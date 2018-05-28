5 фактов об аллергии, которые нужно знать каждому дачнику

Аллергия — одна из главных медицинских проблем XXI века. Как утверждает статистика ВОЗ , в России с каждым годом число аллергиков возрастает минимум на 20%.

Аллергия — распространенная проблема наших дней

Аллергия — распространенная проблема наших дней От этой сложной в лечении, а в некоторых случаях и опасной для жизни патологии не застрахован никто из нас. Знание основных фактов об аллергии может не только помочь самому человеку справиться с болезнью, но и однажды спасти кому-то жизнь.

Факт первый: причина аллергии — не всегда пыль или пыльца

Многие люди, когда слышат об аллергии, невольно ассоциируют ее с воздействием пыли или пыльцы растений. Но это не единственные причины появления неприятных симптомов. Как отмечают врачи, аллергия — это чрезмерно резкая реакция иммунитета на какой-либо раздражитель, в роли которого может выступать что угодно — начиная от всем известной пыли и заканчивая простой водой из-под крана (если точнее, то реакцию, конечно, вызывает не сама вода, а содержащиеся в ней примеси).

Многие продукты питания могут вызывать аллергическую реакцию

Многие продукты питания могут вызывать аллергическую реакцию Список раздражителей очень обширен. Пациенты могут реагировать на:

шерсть домашних животных;

пыльцу растений;

грибковые и плесневые споры;

яд некоторых насекомых (например, пчел);

продукты питания (чаще всего цитрусовые, яйца, морепродукты и другие);

обычную домашнюю пыль;

средства бытовой химии;

другие вещества.

Перечень можно продолжать бесконечно, и самостоятельно определить источник проблем подчас бывает затруднительно. Чтобы определить, на что конкретно иммунная система отвечает избыточной реакцией, рекомендуется обратиться к врачу для проведения аллергопроб.

Пример постановки аллергопроб

Чтобы правильно оценить степень риска, следует понимать также, что возникновение и развитие заболевания связано не только с действием раздражителя, но и с генетической предрасположенностью. Замечено, что если ни один из родителей не страдает от аллергии, то ее симптомы появляются лишь у 10-20% детей, а если в семье хотя бы один родитель — аллергик, риск гиперреактивности иммунной системы у ребенка возрастает сразу до 50-60%.

Факт второй: аллергию бывает сложно отличить от простуды

На первый взгляд может показаться, что отличить простуду от аллергии очень просто. На деле все может быть сложнее, особенно если найти отличия необходимо у маленького ребенка. Чтобы сориентироваться и выбрать верный план лечения, рекомендуется в первую очередь вспомнить, что предшествовало появлению симптомов. Также следует обратить внимание непосредственно на сами симптомы:

характер выделений из носа: при аллергии выделения обильные, часто прозрачные, сопровождаются чиханием и зудом в носу, а при простуде выделения постепенно из обильных превращаются в скудные, цвет меняется с прозрачного на желтоватый или зеленоватый;

повышение температуры тела: для аллергии, в отличие от простуды, не характерны изменения температуры;

длительность симптомов: простуда редко длится больше недели, аллергия может продолжаться до тех пор, пока не будет устранен контакт с аллергеном;

наличие болей в горле: при аллергии першение и боль — скорее исключение, чем правило, а вот при простуде пациент обычно жалуется на эти симптомы;

состояние лимфатических узлов: при аллергии лимфоузлы не увеличиваются в размере, а вот при простуде появляется возможность прощупать их под кожей;

кожные реакции: при аллергии человек может жаловаться на зуд, покраснения, появление высыпаний, при простуде кожные реакции в основном полностью отсутствуют или ограничиваются незначительными раздражениями.

Сыпь — частый симптом аллергии; при простуде подобная реакция обычно не возникает

Сыпь — частый симптом аллергии; при простуде подобная реакция обычно не возникает Важно помнить, что провести полноценную диагностику и назначить правильное лечение может только врач. Если дело касается ребенка, и у родителей есть сомнения, простуда у него или аллергия, лучше не заниматься самолечением, а сразу обратиться к педиатру.

Факт третий: аптечка аллергика может спасти жизнь

Если вы или кто-то из ваших близких страдает аллергией, не следует легкомысленно относиться к рекомендации врача держать под рукой аптечку аллергика. Пренебрегать этой мерой безопасности в корне неверно! Набор специально подобранных препаратов в случае тяжелого острого приступа может спасти человеку жизнь. В состав такой аптечки рекомендуется включить:

Антигистаминные препараты

Антигистаминные средства помогут избавиться от симптомов аллергии. Эти препараты в основном предлагаются в виде таблеток, но выпускаются и как сиропы для детей. Лекарства доступны как в свободной продаже, так и по рецептам. Дома можно иметь Цетиризин, Зодак, Зиртек или любое другое средство, обладающее антигистаминной активностью.

Если вы подвержены аллергическим реакциям, держите под рукой необходимые препараты и дома, и на даче

Если вы подвержены аллергическим реакциям, держите под рукой необходимые препараты и дома, и на даче

Бронходилататоры

Нередко аллергия сочетается с бронхиальной астмой, и приступ одного заболевания способен провоцировать обострение другого. Человек из-за астмы задыхается, испытывает нервозность, не может сделать полноценный вдох или выдох. Устранить симптомы помогут препараты бронхолитического действия — например, сальбутамол.

Инъекционный адреналин

Аллергия в тяжелой форме грозит развитием анафилактического шока. Это угрожающее жизни состояние, и если больной склонен к тяжелому течению аллергических реакций, инъекционный адреналин не будет лишнем в домашней аптечке.

Симптоматические вспомогательные средства

К этой группе относятся капли для носа (такие как Кромогексал), капли для глаз (например, Кетотифен), кремы и мази с антигистаминной активностью. Лекарства помогут устранить неприятные симптомы, сопровождающие аллергическую реакцию: насморк и чихание, слезотечение, зуд. Естественно, в аптечке аллергика также рекомендуется держать препараты для регулярного применения, которые будут не просто снимать приступ, но и предотвратят его развитие. Но такие препараты должен подбирать врач. И не забывайте: если вы подвержены аллергическим реакциям, необходимый набор лекарств следует иметь не только дома, но и на даче.

Факт четвертый: тяжелая аллергическая реакция требует немедленной медицинской помощи

Это действительно очень серьезно. Проявления аллергии далеко не всегда ограничиваются покраснением кожи или чиханием. Реакцией на действие раздражителя в ряде случаев может стать анафилактический шок — острое состояние, требующее немедленной медицинской помощи.

Признаки анафилаксии — повод вызывать скорую помощь!

Признаки анафилаксии — повод вызывать скорую помощь! У пострадавшего снижается артериальное давление, появляется чувство жжения или жара за грудиной, развивается отек Квинке, мешающий полноценно дышать и говорить, нарушается сознание. Купировать подобное состояние можно только в отделении реанимации! Попытки обойтись без вызова врача могут привести к гибели пациента.

Факт пятый: вы можете противостоять аллергии!

Аллергия — очень распространенное заболевание в современном мире, поэтому каждому следует знать, что делать при появлении ее симптомов. Человек, страдающий от аллергии, может жить полноценной жизнью. Главное, чтобы ему были известны источники опасности и способы защитить себя. Неплохо также, если этими знаниями обладают близкие люди. В случае легкой аллергической реакции бывает достаточно ограничиться приемом антигистаминных препаратов. Если известен аллерген, желательно найти возможность прервать контакт с ним. Снять неприятные проявления недуга (зуд, насморк, заложенность носа) помогут симптоматические препараты.

Если известен аллерген, необходимо прервать контакт с ним Если известен аллерген, необходимо прервать контакт с ним Если же развилась тяжелая аллергическая реакция или симптомы легкой аллергии усугубляются, несмотря на использование антигистаминных средств, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Промедление в этом случае представляет угрозу жизни и здоровью человека! Знание источников опасности и умение предотвратить с ними контакт — основы борьбы с аллергией. О различных видах этого заболевания, причинах, которые его вызывают, и методах избавления от недуга мы поговорим подробнее в следующих статьях.