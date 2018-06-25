Ещё
Это категорически нельзя делать перед сном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Это категорически нельзя делать перед сном 

Рамблер 5 часов назад
Если вы хотите утром проснуться отдохнувшим, то не делайте перед сном эти вещи!
1. Не принимайте вечером горячий душ или ванну. В конце дня организм начинает готовиться ко сну, поэтому температура тела слегка понижается. Если принять душ за пару часов до сна, то после температура чуть опустится, и вы будете чувствовать расслабление. А вот излишнее согревание непосредственно перед сном не позволит вам уснуть быстро.
2. Не берите в кровать домашних питомцев. Даже тем животным, которые никогда не бывают на улице, не место в вашей кровати. Кроме того, беспокойное поведение любимца не позволит вам полноценно отдыхать в ночные часы.
3. Отбросьте негативные мысли, не возвращайтесь мысленно к раздражающим вещам и проблемам. Стресс и перевозбуждение перед сном — главная причина бессонницы.
4. Не пользуйтесь электронными устройства в спальне. Свечение экрана мешает организму вырабатывать мелатонин, гормон, регулирующий суточные ритмы.
5. Не работайте в постели. Кровать — это место исключительно для сна, если вы будете работать в ней, то заснуть будет сложнее.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»13
Салтыкова в 52 года поразила фигурой в бикини11
Названы «страшные» последствия отказа от курения50
Как купальники из рекламы выглядят в жизни11
Боня оголилась на футбольном матче90
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение