Диетологи опровергли эффективность чая для похудения

Ученые поставили под сомнение эффективность специальных чаев для похудения. Напитки могут быть лишь дополнением к правильному питанию, отмечают исследователи.

Специальный чай может помочь только в том случае, если пациент начнет заменять им пакетированные соки и другие вредные напитки, заявила представитель Общества диетологов Австралии Мелани Макгрис.

В целом же эксперты советуют сэкономить на сомнительных средствах, употребляя вместо них обычный черный и зеленый чай. Если совместить эти меры с занятиями спортом, то получится аналогичный эффект, который обойдется дешевле, сообщают «Дни.ру».

Ранее исследователи рассказали о том, что умеренное голодание помогает быстрее снизить вес и лучше предотвращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная диета. Ученые сравнили две группы людей, которым нужно было сбросить несколько килограммов. Одним следовало есть как обычно и два раза уменьшать число калорий до 500-600 в сутки, другим изначально пересесть на низкокалорийное питание.