6 ложных мифов о сне

Сну приписывают огромное влияние на здоровье человека. Спорить с этим трудно: каждый испытывал чувства недосыпания и знает, как это некомфортно. Стоит тебе поздно лечь накануне рабочего дня или не лечь вовсе, и даже баррель кофе не спасет от желания прикорнуть на клавиатуре офисного компьютера. Тем не менее многое из того, что говорят о сне, является выдумкой, коверкающей жизненный распорядок и представление о здоровом образе жизни. Приготовься узнать часть этих мифов.

Для полного высыпания необходимо 8 часов

Несмотря на то, что это считается суточной нормой сна, далеко не каждый человек нуждается именно в таком количестве времени, чтобы высыпаться. Потребность во сне у каждого индивидуальна и зависит от его генетических особенностей. Человеческий сон делится на циклы, каждый из который состоит из пяти фаз (4 медленные и 1 быстрая). В среднем человеку хватает за ночь 5 циклов. Но из-за индивидуальных биологических особенностей их количество варьируется от 4-х до 6-ти. Каждый цикл длится примерно 1,5 часа. Соответственно, кому-то для высыпания хватает 6-ти часов, а некоторым — не меньше 9-ти.

Можно выспаться меньше, чем за 6 часов сна Учеными установлено, что для полного восстановления организма необходимо выполнение минимум 4-х циклов сна. Учитывая, что на каждый уходит в среднем по 1,5 часа, то минимальное количество сна для нормальной работоспособности составляет не меньше 6-ти часов. Только 5% населения Земли способны нормально функционировать при меньшем количестве сна. Исследования показывают, что редкая мутация гена может являться одной из причин, по которой некоторым людям это удается. При этом многие привыкли переоценивать свои возможности при отсутствии нужного количества сна. Современный ритм жизни заставляет людей спать меньше положенного. Это, в свою очередь, накапливает усталость и сказывается на качестве их жизни. Поэтому если ты не входишь в 1/20 часть общества, которая может обходиться недолгим сном, то не ограничивай себя в этом приятном процессе.

Потребности сна уменьшаются с возрастом

Популярность этого мифа связана скорее с тем, что в детстве человек спит больше. По мере взросления необходимость во сне уменьшается. Но это процесс не длится постоянно. Начиная с совершеннолетия, норма достигает конечной величины и сохраняется до конца жизни. К тому же излишняя занятость в определенном возрасте уменьшает количество сна, и это дает ложное ощущение, что человек в нем меньше нуждается. Еще одной причиной данного суждения служит тот факт, что пожилые люди часто испытывают проблемы со сном. Согласно исследованиям, почти 50% людей старше 60 лет страдают бессонницей. Это происходит из-за возрастного ослабевания циркадных ритмов, что делает неустойчивым ночной сон пожилых людей. Из-за этого они восполняют его дремотой в течение дня. К тому же обилие лекарственных средств, которые принимают люди в возрасте, также часто приводит к бессоннице.

Можно научиться спать мало

Для многих является пугающей мысль, что человек должен спать по 8 часов в день. Ведь это же треть жизни! Поэтому они пытаются сократить время сна, чтобы повысить свою производительность. При этом надо учитывать специфику человеческого организма, устроенного так, что для каждой деятельности есть свое идеальное время: для отдыха, для сна, для занятия творчеством или спортом. От этого зависит уровень концентрации, креативного мышления и даже физической активности. Поэтому определенное занятие может не принести желаемого результата, если ты посвятишь ему время для сна. Тем более отсутствие последнего деструктивно сказывается на общей производительности в целом. И в конечном итоге это приведет к ухудшению качества работы и жизни. В связи с этим гораздо выгоднее тратить положенное время на сон, поскольку это сэкономит силы для качественного решения дел.

Можно компенсировать нехватку сна в выходные

Некоторым кажется, что малочисленные часы сна в рабочие дни можно компенсировать продолжительным пребыванием в постели в выходные. Подумай об этом, если, просыпаясь на работу в 6 утра каждый день, в субботу ты начинаешь свое утро в полдень. Таким образом ты, конечно, компенсируешь недосыпание в будние дни, но лишь на малую часть. По большому счету это не поможет быть более сконцентрированным и не усилит когнитивные функции. Более того, слишком много сна в выходные приводит к непоследовательности сонного режима в течение всей недели. Это может привести к тому, что ты будешь просыпаться рано в воскресенье, тогда как в середине рабочего дня будешь испытывать сонливость. Лучшее, что ты можешь сделать для восполнения нехватки будничного сна, — это нормализовать свой жизненный график.

Теплое молоко провоцирует сонливость

Правдивость этого высказывания заключается в наличии аминокислотного триптофана в составе молока, который участвует в производстве серотонина и мелатонина — химических веществ, влияющих на сон. При этом количество этих элементов в составе молока столь незначительно для взрослого человека, что его употребление влияет на сонливость не больше, чем кружка чая. Это же касается и других продуктов, которые связывают с тягой ко сну. И даже если после обильного ужина ты чувствуешь некую сонливость, то она скорее обусловлена твоей сытостью, а не воздействием триптофана. 6 способов улучшить сон без использования антидепрессантов