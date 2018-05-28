Как избавиться от пигментных пятен: 7 проверенных способов

«Пятнистая» модель Адриана Лима в свое время покорила мировые подиумы и засветилась на обложках большинства глянцевых изданий. Вот только в обычной жизни пигментация воспринимается не как изюминка или украшение, а как недостаток. А теперь о хорошем: от пятен можно избавиться. В арсенале врачей есть немало способов, которые сотрут пигмент раз и навсегда.

Пятнистых девушек в наше время становится все больше. Любовь к солярию, частые поездки в места с активным солнцем и отсутствие культуры использования солнцезащитных кремов делают свое дело. И если раньше с пигментацией сталкивались дамы после 40, то сейчас пятнами на коже юных девушек уже никого не удивишь. Лечение пигментации (да-да, именно лечение!) всегда требует комплексного подхода.

Лечение хронических заболеваний

Кожа — это зеркало твоего здоровья. Нередко появление пигмента — свидетельство гормонального дисбаланса в твоем организме. Поэтому не удивляйся тому, что придешь ты к косметологу, а направят тебя еще и к эндокринологу и гинекологу. Сдавать придется массу анализов: биохимический анализ крови (исключаем функциональные нарушения печени), а также на гормоны — половые, щитовидной железы и надпочечников. Обнаруженную причину лечим и живем счастливо без пигмента.

Исключение фотосенсибилизации

Существует ряд веществ, которые увеличивают чувствительность твоей кожи к солнечному свету. В результате уже имеющийся пигмент становится ярче, да и само количество пятен резко увеличивается. Где искать такие вещества? В косметике, которой ты пользуешься, а также в лекарствах, которые принимаешь. Вот лишь самые распространенные фотосенсибилизаторы: растительные экстракты (зверобой, люпин, гречиха, просо, клевер, люцерна, крестовник, суданская роза, петрушка), эфирные масла (апельсин сладкий, апельсин красный, бархатцы, бергамот, вербена лимонная, грейпфрут, имбирь, лайм, мандарин, розмарин, тмин, чабрец), лекарственные препараты (тетрациклин, доксициклин, сульфаниламиды, нпвс, изотретиноин, фуросемид, гидрохлортиазид, статины, тербинафен, итроконазол и другие).

Фототерапия на аппарате М22 Пожалуй, самая эффективная методика удаления пигмента. IPL-свет разрушает пигмент, не нарушая при этом целостность кожи. Сколько процедур понадобится — зависит от того, как давно появился пигмент и какова его причина. В среднем необходимо 3−5 процедур с интервалом в три недели.

Лазерная шлифовка

Лазеры тоже справляются с пигментными пятнами на отлично. В данном случае может хватить и 1−2 процедур, а может понадобиться курс. Все опять-таки зависит от давности проблемы и от глубины залегания пигмента.

Мезотерапия

Да-да, врач может назначить тебе инъекции. В мезотерапевтические коктейли входят вещества, успокаивающие клетки, в которых образуется пигмент, — меланоциты, а также отбеливающие компоненты, например, витамин С и пептиды. Подобный коктейль и количество процедур врач подберет для тебя индивидуально.

Кремы

Конечно, исключительно с помощью наружных средств проблему пигментации ты не решишь. Не верь форумам, на которых пишут, что тертая петрушка избавит тебя от пятен раз и навсегда. Увы, даже современные косметические средства на такие чудеса не способны… Они могут лишь успокоить разбушевавшиеся меланоциты и поддержать эффект аппаратных и инъекционных методик. В осветляющие кремы входят койевая кислота, гидрохинон, арбутин, витамин С (больше 10%), азелаиновая кислота. Отметим, все эти препараты из аптечных или профессиональных серий, их может назначить только врач.

Средства с SPF Стереть с лица пигмент они не могут, но без их регулярного использования борьбу с пятнами на коже можешь даже не начинать! Регулярное использование солнцезащитных средств необходимо и во время лечения твоей кожи, и для профилактики появления нового пигмента. В городе подойдут кремы и лосьоны со значением SPF 20, а для активного солнца выбирай SPF 30−50.