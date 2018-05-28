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Диетологи опровергли эффективность чая для похудения
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Диетологи опровергли эффективность чая для похудения 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Ученые поставили под сомнение эффективность специальных чаев для похудения. Напитки могут быть лишь дополнением к правильному питанию, отмечают исследователи.
Специальный чай может помочь только в том случае, если пациент начнет заменять им пакетированные соки и другие вредные напитки, заявила представитель Общества диетологов Австралии Мелани Макгрис.
В целом же эксперты советуют сэкономить на сомнительных средствах, употребляя вместо них обычный черный и зеленый чай. Если совместить эти меры с занятиями спортом, то получится аналогичный эффект, который обойдется дешевле, сообщают «Дни.ру».
Ранее исследователи рассказали о том, что умеренное голодание помогает быстрее снизить вес и лучше предотвращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная диета. Ученые сравнили две группы людей, которым нужно было сбросить несколько килограммов. Одним следовало есть как обычно и два раза уменьшать число калорий до 500-600 в сутки, другим изначально пересесть на низкокалорийное питание.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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