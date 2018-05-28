Ветрянка у детей: симптомы и лечение

Ветрянка — знакомое всем заболевание если не по опыту своих детей, то по рассказам подруг и коллег. Вызывается активным вирусом обычного герпеса 3-го типа по имени Varicella Zoster. Может протекать в легкой, средней и тяжелой форме. Характерными симптомами является высыпание по всему телу на фоне повышения температуры.

Ветрянка у детей относится, также как ее симптомы и лечение, к так называемым детским болезням, но взрослые могут заболеть, если не переболели в детстве, и у них не выработался иммунитет против данного типа герпеса. У них в течение инкубационного периода может быть кратким, а начало заболевания быстрым, «взрывным».

Считается, что если ребенок переболел ветрянкой, то у него вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Однако зафиксированы случаи повторного заболевания ветрянкой людьми в довольно взрослом возрасте. Это случается, если заболевание в детстве протекало в легкой форме, и не выработался довольно устойчивый иммунитет против заражения ветрянкой.

yandex_ad_1 Повторное заболевание всегда проходит в тяжелой форме, и его лечение требует особого врачебного подхода.

Начало болезни у ребенка

Ветрянка у детей — это инфекция, передаваемая контактным и воздушно-капельным путем. Ею дети заражаются в дошкольных учреждениях, школе, местах массового скопления детей — в кинотеатре, цирке.

При присутствии в большом детском коллективе хотя бы одного ребенка-носителя инфекции избежать заражения практически невозможно. А родители могут даже и не подозревать, что привели в театр или на детский праздник уже заболевшего малыша, ведь инкубационный период у ветрянки длится от недели до 21 дня.

Невозможно предусмотреть, сколько длится скрытый период течения болезни, до того, как появятся ее первые внешние проявления — кожная сыпь в виде отдельно расположенных красных точек, которые вскоре трансформируются в водяные пузырьки, а затем и вовсе лопаются, оставляя после себя на коже поражение — оспинки, которые долго не затягиваются общим кожным покровом.

Скрытый период заболевания имеет особенность:

вирус проникает на слизистую носоглотки;

внедряется в клетки эпителия;

активно размножается.

Это начальный, инкубационный период болезни. Ребенок выглядит внешне здоровым, однако, инфекционные агенты постепенно распространяются по организму.

Классическое начало ветрянки — как обычная простуда:

повышение температуры;

вялость;

капризы.

В это же время вирус проникает в лимфатические и кровеносные сосуды, распространяется по всему организму, вызывает лихорадку. Только после этого на теле появляются характерные высыпания — это особенность инкубационного периода.

yandex_ad_2 Однако есть и другие симптомы начала ветрянки:

сначала по телу быстро высыпают красные точечки сыпи;

потом добавляется температура;

проявляются катаральные явления.

Зафиксированы и случаи бессимптомного протекания ветрянки, с одними только кожными высыпаниями. Сыпь тоже имеет разные варианты интенсивности. У одного малыша можно аккуратно помазать ватной палочкой каждый прыщик, а у другого хоть сплошь мажь зеленкой или Фукорцином — настолько густо высыпаются пузырьки. Вариативные и первые места высыпаний. У одних детей они начинаются с волосистой части головы, слизистых оболочек рта, области вокруг глаз.

У других первыми поражаются подмышечные впадины, низ живота, кожа между пальцами рук. Разные варианты высыпаний и мест их локализации видны на фото.

Интересный факт — никогда не поражается кожа ладоней и ступней.

За несколько часов красные пятнышки с резкими очертаниями края превращаются в водянистые пузырьки. Начинается второй этап заболевания ветрянкой.

Лечение ветрянки у детей

Совсем недавно открыта и научно подтверждена герпесная природа ветрянки. С тех пор изменилась и программа лечения детского заболевания. Но тем не менее вся предпринимаемая терапия направлена на облегчение общего состояния ребенка, на предотвращение развития осложнений.

Лечится ветрянка всегда дома, только при серьезных осложнениях врач предлагает госпитализацию в инфекционное отделение. Помогать малышу могут только родители, чтобы детский организм справился со страданиями из-за зудящей сыпи. По состоянию малышу рекомендуется постельный режим на время, пока держится температура и длится лихорадка.

При поражениях слизистой оболочки во рту надо пересмотреть питание малыша и давать ему только щадящие блюда, исключая соленые, цитрусовые, вызывающие раздражение полости рта. Диета — одно из направлений терапии ветрянки.

Классическая медикаментозная терапия включает прием:

антигистаминных препаратов, чтобы снизить зуд;

жаропонижающих средств для снятия температуры;

антисептиков, содержащих анилиновые красители, чтобы обрабатывать кожу ребенка.

Как правило, при ветрянке используются следующие лекарства:

от температуры любые жаропонижающие, исключая Аспирин;

от зуда — Супрастин, Фенистил в каплях, Зодак, Лоратадин;

для полоскания полости рта — раствор Фурациллина после каждого приема пищи;

при поражении глаз — глазная мазь Ацикловир.

Категорически запрещены Амидопирин, Аспирин, так как они весьма опасны для детей, и не применяются в лечении ветрянки.

Антибиотики применяются только в случае бактериального инфицирования везикул. Поэтому задача родителей — следить, чтобы ребенок не расчесывал водянистые пузырьки, которые вызывают нестерпимый зуд. Расчесывание опасно тем, что может присоединиться вторичная бактериальная инфекция, и тогда ребенку придется давать антибиотики.

Ребенку лучше ходить дома без майки, в трусиках и носочках, чтобы естественное охлаждение кожи снимало ощущение зуда.

Чтобы лопающиеся пузырьки не инфицировались от окружающей среды, комнатной пыли, шерсти домашних животных, их надо несколько раз в день обрабатывать антисептическими дезинфицирующими средствами:

1%— спиртовым раствором бриллиантовой зелени;

жидкостью Кастеллани;

водным раствором Фукорцина;

раствором метиленовым синим;

слабым водным раствором перманганата калия.

Педиатры отдают предпочтение классической зеленке, так как на зеленом фоне хорошо видно, когда на коже перестанет проявляться свежая сыпь. Кожные высыпания при ветрянке проявляются не сразу, пятнышки и прыщи возникают в течение недели. Поэтому на коже одновременно присутствуют высыпания 3-х разных стадий.

Пятнышки первой сыпи буквально за несколько часов трансформируются в заполненные патогенной жидкостью пузырьки, которые и вызывают нестерпимый зуд, ребенок начинает расчесывать кожу.

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Снимают зуд и антигистаминные препараты, и местная обработка, и прием лекарства от герпесной инфекции. Наиболее эффективны противовирусные препараты — Ацикловир, его производные, Докозанол, Валацикловир, Тромантадин, Панавир Гель, Флакозид, Алпизарин, Хелепин. От температуры рекомендуется давать ребенку Ибупрофен или Парацетамол. Хорошо помогает ультрафиолетовое излучение, если дома есть такая возможность.

В распоряжении педиатров сегодня множество фармакологических препаратов для эффективного лечения ветрянки. Они выбирают препараты исходя из состояния ребенка, его возраста и количества высыпаний на коже.

Лечение ветрянки народными средствами

Задача родителей — снижать болевые и зудящие ощущения в ходе всей болезни. Вспомогательное лечение народными средствами заключается в наружном смазывании сыпи и принятии ванночек.

1-2 раза в день смазывать зудящую кожу раствором пищевой соды слабой концентрации, используя для этого ватные диски, которые надо менять на каждых 5-10 см обработанной кожи;

днем каждые 3-4 часа надо усаживать ребенка в охлаждающие ванны; в ванну при этом насыпается ½ стакана пищевой соды; длительность приема ванны — не более 15 минут;

ванны с содой чередовать с ваннами, с марганцовкой, разводить воду в ванной до слабого розового цвета; длительность — не более 5 мин, кратность — 1-2 раза в день;

чередовать ванны с чистотелом; способ приготовления: горсть свежей измельченной травы залить кипятком, дать настояться до естественного остывания, вылить настой в ванну; длительность приема ванны — 10 минут, кратность — 2 раза в день; каждый раз готовить свежий настой чистотела, не рекомендуется сразу готовить большой объем настоя из расчета для проведения нескольких ванн;

также готовится ванна с настоем ромашки; приготовить насыщенный настой травы вместе со стеблями, листьями, вылить в ванну с теплой водой. Эта ванна хороша тем, что ее можно принимать в неограниченном количестве и сидеть в ней неограниченное время, сколько захочет ребенок.

Одновременно с купанием в ванне народные целители рекомендуют укреплять иммунитет, чтобы организм успешнее боролся с заболеванием. Быстрому выздоровлению помогает витаминная смесь меда с соком лимона.

Компоненты смешиваются в равных пропорциях, непосредственно перед употреблением. Детям надо давать перед едой, по 1 ч. л., 3 р. в день, учитывая отсутствие аллергии на цитрусовые.

Когда образовавшиеся корочки начинают отпадать, покраснение на коже рекомендуется смазывать витамина Е из ампул. Можно использовать и любое нерафинированное подсолнечное масло. Такая обработка способствует восстановлению кожного покрова, чтобы на коже не остались «оспинки».