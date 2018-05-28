11 способов делать планку, чтобы стать сильнее

Ты наверняка знаком с планкой — упражнением, при выполнении которого ты принимаешь позу уличной лавочки. При этом на первый взгляд кажется, что в ней нет ничего сложного. Держишься на руках, как будто собираешься отжиматься, но не отжимаешься. Что в этом трудного? Этот вопрос исчезнет сразу после того, как ты проведешь хотя бы минуту в таком положении. Капли пота, скопившиеся на лбу, выдадут твою усталость. А появится она потому, что планка действует одновременно на укрепление нескольких групп мышц: пресс, мышцы позвоночника, бедра и ягодицы. Это отличное упражнение для комплексной тренировки, которое поможет приобрести спортивную форму. Но выполняя планку длительное время, ты заметишь, что прежней минуты тебе уже недостаточно. Мышцы не устают, а тренировку ты заканчиваешь сухим. Резонно в таком случае продлить выполнение упражнения. Но силы будут расти, как и твоя выносливость. В итоге со временем и пяти минут пребывания в планке тебе будет мало. Поэтому мы советуем усложнить задачу и практиковать несколько способов выполнения данного упражнения. За счет этого твоя тренировка станет не только интереснее, но и намного эффективнее. Мы подготовили для тебя 11 способов выполнения планки, на каждый из которых рекомендуем тратить по 30 секунд в течение тренировки.

1. Планка на прямых руках

В положении лежа поддерживай тело на прямых руках, упираясь в пол ладонями (как будто собираешься отжиматься). Линия от головы до ног должна быть прямой и не сгибаться в течение всего упражнения.

2. Подъем руки в сторону

Из привычного положения планки вытяни одну руку в бок, чтобы она была параллельна полу и перпендикулярна твоему торсу. Удерживайся в таком положении две секунды, а затем вернись в исходную позу. Повторяй это упражнение, поочередно меняя руки.

3. Подъем руки вперед

Это упражнение выполняется точно так же, как и предыдущее, только рука вытягивается не в сторону, а прямо перед собой. При этом проследи, чтобы она также была параллельна полу.

4. Планка на локтях

В положении лежа поддерживай свое тело на согнутых руках, упираясь в пол локтями. Линия от головы до ног при этом также должна быть прямой и не сгибаться в течение всего упражнения.

5. Перемещение в бок В положении планки на прямых руках сделай два шага в одну сторону, а затем два шага в другую. При этом переставляй руки и ноги поочередно в перекрестном порядке (левая рука — правая нога, правая рука — левая нога).

6. Отжимание на локтях

Начни это упражнение с планки на прямых руках и осторожно опустись в стойку на локтях. Затем проделай это в обратном направлении. Продолжай менять стойки в течение всего упражнения.

7. Планка «человек-паук»

В положении планки на прямых руках подведи левое колено к левому локтю и удерживай его около двух секунд. Вернись в исходное положение и повтори то же самое с правой ногой.

8. Поднятие ног вверх в планке на прямых руках

В положении планки на прямых руках подними одну ногу примерно на 30-50 см от пола. Удерживай ее в течение двух секунд и вернись в исходное положение. Затем проделай то же самое с другой ногой. Обеспечь себе устойчивое положение, держи ровную линию спины и используй ягодицы при подъеме ноги.

9. Поднятие ног и рук в планке на прямых руках

В положении планки на прямых руках подними левую ногу примерно на 30-50 см от пола и одновременно с ней подними правую руку. При этом рука должна быть параллельна земле. Удерживайся так в течение двух секунд, а затем вернись в исходное положение. Повтори то же самое с противоположной ногой и рукой.

10. Поднятие ног вверх в планке на локтях

В положении планки на локтях подними одну ногу примерно на 30-50 см от пола. Удерживай ее в течение двух секунд и вернись в исходное положение. Затем проделай то же самое с другой ногой. В этом упражнении также важно держать ровную линию спины и использовать ягодицы при подъеме ноги.

11. Поднятие ног и рук в планке на локтях

В положении планки на локтях подними левую ногу примерно на 30-50 см от пола и одновременно с ней подними правую руку, которая также должна быть параллельна земле. Удерживайся так в течение двух секунд, а затем вернись в исходное положение. Повтори то же самое с противоположной ногой и рукой. 7 причин делать планки каждый день