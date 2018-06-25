Это категорически нельзя делать перед сном

Если вы хотите утром проснуться отдохнувшим, то не делайте перед сном эти вещи!

1. Не принимайте вечером горячий душ или ванну. В конце дня организм начинает готовиться ко сну, поэтому температура тела слегка понижается. Если принять душ за пару часов до сна, то после температура чуть опустится, и вы будете чувствовать расслабление. А вот излишнее согревание непосредственно перед сном не позволит вам уснуть быстро.

2. Не берите в кровать домашних питомцев. Даже тем животным, которые никогда не бывают на улице, не место в вашей кровати. Кроме того, беспокойное поведение любимца не позволит вам полноценно отдыхать в ночные часы.

3. Отбросьте негативные мысли, не возвращайтесь мысленно к раздражающим вещам и проблемам. Стресс и перевозбуждение перед сном — главная причина бессонницы.

4. Не пользуйтесь электронными устройства в спальне. Свечение экрана мешает организму вырабатывать мелатонин, гормон, регулирующий суточные ритмы.

5. Не работайте в постели. Кровать — это место исключительно для сна, если вы будете работать в ней, то заснуть будет сложнее.