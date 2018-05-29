Диагностическая акция «День здоровья кожи» пройдет на северо-востоке столицы

Диагностическая акция под названием «День здоровья кожи» состоится в субботу, 2 июня в СВАО — в родильном доме ГКБ №40 на Таймырской ул., 6. Доктора проверят у всех пришедших состояние кожи и родинок.

— Суть акции заключается в том, чтобы как можно раньше диагностировать патологические изменения состояния кожи и невусов (родинки, родимые пятна — врождённые или приобретённые пигментированные образования на коже, имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие), — сообщили в медучреждении.

Приём проводится бесплатно, по предварительной записи по тел. 8 (495) 474-17-27. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. (ак)