Все полезные свойства полевого хвоща

Хвощ полевой — это полезное растение, которое известно всем целителям, ведь оно обладает массой полезных качеств, которые помогают излечить заболевания.

Для создания настоек, отваров и настоек обычно принято использовать молодые побеги растения, так как в них содержится много полезных веществ. Так как растение часто применяется для лечения болезней в народной медицине, стоит узнать больше о полезных свойствах полевого хвоща, а также о противопоказаниях к его использованию.

Химический состав

Любое растение имеет в своем составе определенный список компонентов, и полевой хвощ не является исключением. В молодых побегах растения присутствуют такие компоненты, как:

жирные кислоты; глюкоза и пектин; аскорбиновая кислота; каротиноиды; органические кислоты; стероиды и флавоноиды; лигнин; сапонины.

Кроме этих составляющих в составе имеются эфирные масла, витамины и минералы, но этих компонентов в побегах не так много, поэтому они не оказывают значительного влияния на состояние здоровья организма.

Показания к применению

У полевого хвоща есть список полезных свойств и противопоказаний, мы поговорим для начала о показаниях к применению и положительных качествах этого растения:

Различные патологии в бронхах и легких. Настойки и отвары из полевого хвоща помогают излечить разные стадии бронхита, а также позволяют бороться с туберкулезом, астмой и пневмонией. Средство оказывает благотворное действие на легкие и бронхи, помогая облегчить приступы кашля, снизить процесс воспаления и снять отечность тканей. При трахеите и бронхите ткани связок отекают, настойка из полевого хвоща помогает избавиться от такого проблемы. Заболевания крови, сердца и сосудов. При правильном и постоянном использовании средств на основе лекарственного растения, можно очистить кровь от вредного холестерина, устранить образовавшиеся бляшки в сосудах, тем самым проводя профилактику атеросклероза. Настойки и отвары обладают способностью останавливать кровотечение. Заболевания кишечника, желудка и других пищеварительных органов. В народной медицине настойки из полевого хвоща используют при развитии диареи, а также если пациент сталкивается с заражением гельминтами. Растение прекрасно помогает при отравлениях, и при лечении доброкачественных образований в желудке и печени. С помощью травы можно лечить язву 12-перстной кишки, желчекаменную болезнь и обострившийся панкреатит. Выводит из почек камни и песок, не дает камням образовываться. Средство часто применяют для профилактики мочекаменной болезни. Кроме того настойки и отвары устраняют инфекции, развивающиеся в мочевыделительной системе, что очень полезно при лечении пиелонефрита и цистита. Средства на основе травы оказывают мочегонное действие, тем самым устраняя отек сердца и почек. При конъюнктивите. Настойка прекрасно справляется с заболеванием глаз, достаточно просто промывать воспаленный глаз раствором, чтобы наступило улучшение.

Многие пациенты применяют полевой хвощ для лечения боли в горле, а также чтобы устранить воспалительный процесс в полости рта. Рекомендуется использовать примочки и компрессы из настоя полевого хвоща при заболеваниях суставов. С его помощью также можно производить лечение геморроя, лишая, кожной экземы, гнойных ран и прыщей, а также варикоза вен. В некоторых случаях с помощью раствора проводят обработку различных язв. Хвощ быстро очищает кровь от шлаков и токсинов, снижает количество сахара в крови, приводит в норму обменные процессы. Настойки полезно применять при диабете, а также чтобы снизить лишний вес.

При каких заболеваниях используется трава

Полезные свойства хвоща полевого достаточно обширны, но не стоит забывать о противопоказаниях растения, начиная лечение. Сейчас же стоит подробнее рассказать о том, при каких заболеваниях, и как именно действует средство на организм:

Мочевыделительная система. Лекарственное растение очищает мочу от лишнего белка, а также усиливает отток мочи. Это средство отлично помогает при цистите, также его следует применять при наличии камней в почках, или чтобы провести профилактику мочекаменной болезни. Отвар быстро снимает отек с сердечной мышцы и с почек, это особенно важно при почечной и сердечной недостаточности. Сердечно-сосудистая, кровеносная система. Трава оказывает положительное действие на кровообращение, а также усиливает кровоток в сердечной мышце и головной мозге, в дополнение тонизируя кровеносные сосуды организма. Полезно использовать отвары на основе полевого хвоща при атеросклерозе и гипертонии. В составе содержится кремний, который повышает свертываемость крови, поэтому настойки из травы применяются в качестве кровоостанавливающего средства. Трава оказывает стимулирующее действие на выработку лейкоцитов. Полевой хвощ для похудения. Так как растение оказывает положительное влияние на обменные процессы в организме, можно ежедневно пить настой на основе полевого хвоща, чтобы сбросить лишние килограммы. Часто средство назначается в комплексной терапии при сахарном диабете.

Противопоказания

Хотя полевой хвощ имеет массу полезных свойств, он также обладает некоторыми противопоказаниями к использованию. К основным запретам можно отнести:

заболевания почек, такие как нефрит и нефроз; при обострении язвы 12-перстной кишки и желудка; при кормлении ребенка грудным молоком; заболевания, при которых повышается свертываемость крови.

Превышать указанную суточную дозу не следует, так как это может привести к передозировке. Если превысить дозу, это приведет к тошноте, приступам рвоты и тянущим болям в области поясницы. Лекарство нельзя принимать более трех недель, если лечение не дало необходимого результата, то придется сделать паузу в приеме на несколько недель, а затем снова начать курс лечения.

Приготовление и применение отвара

Так как средство часто применяется при наличии отеков легких, сердечной системы или почек, необходимо правильно подготовить отвар для лечения. Это средство дополнительно помогает при таких видах патологий:

острая диарея; наличие пролежней и язв на коже; развитие экземы; болезненные и длительные менструации; инфекционные заболевания грибкового характера; воспалительный процесс в горле или полости рта; развитие артроза и артрита; фурункулез; внутреннее кровотечение при язвах.

Такое средство принимают по две столовые ложки трижды за день. Лучше всего использовать лекарство через час после приема пищи. Такой отвар полезно применять для ополаскивания волос.

Правила приготовления отвара:

берется двадцать граммов полевого хвоща и помещается в кастрюлю; емкость заполняется стаканом кипятка и накрывается крышкой; отвар оставляют томиться на водяной бане в течение двадцати минут; средству дают остыть до теплого состояния, чтобы можно было применять; отвар процеживают через марлю и отжимают остатки средства из травы; доливают еще один стакан воды и начинают использование отвара.

Также можно приготовить целебный чай на основе этого лекарственного растения. Для этого достаточно взять стакан воды и залить им две чайные ложки сухого растения. В таком напитке концентрация полезных веществ будет не высока.