при стремлении к похудению. Но упругость и подтянутость мышц достигается только физическими нагрузками. Поэтому для женщин важно сочетать принципы правильного, здорового питания и физические нагрузки, включающие упражнения для похудения живота и боков в домашних условиях или в тренажерном зале.

Подведем итог. Для наиболее быстрого и стойкого результата в процессе похудения живота и боков женщинам важно:

Сочетать кардио и силовые упражнения.

Тренироваться систематично и постоянно. Правильно питаться. Вести активный образ жизни. Тренироваться в среднем темпе без утяжеления. Заниматься не менее 3–5 раз в неделю. Только при соблюдении всех правил вместе возможен быстрый положительный результат.

Начало тренировки, разминка

В домашних условиях, как и в тренажерном зале или на групповых занятиях тренировку следует начинать с кардио и с разминки. Дома бег на месте, быстрая ходьба или прыжки на скакалке подготовят вас к тренировке. На это отведите минут 10–15. После необходимо размять суставы:

Плечевые суставы разминаем вращением плеч вперед и назад. Далее, сделайте наклоны в сторону. Это разогревающее упражнение направлено не только на разогрев мышц, но и на их укрепление. Здесь задействованы косые мышцы живота и широчайшие мышцы спины, которые и формируют тонкую линию талии и женственный изгиб спины. Разомните колени и голеностоп вращением. После разминки, которая необходима даже для тренировок в домашних условиях приступаем к специальным упражнениям для похудения и укрепления мышц живота и боков для женщин.

Комплекс упражнений с собственным весом

Очень эффективны в борьбе с лишними объемами на животе и боках различные планки. Классический вариант планки:

Исходное положение: на полу обопритесь на локти и на носки ступней, ноги расставьте на ширине плеч, кисти соедините перед собой, шею расслабьте. Время нахождения в такой позиции должно быть не менее 30–60 секунд. Выполняйте планку ежедневно по 3 подхода. Боковая планка направлена именно на боковые мышцы пресса и спины:

Исходное положение: лягте на левый бок, поднимитесь на левую руку, согнутую в локте, правую руку поднимите и заведите за голову. Длительность удержания планки от 30 до 60 секунд. То же самое выполните и в другую сторону. Планка с подниманием руки и ноги:

Исходное положение как у классической планки, только опираться нужно не на локти, а на кисти рук. Поднимайте поочередно левую руку и правую ногу, затем правую руку и левую ногу. Выполнять по 20 подъемов 3 подхода. Раскрывающаяся планка:

Исходное положение как в предыдущей планке. Поднимите, отводя назад правую руку, как бы раскрываясь наверх. Ноги при этом не меняют положения, слегка наклоняются ступни. Повторяйте по 20 раз 3 подхода. Еще одним эффективным упражнением, которое направлено на поддержание формы живота, боков и других зон является отжимание. :

Его необходимо выполнять в исходном положении, как у классической планки. Руки расставлены на ширине плеч, ноги в той же позиции. Далее следует сгибать руки в локтях и опускаться как можно ниже грудью к полу. Затем возвращаемся в исходное положение. В идеале отжимания нужно выполнять от пола. Но начинающим вполне подойдут отжимания от стены, от стола или стула, дивана, от любой поверхности и высоты, с которой вы сможете начать. Затем переходите все ниже и ниже, и потом на пол.

Упражнения на поднимание ног способствуют уменьшению объемов в области живота и боков:

Лягте на пол, на спину, руки за голову или по бокам. Поднимайте прямые ноги наверх и медленно опускайте. Ножницы. Исходное положение, как в предыдущем упражнении. Поднимите прямые ноги на расстояние 45 градусов от пола, разводите ноги в стороны и скрещивайте их. Лягте на спину, согните ноги в коленях, обопритесь на ступни, расставьте их на ширине плеч. Поднимайте попу вверх и опускайтесь. Каждое из этих упражнений выполняйте в среднем темпе по 3 подхода. В каждом подходе по 15-20 повторений.

Вакуум живота

Очень действенным и эффективным упражнением при похудении живота и боков для женщин, которое легко можно делать в домашних условиях без каких бы то ни было дополнительных приспособлений, считается вакуум живота. Оно заимствовано из восточных практик, дает быстрый и хороший результат. Рассчитано упражнение на проработку внутренних мышц живота, которые никаким другим упражнением нельзя натренировать. Именно они подтянут живот и будут держать его плоским.

Основные правила для выполнения вакуума живота:

Делать упражнение нужно ежедневно 1-3 раза в день. Первое выполнение вакуума — утром натощак после посещения туалета. Можно делать это упражнение после тренировки и перед сном. Делаем вакуум живота следующим образом:

Займите исходную позицию. Сделайте медленный выдох. Вдохните носом. Выдохните еще раз медленно, полностью освобождая легкие от воздуха. Задержите дыхание, не вдыхайте. Втяните максимально живот в себя. Постарайтесь втянуть живот полностью снизу до груди. Задержитесь на несколько секунд. Вначале это будет 3-5 секунд. Отпустите живот, вдохните. Сделайте перерыв 30-40 секунд и повторите. Нужно выполнить 3-5 подходов. Исходное положение для этого упражнения может быть разным:

Лежа на спине, руки вдоль тела или чуть ниже тазобедренного сустава на ногах. Сидя, опустив ноги вниз или в позе лотоса. Стоя прямо, ладони положив на ноги у основания тазобедренного сустава. Стоя, согнув ноги в колене немного и оперевшись ладонями на бедра. Спину следует держать прямо в любом положении.

Обруч для стройности талии

Обруч — простой доступный спортивный снаряд. Несложные упражнения с ним помогут похудеть и обрести стройность живота и талии женщинам в домашних условиях.

Крутить обруч на талии сможет каждая. Это достаточно просто. Важно крутить его в обе стороны, чтобы результат был равномерным. Сначала вправо, затем столько же времени влево или наоборот.

Вес обруча имеет значение:

Для новичков, которые не занимались ранее никаким спортом подойдет обруч весом около 1 кг. Для тех, кто ранее занимался спортом хотя бы делал зарядку, нерегулярно, время от времени лучше выбрать обруч 1,3-1,5 кг. Тем, кто ведет активный образ жизни, занимается физкультурой, фитнесом регулярно подойдет обруч 2,3 кг. Регулярные тренировки с обручем дают довольно быстрые результаты.

Диск «Грация» для похудения живота и боков

Еще один спортивный снаряд, который у многих есть дома — диск «Грация». Это плоский двойной диск, на который нужно становится ногами, и выполнять вращения корпусом в быстром темпе влево и вправо. Специалисты говорят о высокой эффективности тренировок на этом диске. Для того чтобы избавиться от нежелательного объема на животе и боках, занимаясь на диске, важно соблюдать некоторые правила:

Тренироваться не менее 3,5 раз в неделю. Длительность тренировки должна быть 30-40 минут в день. Выполнять упражнение правильно: в довольно быстром темпе, выполнять вращения при помощи мышц живота, держа руки перед грудью. В комплексе с правильным питанием этот вид тренировки будет полезным и поможет обрести красивые формы живота и талии.

Упражнения с гантелями или с любым утяжелением

В качестве утяжеления в домашних условиях можно использовать:

небольшие гантели; баклажки с водой; даже пачки соли или сахара по 1 кг. То есть все, что вы найдете дома подходящего веса, то, что можно взять в руку. Не берите слишком тяжелые гантели, вес должен быть минимальным.

Упражнения будут следующими:

Наклоны корпуса вправо и влево. Для этого нужно встать в положение ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены по бокам. Далее, наклоняться поочередно вправо, распрямиться, затем влево, распрямится. Руки при этом опущены по бокам и не меняют своего положения. Для следующего упражнения понадобится скамейка или край дивана. Обопритесь левым коленом и левой рукой на скамейку или край дивана. Правая рука с гантелей опущена прямо вниз на уровне плеча. Поднимайте правую руку, сгибая ее в локте. То же самое сделайте с другой стороны, оперевшись на правую руку и колено и поднимая левую руку с гантелей. Возьмите в руки гантели, согните руки в локтях и соедините гантели перед грудью. Ноги на ширине плеч, ягодицы и живот втянуты. Поворачивайте корпус влево и вправо медленно по очереди. Эти упражнения хорошо тренируют косые мышцы живота и мышцы спины. Они способствуют тому, что бока станут более подтянутыми, уберутся складки. Выполняйте упражнения в среднем темпе. Выберите вес гантелей или любого утяжелителя по силам, не наращивайте его.

Делайте по 3 подхода к каждому упражнения. В подходе выполняйте по 15-20 раз.

Чего делать не стоит при похудении живота и боков

Для того чтобы похудеть в области живота и боков не стоит делать:

Любые скручивания. Они дают наращение мышечной массы и объема в области талии и живота. Использовать большой вес для упражнений с гантелями или утяжелителями. Большой вес снарядов будет способствовать наращиванию мышечной массы, что зрительно увеличит объем талии, живота и боков. Пренебрегать любой физической нагрузкой. Любая активность в течение дня будет способствовать достижению поставленной цели. Вести сидячий или малоподвижный образ жизни. Злоупотреблять углеводами, мучными изделиями. Одни лишь тренировки не принесут желаемого результата, если питаться неправильно. Если соблюдать все рекомендации и запреты, то эффект от занятий над проблемными зонами не заставит себя ждать. Но для стойкого результата не отменяйте тренировки, как только заметите снижение объемов и формирование красивых женственных изгибов, продолжайте в том же духе и пусть занятия станут стилем вашей жизни.

После тренировки

После физических тренировок и проработки проблемных хон можно усилить эффект массажем или еще некоторыми манипуляциями:

Массаж живота и боков роликом. Обертывания на 20 минут области живота пищевой пленкой с глиной или ароматическими маслами. Вакуумный массаж живота и боков банками. Метод массажа «сухой щеткой». Выполняются растирания и поглаживания по сухой коже сухой щеткой с натуральным ворсом. Это все то, что в домашних условиях поможет добиться женщинам наилучшего результата при похудении живота и боков после выполнения специальных упражнений.