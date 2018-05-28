Ретинол: волшебное вещество для бесконечной молодости

Группа людей редко соглашается с чем-то одним. Особенно, если речь идет об ученых. Они никогда не могут найти единое мнение по какому-либо вопросу. У каждого результаты исследований будут отличаться. Однако, есть в этом случае исключение. Ученые недавно попросили группу лучших дерматологов выбрать один продукт для предотвращения морщин, все ученые выбрали одно и тоже вещество — ретинол.

Что такое ретинол?

«Ретинол является единственным изучаемым ингредиентом в борьбе со старением кожи», — заявил Джошуа Цейхнер (Joshua Zeichner), директор косметических и клинических исследований в дерматологии в Нью-Йорке. Ретиноиды, это более широкий термин для названия производного витамина А, который включает в себя ретинол и адапален, он стимулирует производство коллагена и минимизирует появление тонких линий и морщин. Цейхнер не одинок, кто хвалит ретиноиды. Остальные ученые также заявляют, что ретиноиды проверены и являются одним из самых эффективных ингредиентов для предотвращения и лечения морщин. Многие косметические компании, которые предлагают методики по борьбе со старением используют различные формы ретинола в течение последних 15 лет и считают, что это «самый мощный ингредиент для омоложения».

И дело не только в борьбе со старением. Ретиноидные продукты, такие как экстракт Retin-A (также известный как третиноин), также могут сделать меньше поры и избавиться от угрей и забитых пор. Это вещество также может помочь отшелушивать мертвые клетки кожи и даже облегчить пигментацию. Все эти свойства уже давно известны науке и доказаны. Кроме того, важно отметить, что эффект достигается в очень короткие сроки и позволяет уже достаточно быстро увидеть результат в зеркале. Как действуют ретиноиды на кожу:

слабое отшелушивание верхнего слоя кожи высветление кожи повышение упругости и эластичности кожного покрова сокращение морщин уменьшение воспаления ускорение ранозаживления

Что нужно знать, прежде чем попробовать ретинол?

Однако, прежде, чем начать употреблять это вещество, стоит узнать все о противопоказаниях. Retin-A — супер мощный материал. Ретиноиды, в целом, независимо от того, используете ли вы его как крем или сыворотку, могут вызвать покраснение, сухость и раздражение у чувствительных типов кожи. Непереносимость может быть индивидуальной, предсказать ее почти невозможно, поэтому врач должен очень аккуратно в первый раз использовать это вещество, чтобы оценить влияние ретинола на организм человека и понять, нет ли каких-либо противопоказаний. Большинство дерматологов считают, что преимущества перевешивают любые недостатки, поэтому советуют попробовать это вещество. Также важно помнить о том, что не стоит быть усердным, используя это вещество, поскольку чем сильнее концентрация, тем эффективнее реакция может быть, но это также вызовет больше раздражения. Лучше начинать с небольших дозировок, чтобы понять, как организм реагирует на этот препарат. Также важно всегда использовать увлажняющий крем после вашего ретиноидного продукта, чтобы уменьшить раздражение и свести риск появления побочных эффектов к минимуму.

Эксперты отмечают, что в первое время можно использовать вещество размером с горошину, предпочительно наносить вещество каждую ночь. Как только станет ясно, что вещество не создает раздражения, можно увеличивать дозировку для большего эффекта. Важный совет в случае, если побочного эффекта не удалось избежать: не торопитесь отказываться от ретинола. Если вы начали его использовать небольшими порциями, началось раздражение, которое не проходит, то вы можете применять ретинол поверх ночного увлажняющего крема. Это снизит негативное воздействие и позволит получать все плюсы этого препарата, не страдая от негативных факторов. И если вы также любите химические очистители кожи — например, маски для лица или пилинги с гликолевой кислотой, не используйте из одновременно с ретинолом. Чередование этих веществ, которые могут приносить удивительные результаты, но по отдельности, позволит избежать чрезмерного раздражения кожи.

Нужно ли бояться ретинола?

Мы так много говорим о побочных эффектах не для того, чтобы напугать вас, но чтобы вы были готовы к тому, что крем или сыворотка могут вызвать не только положительный эффект. При этом, раздражения на кожи тоже могут являться противопоказаниями к использованию, однако, не все. Раньше люди с болезнью розацеа и другими воспалительными состояниями кожи отказывались от его использования, чтобы не рисковать еще большим раздражением. Однако, это не так. Вещество может плохо сказаться на коже только если есть механические раздражения, а в случае наличия кожного воспаления, вероятность того, что крем поможет очень высока, хотя, конечно, важно проконсультироваться в этом случае с врачом. Кроме того, в случае наличия розацеа важно использовать более мягкие версии ингредиента (например, ретинальдегид или ретинил пропионат), которые ваша кожа действительно сможет принять.

В последние годы существует тенденция использования ретиноевых препаратов в комплексе с другими средствами. Возможно, вам подойдут такие препараты, однако, важно помнить, что функции остальных веществ в составе, как правило, вспомогательные. Одни из них подготавливают кожу к нанесению ретиноевого препарата. В случае, если вы используете такой крем, то не обязательно совмещать его с другими смягчающими веществами, как правило, он уже готов к применению и можно наносить его без добавок на кожу и не закрывать другим кремом. Также есть категория препаратов — успокаивающие, смягчающие, питающие, защищающие и восстанавливающие кожу. Они как раз добавляются в состав, чтобы предупредить появление побочных эффектов, связанных с действием ретинола (эритема, воспаление, покраснение и другие). Возможно, если у вас появились побочные эффекты, стоит выбрать препарат, который содержит смягчители. Кроме того, можно выбрать продукт, который будет доступен. Часть препаратов продаются только по рецепту, часть есть в свободном доступе. Их функции немного отличаются, легко выбрать свой препарат, который будет подходить именно вам. Ранее ученые испытали элексир молодости на мышах.