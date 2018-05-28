Идеальные бедра в домашних условиях

Подтянутые бедра, стройные ноги — мечта каждой женщины и то, чем восхищаются мужчины. Но, чтобы результат радовал, над собой много работают, систематически выполняют комплексы упражнений.

В занятиях, разработанных тренерами фитнес-центров или авторами видеоуроков в сети, главный акцент делают на задние и передние мышцы бедер. Внутреннюю поверхность бедер игнорируют. К счастью, упражнения для внутренней части бедра выполняют без тренажеров в домашних условиях.

Особенности тренировки

Работа над проблемной зоной важна:

для женщин, борющихся с лишними килограммами, в нижней части тела;

для желающих привести в тонус все группы мышц.

yandex_ad_1 Правильная диета и выполнение упражнений для ослабленной внутренней части бедра в домашних условиях для девушек разной комплекции — путь к идеальному телу, возможность преображения без посещения тренажерного зала.

Профессионалы обращают внимание, что внутренняя поверхность бедер работает за счет силовых нагрузок. Они приводят в тонус мускулатуру и кожные покровы, окружающие внутреннюю сторону бедра. Кардионагрузки способствуют сжиганию жировых отложений.

Упражнения выполняют с утяжелителями и без них Полезный инвентарь для усложнения тренировок:

Гимнастическая лента.

Эспандер.

Резинки.

Мячи.

Комплекс упражнений

Перед тренировкой разогревают мышцы. Разминка предотвращает травматизм. Новички выполняют упражнения для укрепления внутренней части бедра, включая в тренировку от 3 до 4 комплексов. На количество повторений влияет тип упражнения.

Разведение ног в положении лежа

Главная нагрузка приходится на проблемную зону, задействованы мышцы пресса (верхняя группа). Бонус — улучшается растяжка, сжигаются жировые отложения. По уровню сложности относят к средней группе. Для увеличения нагрузки используют утяжелители.

Схема действий:

исходная точка — на спине, положение лежа. Руки протягивают вдоль корпуса, ноги ровные, запрокинутые высоко вверх перпендикулярно туловищу;

вдох, ноги разводят в стороны, не сгибая в коленях. Фиксируют в точке, комфортной новичку (должно ощущаться напряжение);

выдох, возвращаются в исходное положение.

За один подход делают от 15 до 20 повторов. Всего 3 подхода. Со временем нагрузку увеличивают, а после фиксации ног в положении врозь, задерживают на 20–30 секунд. Дыхание спокойное.

Ключ к правильному выполнению — медленный темп и правильное положение тела. Поясница не отрывается от пола, движения ногами плавные. При неправильном выполнении, можно травмировать связки.

Приседания в стиле «плие»

Подтянутые ноги и красивые бедра — цель, которой добиваются за счет приседаний. Но к выбору техники подходят ответственно. Лучший вариант — задействованы внутренние стороны бедер, икры, ягодичные мышцы, квадрицепсы. Техника сложнее — плие со штангой или гантелями.

Схема выполнения:

исходная точка — ноги шире ширины плеч, носочки направляют в стороны, осанка выпрямленная, небольшой прогиб в поясничном отделе;

на вдохе не меняя положения корпуса, опускаются, бедра остаются параллельно полу;

на 5-10 секунд остаются в этом положении;

на выдохе возвращаются к исходной точке.

yandex_ad_2 За один подход выполняют 12 приседаний по 3 подхода. Плюс для тех, кто после фиксации в нижней точке, во время приседаний поднимается на носочки. Это заставляет мускулы ног работать активнее, вырабатывает правильную осанку.

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Упражнение «Лук и стрела»

Направлено на укрепление внутренней части бедер, растягивает связки, легко выполняется в домашних условиях без утяжелителей. Выпады в стороны дополнительно подтягивают мышцы ягодиц.

Как делать:

ноги расположены чуть шире уровня плеч, осанка ровная, мышцы пресса напряжены, руки вытянуты вперед или на поясе;

на вдохе правую ногу отводят в сторону, колено фиксируется в точке 90 градусов, в это время противоположная нога, стопа которой не отрывается от пола, прямая;

фиксация в нижней точке на пару секунд, возвращение в исходное положение;

идентично делают выпад в противоположную сторону.

На каждую ногу за подход приходится 15 выпадов, три подхода. Не разогретые связки подвержены травмам. Предварительно хорошо разминаются.

Упражнение с мячом

Эффективное упражнение для девушек, активно работающих над укреплением бедер — зажим мяча ногами.

Тренировка основана на сокращении мышц и фиксации ног в одном положении. Помимо проблемной зоны, тренируют ягодичные мышцы.

Это упражнение средней сложности, повышает выносливость и развивает хорошую концентрацию.

Схема:

лежа на спине, коленки сгибают, прижимая стопы к полу. Рядом с областью колен размещают мяч, зажимая его ногами;

на вдохе мяч сжимают мышцами;

не расслабляясь, фиксируют тело в таком положении;

выдыхая, мышцы постепенно расслабляют, но мяч остается зажатым.

За подход выполняют по 14 раз. Всего 4 подхода. Простой захват, но не менее эффективный — мяч зажимают в положении сидя на стуле с ровной спиной.

Махи ногами в положении лежа

Популярный вид упражнения, представленный в нескольких вариантах. Бонус — помимо тренировки внутренней поверхности бедра, работают косые мышцы пресса, укрепляются ягодицы. С повышением амплитуды махов, сложность увеличивается.

Схема выполнения:

лежа на боку, выпрямляют ноги, располагая одну поверх второй, корпус опирается на согнутую в локте руку;

на вдохе верхнюю ногу поднимают вверх;

фиксация (пара секунд) происходит в удобной точке, главное, чтобы нога оставалась прямой и находилась параллельно второй;

на выдохе возвращаются в исходное положение;

аналогично упражнение выполняют для второй ноги после изменения положения тела.

На каждую ногу делают 15 подъемов. Упражнение выполняется в 5 подходов. Усложняют с использованием гимнастической резинки.

Выполняя упражнение на тренировку внутренней части бедер регулярно, согласно правилам, добиваются хорошего результата, как на фото известных фитнес-моделей.