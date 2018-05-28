Пробки для носа помогают худеть

Израильские врачи из Hasharon Hospital разработали носовые пробки — устройство, которое блокирует обоняние и в 2 раза ускоряет процесс похудения у людей, сидящих на диете.

Известно, что люди с избыточным весом обладают повышенной чувствительностью к запахам пищи — ароматы еды сильнее воздействуют на них, чем на обычных людей, и повышают аппетит, приводя к перееданию.

Эксперты компании Adva Beck предлагают худеющим людям использовать силиконовые пробки для носа, которые перенаправляют вдыхаемый воздух так, чтобы обойти рецепторы, улавливающие запахи пищи. На разработку данной идеи их натолкнуло осознание того факта, что у простывших людей ниже аппетит.

В исследовании участвовали взрослые люди с ожирением в возрасте до 50 лет. На начальном этапе проекта каждый из них весил примерно 100-110 кг. Всем им была прописан рацион, предполагающий снижение ежедневного калоража на 500 ккал. Часть из них использовала силиконовые вкладыши для носа.

За три месяца те участники эксперимента, которые применяли носовые пробки, похудели на 8,17 кг, что в среднем составило 7,7% от их массы тела. Люди из контрольной группы, которые сидели на той же диете, но не использовали пробки, похудели только на 4,5 кг. Анализ данных наблюдений показал, что при применении носовых пробок люди гораздо реже употребляют сахар, искусственно подслащенные напитки и алкоголь.

Ученые сообщают, что их разработку значительно уменьшает влияние запаха на человека. Потеря веса при ее использование в 2 раза улучшает результаты терапии по лечению ожирения. Разработчики Adva Beck сообщают, что устройство надо будет носить по 12 часов в день и стоить 67 британских фунтов, что эквивалентно примерно 5,5 тысячам рублей.